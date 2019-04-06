Cumartesi Anneleri 732. haftada Talat Türkoğlu’nun akıbetini sordu

Cumartesi Anneleri, zorla kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için 732. kez bir araya geldi. Buluşma mekanları olan Galatasaray Meydanı’nda toplanmalarına izin verilmeyen Cumartesi Anneleri’nin bu haftaki eylemi de İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önünde polis ablukasında gerçekleştirildi. Cumartesi Anneleri, üzerinde kaybedilen yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu tişörtler giydi, kaybedilen yakınlarının fotoğraflarını ve kırmızı karanfiller taşıdı.

Cumartesi Anneleri 732. haftada Fotoğraf: MA

Cumartesi Anneleri, adalet arayışlarının 732. haftasında 1996 yılında gözaltında kaybedilen Talat Türkoğlu’nun akıbetini sordu, faillerin yargılanmasını istedi. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon adına basın açıklamasını Sebla Arcan okudu.

Cumartesi Anneleri 732. haftada Fotoğraf: MA

"TALAT TÜRKOĞLU'NUN KAYBEDİLMESİNDEN BU YANA 14 HÜKÜMET DEĞİŞTİ"

Sebla Arcan, Ziyneti Türkoğlu’nun devamcıları olarak, 23 yıldır akıbeti gizlenen ve sorumluları cezasız bırakılan Talat Türkoğlu için buluştuklarını söyledi. Arcan, “Sosyalist kimliğiyle bilinen 45 yaşındaki Talat Türkoğlu İstanbul Avcılar’da yaşıyordu. Daha önce 4 kez gözaltına alınan Talat, yoğun işkence gördü ve yıllarca cezaevinde kaldı. Polis takibinde olan Talat Türkoğlu, 29 Mart 1996 tarihinde annesini ziyaret etmek için otobüsle İstanbul’dan Edirne’ye gitti. İstanbul’dan Edirne’deki evin kapısına kadar sivil polisler tarafından takip edildiğini eve vardığında kardeşlerine söyledi. Annesi ve kardeşleriyle birkaç gün geçirdikten sonra 1 Nisan 1996 tarihinde İstanbul’daki evine dönmek üzere yola çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı” dedi.

“Talat Türkoğlu'nun gözaltında kaybedilmesinden bu yana 14 hükümet değişti” diyen Arcan, “Bu hükümetlerin hiçbiri ne Talat’a ne de diğer kayıplarımıza ulaşabileceğimiz hukuki ve siyasi bir irade göstermedi. 23 yıldır cezasız bırakılan Talat Türkoğlu dosyasında maddi gerçeği açığa çıkartacak, sorumluların cezalandırılmasını sağlayacak etkinlikte bir yargılama yürütülebilmesi için Anayasa Mahkemesi’ni göreve çağırıyoruz. Kayıplarımızı aramaktan ve kayıplarımızla buluşma mekânımız olan Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır'ın ağabeyi Mikail Kırbayır Fotoğraf: MA

“HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ”

Sebla Arcan’ın ardınan Kars’ta gözaltına alındıktan sonra akıbeti açıklanmayan Cemil Kırbayır’ın ağabeyi Mikail Kırbayır konuştu. “Hakkımızı helal etmiyoruz” diyen Kırbayır, “Acılar, zulümler kompozisyonundan Ardahan’dan Edirne’ye kadar yaşatılan zulümlerin büyük fotoğrafı yan yanadır. Canı pahasına kazandığınız bu topraklarda yaşayan torunlarınızın yaşam hakları ellerinden alındığı gibi bu topraklarda bir mezar dahi verilmemiştir. Şikayetimdir. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Biz sesimizi, acımızı Galatasaray Meydanı’nda dünyaya duyurmaya çalışırken şimdi yetkililer, ülkeyi yönetenler bizi iki duvar arasına soktu” ifadelerini kullandı.

Cumartesi Anneleri 732. haftada Fotoğraf: MA

“ÖNCEKİ DOSYALARDA OLDUĞU GİBİ...”

Türkoğlu ailesinin avukatı Gülizar Tuncer, “Talat 70’li yıllardan bu yana örgütlü mücadelede yer alan işkenceler gören bir devrimciydi. Hiçbir şekilde deliller toplanmadı. Son olarak Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bir başvuru yapıldı. 2016 yılından bu yana yalnızca ‘dosyanız alınız işleme konulmuştur’ deniliyor. Daha önceki başvurular gibi ret kararı verilecek. Ama biz biliyoruz ki diğer ülkelerde nasıl yaşanmışsa, hesap sorulmuşsa muhakkak bu kaybetme politikasının sorumluları hesap verecek” dedi.

Cumartesi Anneleri 732. haftada Fotoğraf: MA

“ÖMÜRLER GEÇTİ, ADALET, KAYIPLARINA GELMEDİ”

Türkoğlu ailesi adına konuşan Münübe Türkoğlu, “Annemin ömrü yetmedi, Talatını bulmaya. Ömürler geçti, adalet kayıplarına gelmedi. Talat sosyalist kimliğinden dolayı kaybedildi. Bizim sevdiklerimiz, kardeşlerimiz gözaltına alınarak kaybedildi. Kaybedenler yargılanmadı hukuk işletilmedi. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Talat işçiydi, sosyalisti... Kayıplarımız bulunana kadar buradayız. Yaşlılar, gençler, kadınlar, çocuklar... Duyun sesimizi. Çözüm istiyoruz. Bu ülkeye adalet gelmeli” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)