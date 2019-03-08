Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, Oyuncu Ahmet Kural'ın Şarkıcı Sıla Gençoğlu'ya şiddet uygulamasına dair davayı köşesine taşıdı.

Ahmet Kural'ın "Sıla Hanım'ın inançlarıma saygısızlığı nedeniyle ayrıldık" ifadesine tepki gösteren Ahmet Hakan, Kural'ın topluma vermek istediği mesajı şöyle anlattı:

"Ey ahali! Bu Sıla denilen hanıma sakın acıma! Buna uygulanan şiddete sakın karşı çıkma! Bu Sıla var ya bu Sıla... İnanç falan dinlemez...

Ey ahali! İnanca saygısız yahu bu kadın! Kimi desteklediğinin farkında mısın? İnançlarımı ezip geçti bu Sıla Hanım.

İnanç diyorum inanç... Alooo! Üstelik bu abdestliyim ha! Üstelik bugün mübarek kandil günü! Üstelik inançlı bir iktidar tarafından yönetiliyoruz.

Şimdi söyleyin bakalım, inançlara saygısız Sıla mı, inançlara saygılı Ahmet mi? Seçin tarafınızı!"

Ahmet Kural'ın kadına şiddet davasının görüldüğü duruşmaya "inanç" ve "saygı" kelimelerini karıştırdığını söyleyen Ahmet Hakan, "Bakalım Ahmet Kural bir sonraki duruşmada Allahu Ekber! diye haykıracak mı" diye sordu. (MEDYA SERVİSİ)