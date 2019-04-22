Sıla Gençoğlu'yu darbeden Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis verildi

Oyuncu Ahmet Kural, Şarkıcı Sıla Gençoğlu'ya yönelik "Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsinin istendiği davanın ikinci duruşmasında 16 ay 20 gün hapis cezası aldı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural ve şikayetçi Sıla Gençoğlu avukatlarıyla katıldı.

Duruşmada hakim, dosyaya gelen evrakları okudu. Ahmet Kural’ın avukatlarının, tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması talepleri reddedildi. Taleplerin reddedilmesi üzerine Ahmet Kural’ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Esas hakkındaki savunmalarının sorulması üzerime Kural’ın avukatları, yazılı savunmaları tekrar ettiğini belirtti.

Kural’ın Avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, adil yargılanmadığını savunarak, taleplerinin reddedilmesini eleştirdi. Ahmet Kural’a son sözü soruldu. Kural’ın avukatları da “Son sözünü soramazsınız. CMK 216 buna manidir. Sormak isterseniz kürsü sizindir” dedi. Kural, “Bana attıkları uyuşturucu kullanıyor iftirasına yönelik ona ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darbetmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme, Ahmet Kural’a hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu. Gençoğlu'nun uzlaşmayı reddetmesi üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti.

Sıla Gençoğlu, ilk duruşmada yaşadığı şiddeti, "Kafamı duvarlara vurdu. Yere düştüm. Kafamı ve böbreklerimi tekmeledi. İdrarımdan kan geldi" sözleriyle anlatmıştı. Mahkemede dinlenen komşu da, Ahmet Kural tarafından söylenen "Seni geberteceğim" sözlerini duyduğunu anlatmıştı.

Ahmet Kural ise "2017 Mayıs'ında güzel bir ilişkiye başladık. Ancak dünya görüşlerimizin, inançlarımızın farklılığı, arkadaşlarımı hor görmesi nedeniyle ayrılma kararı aldım" demişti. (HABER MERKEZİ)

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