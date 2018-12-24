Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istenen iddianame kabul edildi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'yayönelik "hakaret", "tehdit" ve "basit tıbbi yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural hakkında düzenlenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

İlk duruşma, 7 Mart'ta yapılacak. Taraflara çağrı kağıdı gönderilmesine karar verildi.

Şarkıcı Sıla'nın 29 Ekim'de oyuncu Ahmet Kural'ın Zekariyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek şikâyetçi olması üzerine başlatılan soruşturma, geçtiğimiz hafta tamamlandı. İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca şüpheli Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenlenerek mahkemeye gönderildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi ise bugün iddianamenin kabulüne karar verdi. Mahkeme, Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu ile avukatlarına duruşma gün ve saatini bildirip ihtarlı çağrı kâğıdı gönderilmesine karar verdi. Soruşturma aşamasında dinlenen tanıklar doktor Cem Mumcu, Sıla'nın asistanları Togay Han Numanoğlu ve Rüçhan Hande Kızıl ile şoförü Mahmut Kapçak ve Ahmet Kural'ın komşusunun misafiri Hatice Zeynep Tunç'a da ihtarlı çağrı gönderilmesini kararlaştıran mahkeme, ilk duruşmayı 7 Mart 2019 tarihine bıraktı. (DHA)

Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural ile uzlaşmayı reddetti