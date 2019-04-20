20 Nisan 2019 13:54

Cumartesi Anneleri gözaltında öldürülen Ermeni aydınları andı

Cumartesi Anneleri, 734. hafta buluşmasında işkence ile katledilen çocukları ve İstanbul'da gözaltına alınarak katledilen Ermeni aydınları andı.

Cumartesi Anneleri gözaltında öldürülen Ermeni aydınları andı

Fotoğraf: Evrensel

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    Cumartesi Anneleri, zorla kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için 734. kez bir araya geldi. Buluşma mekanları olan Galatasaray Meydanı’nda toplanmalarına izin verilmeyen Cumartesi Anneleri’nin bu haftaki eylemi de İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önünde polis ablukasında gerçekleştirildi.

    23 Nisan dolayısıyla gözaltına alınarak işkence ile katledilen çocuklar ile 24 Nisan Ermeni soykırımının yıl dönümü dolayısı ile de İstanbul'da gözaltına alınarak katledilen Ermeni aydınlar anıldı. Polis kalkanları ve yağmur altında yapılan açıklamaya HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kayıp yakınları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Dünden bugüne inkar ve soykırım ile devlet katliamlarının sürdüğünü belirten kayıp yakınları, katledilen çocukları ve Ermeni aydınlarını unutmadıklarını, unutturmayacaklarını vurguladı.

    "AİLELERİN BAŞVURULARI İÇ HUKUKTA SONUÇSUZ BIRAKILDI"

    Bu haftaki açıklamayı gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’un kızı Besna Tosun okudu. Tosun, "23 Nisan vesilesiyle bir kez daha devleti ve toplumu gözaltında kaybedilen çocuklar gerçeği ile yüzleşmeye çağırıyoruz. Bu topraklarda yaşam hakları devletin güvencesinde olan çocuklar, yaşam hakkının en vahşi ihlali olan gözaltında kaybetme fiiline maruz kaldılar. 1992-1997 yılları arasında OHAL yönetimindeki Batman, Bitlis, Bingöl, Cizre, Dargeçit, Dersim, Şırnak, Kulp, Mardin, Nusaybin, Yüksekova, Silopi ve Lice’de 26 çocuk gözaltında kaybedildiler. Çocukların gözaltında kaybedilişi savcılık fezlekelerinde, mahkeme tutanaklarında ve AİHM kararlarında detaylı bir biçimde yer aldı. Ancak ailelerin başvuruları iç hukukta sonuçsuz bırakıldı. Devlet bugüne kadar etkin soruşturma yürüterek suçun açığa çıkartılması ve faillerin cezalandırılması yükümlülüğünü yerine getirmedi” diye konuştu.

    "MEZAR TAŞLARI BİLE OLMADAN YOK EDİLDİ’

    “Bugün aynı zamanda 104 yıl önce evlerinden gözaltına alınıp bir daha geri dönemeyen İstanbullu Ermeni aydınlarımızı anmak için de buluştuk” diyen Tosun, 24 Nisan 1915 tarihinde İttihat ve Terakki hükümetinin İçişleri Bakanı Talat Bey'in emriyle İstanbul’da 250 Ermeni evlerinden gözaltına alındı. Milletvekili, yazar, şair, avukat, doktor, gazeteci, eczacı, müzikolog, yayıncı, siyasetçi olan bu aydınlar Ermeni toplumunun en saygın isimleri, kanaat önderleriydi. Gözaltına alınanlar önce Sultanahmet’teki Merkez Cezaevi’ne götürüldüler. 25 Nisan 1915 tarihinde güvenlik güçleri eşliğinde özel bir trenle Ankara’ya doğru yola çıkarıldılar. Neden tutuklandıklarına ve nereye götürüldüklerine dair kendilerine bilgi verilmedi.158 kişilik grup Çankırı’ya, 92 kişilik grup Ayaş’a sevk edildi. Gözaltına alındıkları andan itibaren başlarına geleceklerden hükümetin sorumlu olduğu bu insanlardan 174'ü bir mezar taşları bile olmadan yok edildi” dedi.

    "HAKİKAT VE ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

    Fotoğraf: Evrensel

    Tosun son olarak şunları söyledi:

    “Gözaltında kaybedilen Ermeni aydınlar ve 90’lı yıllarda gözaltında kaybedilen çocuklar gerçeği, bu topraklarda farklılığa hayat hakkı tanımayan, kendi varlığını ötekinin yokluğuna bağlayan tekçi zihniyetin sonucudur. Bizim gözaltında kaybedilen oyun çağındaki çocukları ve İstanbullu Ermeni aydınları hatırlama ve hatırlatma ısrarımız; farklılıklarımızın zenginlik olduğu demokratik bir Türkiye talebidir. İnsanlığa karşı suçlardaki inkar, unutturma ve cezasızlık politikasının hakikati ortaya çıkarma ve adaletin gerçekleşmesini engelleme işlevi gördüğünü biliyoruz. Bunun için 734 haftadır unutturmaya karşı hatırlamayı, inkara karşı hakikati, cezasızlığa karşı adaleti sahipleniyoruz. Çocuk kayıplarımız ve gözaltında kaybedilen İstanbullu Ermeni aydınlarımız için hakikat ve adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz.”

    "SADECE 7 ÇOCUĞUNUN MEZARINA ULAŞILDI"

    Tosun' un ardından kayıp yakını Maside Ocak konuştu. Ocak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Eminönü'nde gezerken mi kaybedildiler' sözünü hatırlatarak şöyle devam etti: “Burada gündeme getirdiğimiz gözaltına kaybedilen çocukların, annelerinin kucaklarından çekilip alındılar. 26 tane çocuğumuz gözaltında kaybedildi. Sadece 7 tanesinin mezarına ulaşılabildi. 26 çocukla ilgili AİHM'in mahkumiyet kararına rağmen iç hukukumuzda etkin soruşturma yürütülmedi. 3 yaşındaki Dilek bizim çocuğumuzdu, biz Dilek'in, Zeki İlyas'ın büyüdüğünü göremedik. Galatasaray'dan onlar için balonlar uçurduk. Oysaki biz onlar için sadece birer mezar istiyoruz. Evlat acısını ne demek olduğunu en iyi biz biliyoruz. Çünkü biz yaşadık ve hala yaşıyoruz. Dün Gebze Cezaevi'nde itilen annelerin ne yaşadığını en iyi biz biliriz. Onlar sadece evlatlarının yaşam hakkını arayan annelerdi. Tıpkı 700'nci haftada maruz kaldığımız gibi. Anneler üzerinden elinizi çekin artık. Annelerden uzak durun."

    "24 NİSAN BİR MİLLAT"

    Fotoğraf: Evrensel

    Cumartesi Anneleri eylemine katılan HDP Milletvekili Garo Paylan da Ermeni soykırımının yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı. "734 haftadır evlatlarının, eşlerinin, babalarının adaleti için duran Cumartesi Annelerini saygıyla selamlıyorum” diyen Paylan, “Cumartesi Anneleri bugün evlatlarının, eşlerinin fotoğraflarının yanında gözaltına alınıp kaybedilen Ermeni aydınlarının fotoğraflarını da kattılar. Çünkü kötülük 24 Nisan 1915'te sıradanlaşmıştı. Döneminin cuntası öyle bir karanlık plan devreye sokmuştu ki topyekûn Ermeni halkını öyle bir hain planla yürüttü ki kötülük sıradanlaştı. Anayasayı, yasaları hiçe saymak o gün başlamıştı. Maalesef kötülük o günden beri başladı. Erkekler katledildi, geriye kalan çocuk ve yaşlılar sürgün yolunda katledildi. 24 Nisan 1915'te kötülüğün başladığı milattır. O milatla yüzleşmek aynı zamanda sıradanlaşan kötülükle hesap sormaktır" dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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