EYT’liler: Gasbedilen haklarımızı geri almak için 1 Mayıs’tayız

Hilmi MIYNAT

Denizli

Yerel seçim öncesi özellikle Ankara buluşması ve İstanbul Maltepe mitingi ile ülke gündeminde önemli bir yer edinen emeklilikte yaşa takılanlar da (EYT) 1 Mayıs’a hazırlanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Denizli Temsilciliği, “Gasbedilen tüm hakları geri almak için 1 Mayıs’ta da alanlarda olacağız!” dedi.

EYT Derneğinin ülke genelinde 1 Mayıs mitinglerine katılım kararı olduğunu belirten Denizli Temsilcisi Yücel Gönen, “Denizli’de de 1 Mayıs’a katılım sağlayacağız. Kortejde EYT pankartımızla yer alacağız. Miting programında bize de yer verildi. Kürsüden yapacağımız konuşmada EYT mağduriyetini anlatarak sesimizi 1 Mayıs alanında da yükselteceğiz” dedi.

"HAKKIMIZI HEP BİRLİKTE ARAMALIYIZ"

1 Mayıs’a güçlü bir katılım sağlamak için çalışmalarının sürdüğünü belirten Gönen şunları söyledi: “Sağ görüşlü olan insanın da sol görüşlü olan insanın da bu bayrama katılmakta beis görmemesi gerekiyor. Bütün dünyada sağcısı solcusu oraya katılıyor, ülkemizde ideolojik, marjinal bakılıyor ve bir kesim buna sırt dönüyor. Gruplarımızda bu meseleyi paylaştığımızda kendini sakınan insanlar oluyor. Oraya katılan insanlar ülkeyi bölmek veya ülkeye tehdit olmak için katılmıyor. Dünyaca tanınmış, kabul edilmiş bir mücadele günü için orada.”

Gönen, “Beraber hak arayabiliriz, bu mücadeleyi birlikte verebiliriz. Bu kutuplaşmanın kaldırılması noktasında sorunlarımız var. Misal Süleyman’la biz arkadaşız, düğününe cenazesine ben giderim. Ama o sevdiği saydığı kendisini ona adadığı milletvekilleri gelir mi gelmez. Biz aynı noktada aynı mağduriyeti yaşıyoruz. Bunları birleştirmekte çok zorluk çekiyoruz. Denizli’de aşağı yukarı 3 aydır ulaşabildiğimiz 1000 kişi ama Denizli’de EYT mağduru en az 50 bin kişi var. İnsanlar kutuplaştı, birleştirmekte sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Gönen, “EYT’liler tüm işçilerin, esnafın ve çalışanların haklarını geri almak için 1 Mayıs alanında olacak. Ana talep bu. BES, kıdem tazminatı, 4447, Aylık bağlama oranı (ABO) tabi ki gündemimizde. EYT bütün mağduriyetleri kapsıyor. Bizden sonra gelen nesillerin de mağduriyeti olacak. Kademeli emeklilik tartışılıyor o da bizden sonraki nesillerde yeni EYT mağdurları yaratacaktır” diye konuştu.

"FİŞLENME KORKUSUNU AŞMAK LAZIM"

EYT Derneği Denizli Temsilciliğinden Süleyman Ekiz de şunları söyledi: “Denizli’nin 1 milyon nüfusu var fakat işyerinde örgütlü sendika bir ya da iki. Örgütlü sendikaların olmaması zayıf geçmesinin bir etkeni. Sendikalar kendini yanlış tanıtmış bu zamana kadar. Sendikalara karşı da olumsuz bir bakış var. En iyi işyerinde sendikasız çalışmaktansa en kötü sendikada örgütlü olmak daha avantajlıdır.”

1 Mayıs’a katılacak emekçilerin fişlenme korkusu da yaşadığını ifade eden Ekiz, “MOBESE’ler, kameralar var. Polisler her taraftan kameralarla karşına çıkıyor. ‘Aman fişlenir miyim’ korkusu yaşayanlar oluyor. İnsanların haklarını her yerde arayabileceğini öğrenmesi lazım. Bu korkuyu aşmaları lazım” dedi.

"1 GÜN DAHİ ÇALIŞILSA 1 GÜNLÜK KIDEM ÖDENMELİ!"

Emekçilerin en sıcak gündemi olan kıdem tazminatıyla ilgili de konuşan Ekiz, “Çalışanın üzerindeki kamburu alacağız diyorlardı daha da büyük sıkıntılar yüklediler. Aslında şöyle bir madde koymaları lazım; ‘Bugün insan 1 gün çalışsa dahi kıdem tazminatını hak eder!’ Deprem vergileri topladılar. Ulaşım bedeli olarak halen vergiler kesiliyor. İşsizlik Fonu’na ben yıllardır para ödüyorum. Nereye gitti bu para, bana ne kazanç sağladı? Fona koyduysa da fondaki paraya faizi ile ödemek şartı koysunlar” diye konuştu.

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