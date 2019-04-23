23 Nisan 2019 04:23

Bursa'da işçilerden 1 Mayıs çağrısı: Söz bitti artık eylem zamanı

Bursa'da çeşitli iş kollarında çalışan işçiler sendikalara ortak ve kitlesel 1 Mayıs kutlama çağrısı yapıyor.

Bursa'da işçilerden 1 Mayıs çağrısı: Söz bitti artık eylem zamanı

Fotoğraf: Evrensel

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    Uğur ÖKDEMİR
    Bursa

    Bursa’daki metal ve gıda sektöründe çalışan işçiler başta kıdem tazminatının fona devri olmak üzere hak gasplarına karşı sendikalara ortak mücadele çağrısında bulunuyor. 1 Mayıs’ı bulundukları şehirde kutlamak istediklerini söyleyen işçiler, “Haklarımıza yönelik saldırılara karşı söz bitti, artık eyleme geçilmesi gerekiyor” diyor.

    İşçilerin gündeminde kıdem tazminatı ve zamların olduğunu belirten Coşkunöz işçisi, “Bu zamana kadar hiç söylemeyen bile bugün patatesi 10 liradan aldım bu kadar da olmaz diyor. Benzine gelen zammın hesabı yok. Markette çalışanlar sürekli barkod değiştiriyor. Eskiden hadi mevsimi değil yemesem de olur diyordu ama onu yeme bunu yeme ne yiyeceğiz? Fabrikadaki herkes duruma tepki gösteriyor” dedi.

    "HER YERDE SOKAĞA ÇIKMALIYIZ"

    Bir taraftan zamlar, diğer taraftan işlerde yaşanan düşüşün “Acaba yarın ne olacak” endişesi yarattığını ifade eden işçi şunları söyledi: “Şimdi de kıdem tazminatını yok etme girişimleri var. Kıdem tazminatı da giderse iyice kolumuz kanadımız kırılır. Artık sendikaların ne yapacağını açıkça söylemesi gerekir. Göstermelik açıklamalar bizi kesmez. Bugün taban hazırlanırsa insanlar sokağa dökülür. Sendikalar kırmızı çizgimiz diyor, görmek istiyoruz. İşçi sendikacılara soruyor ama aldığı cevap kırmızı çizgi, laftan öteye bir şey yok. İşçiler çok huzursuz. Bu saldırılara karşı kitlesel eylemler örgütlenmeli ve önümüz 1 Mayıs, ateş buradan yakılmalı. Kitlesel olarak sokağa çıkılması gerekiyor. Bu 1 Mayıs’ta her yerde kitlesel tepkiler göstermeliyiz ama halen ses soluk yok. Eğer bu geçerse kimse sendikaya üye olmaz. Benim hakkımı koruyamayacak sonra her ay aidat kesecek, yok öyle bir dünya. Sadece para olayı değil işçinin iş güvencesi ortadan kalkıyor. Sendikalar hazırlığını yapsın, herkes sokağa dökülür. Çünkü herkes tepkili, tepki göstermeyene rastlamadım” dedi.

    "LAF SÖYLEME DÖNEMİ BİTTİ İCRAAT LAZIM"

    Yeni model üretimi olduğu için işlerin yoğun olduğunu söyleyen Renault işçisi ise “İnsanların kafasında kıdem tazminatı ne olacak sorusu var. İnsanlar sendikacılara soruyor ne yapacağız diye verilen cevap en kısa sürede açıklamalar yapılır. Sonrası ne olacak belirsizlik. Açıklama yapılınca görev bitmiş oluyor sanki. Zaten yıllardır hep açıklama yapıyorlar, kırmızı çizgimiz demek yetmez, icraat bekliyoruz artık. Seçimden önce kıdem tazminatına yönelik saldırılara karşı bir şeyler yapmalıyız diye konuştuk ama sendikacılardan aldığımız cevap ‘Türk-İş Başkanı da Türk Metal Başkanı da kırmızı çizgimiz dedi daha söylenecek söz yok gerekeni yaparız’ oldu. Patron ve hükümet şu an gerekeni yapıyor sıra bizde. Laf söyleme dönemi bizce bitti artık icraat görmek istiyoruz” dedi.

    "KIDEM KALKARSA AMELE PAZARINDA BEKLERİZ"

    Sendikasız olarak çalışan Köfteci Yusuf işçileri ise kıdem tazminatına yönelik saldırılar konusunda şunları söylüyor: “Ne yapmaya çalışıyorlar anlamadık. O kadar sendika var niye hiçbirinden ses çıkmıyor. Patronlar sendikaları satın almışlar anlaşılan. İşçinin güvencesi elinden giderse bir anlamı kalmaz bu işlerin. Zaten baskı altında ağır koşullarda çalışıyoruz, kıdem de giderse baskı daha da artacak. Eğer kıdem tazminatı kaldırılırsa Köfteci Yusuf bizi amele pazarında bekletir. İstediğini çağırır istemediğini çağırmaz.”

    "KARARLILIĞIMIZI GÖSTERMEMİZ LAZIM"

    Türk-İş’e bağlı Tekgıda-İş Sendikasında örgütlü bir gıda işçisi de “Saldırıların bu kadar fazla olduğu bir zamanda sendikanın işçiyi alanlara çıkarmak için hazırlık yapması gerek ama yok öyle bir şey. Kıdem tazminatına göz dikildi fakat buna yönelik bir çalışma yok. Biz kıdemimiz var diye işi bırakamıyoruz, baskılara fazla ses çıkaramıyoruz. Patron da işçinin kıdemi var o yüzden rahat işçi çıkaramıyor. Şimdi kıdem tazminatı kaldırılırsa patron istediğini çok rahatça işten atacak istediği ücreti dayatacak. Bu tehlike karşısında söz söyleme devri bitti. Artık sözün ötesine geçmek gerektiğini düşünüyorum. 10 gün sonra 1 Mayıs var ama bir çalışma var mı diye sorsan çok rahat bir şekilde olmadığını söylerim. Son gün gelirler yarın 1 Mayıs’a gideceğiz kimler gelecek derler ve yöneticilerle birkaç kişi anca gider. İşçiye bir gün bile tahammül edemiyorlar ve bulunduğu yerde kutlamaktan kaçıyorlar. Şimdi Kocaeli’ye gitme söylemi var ama bir otobüs bile gitmez buradan Kocaeli’ye. İyi bir çalışma yapılsa fabrikada insanlar buna hazırlansa bu 1 Mayıs çok kitlesel olur. Benim çağrım bütün sendikalara. Bugün 1 Mayıs’a kitlesel çıkarsak hükümet de patronlar da ne kadar kararlı olduğumuzu görürler ama bu bir günle sınırlı kalmamalı, bir plan dahilinde hareket edilmeli. Şu an önümüzde 1 Mayıs var ve buna kitlesel ve herkesin kendi bulunduğu şehirde alanlara çıkması gerek, bütün bir yurtta tek vücut şeklinde” diye konuştu.

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