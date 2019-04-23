İskenderun’da 1 Mayıs çağrısı: İş, ekmek, özgürlük ve adalet için

İskenderun’da yapılan basın açıklamasında işçi ve emekçilere “iş, ekmek, özgürlük ve adalet için 1 Mayıs’a” çağrısı yapıldı. İskenderun’da yapılan açıklamayı okuyan Tertip Komitesi Başkanı Ali Karadaş, “İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele Ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’ı cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik sorunlarının yaşandığı bir süreçte kutluyoruz. Yaşadığımız ekonomik bunalım yıllara yayılan işsizlik, yıllara yayılan ücretlerin erimesi, yıllara yayılan enflasyon ve nihayetinde yıllara yayılan bir açlık demektir” dedi.

Karadaş işçi ve emekçilerin yaşadığı sorunları ve taleplerini şu şekilde sıraladı:

İşten atmalara ve işsizliğe dur demek için

Zamlara ve hayat pahalılığına hayır demek için

Kıdem tazminatına sahip çıkmak için

Krizin faturasını patronlara kesmek için

İş güvencemize sahip çıkmak için

Emeklilikte yaşa takılanlara yasa çıkarılması için

Geçici işçilerin sürekli kadroya alınması için

3600 ek göstergenin çıkarılması için

Tarım ve hayvancılığı bitiren politikalara dur demek için

Parasız eğitim, parasız sağlık için

Kadına ve çocuklara yönelik eşitsizliğe ve şiddete dur demek için

Yurtta, dünyada ve özellikle Ortadoğu’da barış için

İnsanca bir yaşam, insanca bir düzen için

Karadaş, Belen’den, Arsuz’a, İskenderun’dan, Payas’a, Dörtyol’dan, Erzin’e kadar bütün emekçilere, 1 Mayıs günü saat 15.00’te İskenderun anıt alanında bir araya gelme çağrısında bulundu. (Hatay/EVRENSEL)

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