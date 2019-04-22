Ankara Valiliği: Sopa iddiasıyla ilgili bir bilgiye ulaşamadık

Ankara Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki asker cenazesi sırasında uğradığı saldırıda önceden sopa dağırtıldığı iddialarını yalandı. Valilik, "Söz konusu iddiayı doğrulayacak herhangi bir bilgi ya da görüntüye ulaşılamamıştır" dedi. Kılıçdaroğlu, "Olay sırasında hazırlanmış sopalar bile dağıtılıyordu" açıklamasında bulunmuştuı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Çubuk ilçemizde şehit cenaze töreni sırasında bir takım kişilere sopalar dağıtıldığına dair iddialar üzerine eldeki tüm görüntüler incelenmiş, ayrıca olay anında görev yapan güvenlik görevlileriyle de görüşmeler yapılmış olup, söz konusu iddiayı doğrulayacak herhangi bir bilgi ya da görüntüye ulaşılamamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

KILIÇDAROĞLU: PLANLI BİR SALDIRIYDI, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZDİ

Ankara Çubuk'ta dün katıldığı Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya ve linç girişimine maruz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde de makamında gazetecileri ağırladı. Saldırının planlı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu "Amacın CHP'yi sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Hoş bir olay yaşanmadı" diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, saldırının planlı olduğunu belirterek güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekti. "Amacın CHP'yi sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Sağduyulu olmak lazım" ifadelerini kullandı.

"Olay sırasında hazırlanmış sopalar bile dağıtılıyordu."

Ev sahiplerinin "evimiz yakılır" korkusu yaşadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Nazik davrandılar. Çay yaptılar ama içemedim çıkmamız gerekti" dedi.

Gazetecilerin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kalabalığa "Değerli arkadaşlarım şu ana kadar mesajlarını verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz" demesini sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Hulusi Akar'a sormak lazım ifadelerini... O atmosferde mi söyledi? Ne demek istedi?" diye konuştu.

KAMUFLAJ TEKLİFİNİ ELEŞTİRDİ

Emniyet müdürünün evden çıkarken kendisine kamuflaj giymeyi teklif ettiğini anlatan CHP lideri, "Ne demek, ben suçlu muyum? Nasıl girdiysem öyle çıkarım" diyerek bu teklifi kabul etmediğini aktardı.

"CENAZEYE KATILMA BİLGİSİ BİR GÜN ÖNCE BİLDİRİLDİ"

Kılıçdaroğlu, cenazeye katılacaklarına dair bilginin ise “Cumartesi günü emniyet koruma şubesi nöbetçe amirliğine bildirildiğini” söyledi.

Kılıçdaroğlu yaptığı ikinci açıklamada da "Dün yaşadığım linç girişiminin bütün boyutlarıyla araştırılması sorgulanması faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesi benim en büyük dileğimdir. Partimizin de en büyük dileğidir. Sade sokakta yaşayan vatandaşında en büyük dileğidir. 21. YY. Türkiye'sinde böyle bir olayın yaşanmasından son derece üzgünüm" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hakkari’deki PKK saldırısında hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın Ankara Çubuk’taki cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tekmeli ve yumruklu saldırıya uğramıştı. Kılıçdaroğlu mahalledeki bir eve götürülüren saldırganlar, evin önünde toplanarak "PKK dışarı" sloganlarıyla taş atarak Kılıçdaroğlu'nun aracının camlarını kırmıştı. Saldırganlar uzun süre dağıtılmazken Kılıçdaroğlu ancak bir saat sonra zırhlı araçla evden çıkarılmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın evin önünde toplanan kalabalığa "Değerli arkadaşlarım şu ana kadar mesajlarını verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz" demesi tepki toplamıştı. Ankara Valiliği de olayı "protesto" olarak nitelemişti. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında CHP liderinde yumruk atan AKP üyesi Osman Sarıgün gözaltına alınmıştı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sarıgün'ün, partiden ihraç talebiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirmişti. CHP Genel Merkezi önünde açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir milim geri adım atmayacağım" derken linç girişiminin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Müsteşarımız üzerinden 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul etmeyin' talimatı gönderdim" sözleri sosyal medyada yeniden gündem olmuştu. (HABER MERKEZİ)

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