SÄ±la GenÃ§oÄŸlu, Ahmet Kural ile uzlaÅŸmayÄ± reddetti

Kendisine fiziksel ÅŸiddet uygulayan oyuncu Ahmet Kural'dan ÅŸikayetÃ§i olan SÄ±la GenÃ§oÄŸlu, uzlaÅŸma teklifini reddetti.

Oyuncu Ahmet Kural'dan kendisine darp, cebir ve psikolojik ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle ÅŸikayetçi olan ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la GençoÄŸlu, geçtiÄŸimiz günlerde kendisine götürülen uzlaÅŸma teklifini reddetti. Öte yandan Ahmet Kural'Ä±n KardeÅŸ PayÄ± dizisinde birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± oyuncu Seda Bakan, yaÅŸananlara iliÅŸkin "Ahmet tamamen suçludur. Çok üzücü bir olay" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°stanbul KadÄ±na KarÅŸÄ± Åžiddetin Önlenmesi Bürosu tarafÄ±ndan SÄ±la'nÄ±n ÅŸikayeti üzerine ‘Kasten yaralama’, ‘Tehdit’, ‘Hakaret’ suçlarÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma dosyasÄ±, UzlaÅŸtÄ±rma Bürosu'na gönderilerek taraflarÄ±n uzlaÅŸÄ±p uzlaÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± sorulmuÅŸtu.

Sabah’tan Dilek Yaman’Ä±n haberine göre, SÄ±la GençoÄŸlu'ya götürülen uzlaÅŸma teklifi reddedildi. UzlaÅŸma formunda, Ahmet Kural tarafÄ±nÄ±n uzlaÅŸmayÄ± kabul edip etmemesinin sonucu deÄŸiÅŸtiremeyeceÄŸi belirtildi. Formda, 'UzlaÅŸma teklif aÅŸamasÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±r' ifadesi kullanÄ±ldÄ±. Böylece olay ile ilgili sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir geliÅŸme yaÅŸanmazsa iddianame düzenlenmesi neredeyse kesinleÅŸti.

SEDA BAKAN: AHMET KURAL TAMAMEN SUÇLUDUR

FotoÄŸraf: sedabakan/Instagram

Öte yandan oyuncu Seda Bakan, KardeÅŸ PayÄ± dizisinde birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± Ahmet Kural'Ä±n SÄ±la GençoÄŸlu'ya fiziksel ÅŸiddet uygulamasÄ±na iliÅŸkin "OlmamasÄ± gereken bir olaydÄ±. Ahmet tamamen suçludur. Çok üzücü bir olay" ifadesini kullandÄ±.

Milliyet'te yer alan haberine göre önceki akÅŸam NiÅŸantaÅŸÄ±’da basÄ±na demeç veren Bakan, Ahmet Kural ile SÄ±la'ya iliÅŸkin soru üzerine, "OlmamasÄ± gereken bir olaydÄ±. Ahmet tamamen suçludur. Çok üzücü bir olay" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 12:09

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