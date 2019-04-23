İskenderun’da 1 Mayıs çağrısı: İş, ekmek, özgürlük ve adalet için
İskenderun’da 1 Mayıs Tertip komitesi basın açıklaması yaparak işçi ve emekçileri iş, ekmek, özgürlük ve adalet talepleriyle 1 Mayıs alanına çağırdı.
Fotoğraf: Evrensel
İskenderun’da yapılan basın açıklamasında işçi ve emekçilere “iş, ekmek, özgürlük ve adalet için 1 Mayıs’a” çağrısı yapıldı. İskenderun’da yapılan açıklamayı okuyan Tertip Komitesi Başkanı Ali Karadaş, “İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele Ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’ı cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik sorunlarının yaşandığı bir süreçte kutluyoruz. Yaşadığımız ekonomik bunalım yıllara yayılan işsizlik, yıllara yayılan ücretlerin erimesi, yıllara yayılan enflasyon ve nihayetinde yıllara yayılan bir açlık demektir” dedi.
Karadaş işçi ve emekçilerin yaşadığı sorunları ve taleplerini şu şekilde sıraladı:
- İşten atmalara ve işsizliğe dur demek için
- Zamlara ve hayat pahalılığına hayır demek için
- Kıdem tazminatına sahip çıkmak için
- Krizin faturasını patronlara kesmek için
- İş güvencemize sahip çıkmak için
- Emeklilikte yaşa takılanlara yasa çıkarılması için
- Geçici işçilerin sürekli kadroya alınması için
- 3600 ek göstergenin çıkarılması için
- Tarım ve hayvancılığı bitiren politikalara dur demek için
- Parasız eğitim, parasız sağlık için
- Kadına ve çocuklara yönelik eşitsizliğe ve şiddete dur demek için
- Yurtta, dünyada ve özellikle Ortadoğu’da barış için
- İnsanca bir yaşam, insanca bir düzen için
Karadaş, Belen’den, Arsuz’a, İskenderun’dan, Payas’a, Dörtyol’dan, Erzin’e kadar bütün emekçilere, 1 Mayıs günü saat 15.00’te İskenderun anıt alanında bir araya gelme çağrısında bulundu. (Hatay/EVRENSEL)
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