Sıla-Ahmet Kural davası ertelendi | Sıla, yaşadığı şiddeti anlattı

Oyuncu Ahmet Kural'ın Şarkıcı Sıla Gençoğlu'ya yönelik "Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsinin istendiği dava başladı. Ahmet Kural savunmasında suçlamaları reddederek, "Elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü" diye savunma yaptı. Sıla ise yaşadığı şiddeti, "Kafamı duvarlara vurdu. Yere düştüm. Kafamı ve böbreklerimi tekmeledi. İdrarımdan kan geldi" sözleriyle anlattı. Mahkemede dinlenen komşu da, Ahmet Kural tarafından söylenmiş 'Seni geberteceğim' sözlerini duyduğunu anlattı. Mahkeme heyeti, duruşmanın 22 Nisan'a ertelenmesine karar verdi.

Sıla Gençoğlu, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

AHMET KURAL SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ahmet Kural savunma yaptı.

Fotoğraf: DHA

KURAL, SAVUNMASINDA İNANÇ FARKLILIĞINI SÖYLEDİ

Kural, "2017 Mayıs'ında güzel bir ilişkiye başladık. Ancak dünya görüşlerimizin, inançlarımızın farklılığı, arkadaşlarımı hor görmesi nedeniyle ayrılma kararı aldım. Sonrasında 'bir tokat attı' haberi uydurdu. Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı. 1.5 ay evden çıkmadım. Kimseyle görüşmek istemedim" dedi.

AHMET KURAL, ELİNİ ÇEKERKEN SILA DÜŞMÜŞ

Ahmet Kural savunmasında olay gününe dair de özetle şunları söyledi:

“Kendisinden evi terk etmesini istedim. Aramızda tartışma oldu. Elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü. İddianamedeki sözleri kendisine söylemedim ve kesinlikle vurmadım. Sonra kendisi şoförünü aradı. 15-20 dakika süren kavganın sonunda kendisi dışarı çıktı ve çıkarken de bana 'Seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

SILA MAHKEMEDE YAŞADIĞI ŞİDDETİ ANLATTI

Daha sonra Sıla Gençoğlu ifade verdi. Sıla ifadesinde olay gününü şu sözlerle anlattı:

"Olay 29 Ekim günü gerçekleşti. Ailesiyle beraber cok güzel vakit geçirdik. Sonra eve geçtik. Ancak kurtulamadığımız Okan Can Yantır sorusu geldi. Bir anda kıskançlık krizi geçirdi. Bağırdı. Sonra kendimi kurtarmaya çalışsam da kötü bir hatıraydı. Sonra bana 'S... git. Git buradan öldürürüm seni' dedi. Kül tablası kaldırdı. Bir saat boyunca evden kurtulmaya çalıştım. Mutfaktan salona savrulduk. Kafamı duvarlara vurdu. Yere düştüm. Kafamı ve böbreklerimi tekmeledi. Bana aileme küfürler etti. 'Çok sevdiğin baban kollarında ölsün' dedi. Bahçe kapılarından içeri çekildim. Bir şekilde şoförümü aramayı başardım. Neyse ki peşimden gelmedi. Şikayetçiyim" dedi.

Kendi avukatının, kavganın ne kadar sürdüğüne ilişkin sorusunu yanıtlayan Gençoğlu, "Bir saate yakın sürdü. Düzenli bir dayak değil, dinlenik bir dayak olmuştur. İdrarımdan kan geldi. Ara ara oldu; evden çıkmama müsaade etmeyip tekrar saldırıp... Zaten 45 dakika, bir saat dayak yesem herhalde burada olmazdım. Evden çıkmaya çalışırken 4-5 defa beni tekrar içeri sokmaya çalıştı." dedi.

MAHKEME, KADIN ÖRGÜTLERİNİN MÜDAHİLLİK TALEBİNİ REDDETİ

Duruşmaya müşteki kurum olarak katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Sultan Koçyiğit da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek davaya müdahilliklerine karar verilmesini talep etti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Ayşe Ece Kavas da "Türkiye'de sıklıkla görülen, tekrar eden şiddete maruz kalmıştır Sıla Gençoğlu. Bu olaylar bir kadına değil toplumdaki tüm kadınlara zarar vermektedir." diyerek, müdahillik talebinde bulundu. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları da, toplumsal duyarlılık için müdahilliklerine karar verilmesini istedi.

Sıla Gençoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahilliğini kabul eden mahkeme, müdahillik talebinde bulunan diğer kurumların talebini ise olaydan doğrudan zarar gören sıfatları olmadığı için reddetti.

TANIK KOMŞU: ‘SENİ ÖLDÜRECEĞİM’ ŞEKLİNDE ŞEYLER DUYDUM

Tanıkların da dinlenildiği duruşmada olayın yaşandığı evin yanındaki evde bulunduğu belirtilen tanıklardan Hatice Zeynep Tunç, o gece yan evde hakaretler ve küfürler duyduğunu belirterek, "Seni öldüreceğim' şeklinde şeyler duydum. Kadının, 'içeri girmek istemiyorum' dediğini duydum. Sesler 1 saate yakın devam etti." dedi.

Sanık avukatı Sibel Aydın'ın, "Neden 2 gün sonra Sıla'nın adını duyunca tanıklık yapmaya karar verdin?" sorusunu yönelttiği Tunç, "Zaten korkmayacak olsam arkadaşlarımla birlikte o akşam polisi arardım. Çiftin Sıla ve Ahmet Kural olduklarını öğrendiğimiz zaman yardımcı olabiliriz diye düşünüp tanık olmaya karar verdik. Aynısı bizim başımıza da gelebilirdi." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşmanın 22 Nisan'a ertelenmesine karar verdi. (HABER MERKEZİ)

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