CHP, Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıyı 81 ilde kınadı

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'ya dün Ankara Çubuk'ta Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenaze töreninde düzenlenen saldırıyı ve linç girişimini 81 ilde, saat 12.00'de eş zamanlı basın açıklamalarıyla kınadı.

CHP İstanbul İl Teşkilatı açıklamayı Şişhane Meydanı'nda gerçekleştiriyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı açıklamada Kaftancıoğlu, "Siyasi rant bekleyen zehirli dil ve zehirli dilin sahipleri bu hain saldırıda pay sahibidir" dedi.

Kaftancıoğlu, "Yapılan sıradan protesto değildir, sıradan bir provokasyon değildir, son derece organize bir eylemdir" dedi.

KILIÇDAROĞLU: GAYET İYİYİM

Dün katıldığı Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya uğramasının ardından akşam Çankaya'daki evine giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, sabah bina çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarına "Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz?" diyerek selam verdi. Gazetecilerin saldırıyla ilgili soruları üzerine "Sağ olun, gayet iyiyim" diyen Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezine geçti.

Fotoğraf: DHA

CHP il teşkilatlarının, Kılıçdaroğlu'ya yapılan saldırıyı kınamak üzere 81 ilde, saat 12.00'de eş zamanlı basın açıklaması yapacağı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Hakkari’deki PKK saldırısında hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın Ankara Çubuk’taki cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tekmeli ve yumruklu saldırıya uğramıştı. Kılıçdaroğlu mahalledeki bir eve götürülüren saldırganlar, evin önünde toplanarak "PKK dışarı" sloganlarıyla taş atarak Kılıçdaroğlu'nun aracının camlarını kırmıştı. Saldırganlar uzun süre dağıtılmazken Kılıçdaroğlu ancak bir saat sonra zırhlı araçla evden çıkarılmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın evin önünde toplanan kalabalığa "Değerli arkadaşlarım şu ana kadar mesajlarını verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz" demesi tepki toplamıştı. Ankara Valiliği de olayı "protesto" olarak nitelemişti. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında CHP liderinde yumruk atan AKP üyesi Osman Sarıgün gözaltına alınmıştı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sarıgün'ün, partiden ihraç talebiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirmişti. CHP Genel Merkezi önünde açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir milim geri adım atmayacağım" derken linç girişiminin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Müsteşarımız üzerinden 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul etmeyin' talimatı gönderdim" sözleri sosyal medyada yeniden gündem olmuştu. (HABER MERKEZİ)

Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi

Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün, AKP'den ihraç ediliyor

Kemal Kılıçdaroğlu’ya saldırı gazetelerde nasıl yer buldu?

Kılıçdaroğlu'ya saldırı büyük tepki çekti: Nefret söyleminin sonucu