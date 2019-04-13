13 Nisan 2019 13:42

Cumartesi Anneleri, Nurettin Yedigöl’ün akıbetini sordu

Cumartesi Anneleri, 733. kez bir araya gelerek, zorla kaybedilen kaybedilen Nurettin Yedigöl’ün akıbeti soruldu.

Cumartesi Anneleri, Nurettin Yedigöl’ün akıbetini sordu

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Cumartesi Anneleri, zorla kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için 733. kez bir araya geldi. Buluşma mekanları olan Galatasaray Meydanı’nda toplanmalarına izin verilmeyen Cumartesi Anneleri’nin bu haftaki eylemi de İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önünde polis ablukasında gerçekleştirildi.

    Cumartesi Anneleri, üzerinde kaybedilen yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu tişörtler giydi, kaybedilen yakınlarının fotoğraflarını ve kırmızı karanfiller taşıdı. Bu haftaki eyleme, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Hüda Kaya, kayıp yakınları ile beraber çok sayıda insan hakları savunucusu katıldı. Bu haftaki eylemde, 1981’de gözaltında kaybedilen Nurettin Yedigöl’ün akıbeti soruldu.

    "İŞKENCE TİMİNİN AĞIR İŞKENCELERİNE MARUZ KALDI"

    Basın açıklamasını gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın kız kardeşi Maside Ocak okudu. Ocak, “Nurettin Yedigöl, 70’li yıllarda üniversite eğitimi için İstanbul’a geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Öğrenciliği dönemi ve sonrasında sosyalist gençlik hareketinin içinde yer aldı. 12 Eylül Askeri Darbesi’nin ardından hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 10 Nisan 1981 tarihinde İstanbul/ İdealtepe’de bir eve yapılan baskında gözaltına alındı. Dönemin ünlü işkence merkezi Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Tayyar Sever yönetimindeki 1.Şube'de Honduras’ta işkence eğitimi alan K Gurubu tarafından sorgulandı. İfade vermeyi reddettiği için Mete Altan’ın başında bulunduğu işkence timinin en ağır işkencelerine maruz kaldı. En son şubede sorgulanan diğer arkadaşları tarafından görüldüğünde kanlar içindeydi, konuşamıyordu, bilinci yerinde değildi. O günden sonra Nurettin’i gören olmadı” dedi.

    TANIKLAR: ŞAHİDİZ, İŞKENCEDE ÖLDÜRÜLDÜ

    Baba İsmail Yedigöl’ün, tüm mercilere başvurarak oğlunu sorduğunu aktaran Ocak, “Kenan Evren'e kadar ulaştı. Ancak tüm başvurularına Nurettin’in hiç gözaltına alınmadığı cevabı verildi. 10 kişi Nurettin’i siyasi şubede gördüklerine dair tanıklık etti. “Şahidiz, işkencede öldürüldü” diye ifade verdiler ancak savcılık “böyle şey olmaz, devlete iftira atmayın” dedi. Nurettin Yedigöl'ün gözaltında kaybedilmesi ve faillerin yargılanması ile ilgili yapılan başvurular sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üç ayrı soruşturma yürütüldü. Ancak soruşturmalarda zaman aşımı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi” diye konuştu.

    "HAKİKAT VE ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

    Nurettin Yedigöl, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde, devletin himayesi altındayken kaybedildiğini söyleyen Ocak, “Bugüne kadar adli makamlarca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için etkili bir yargı faaliyeti yürütülmedi. Nurettin Yedigöl’ü kaybedenler cezasızlık zırhıyla korundu. Gözaltında kaybedilişinin 38. Yılında Nurettin Yedigöl’ ü kaybedenlerin ve onun akıbetini açığa çıkarma görevini yerine getirmeyenlerin işlediği bu insanlığa karşı suçun takipçileri olmakta ısrar edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Nurettin Yedigöl için, bütün kayıplarımız için hakikat ve adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz. 34 haftadır bize kapatılan kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

    "99 YAŞINDAKİ ANNEM HER GÜN ABİMİ SAYIKLIYOR"

    Basın açıklamasının ardından gözaltında kaybedilen Nurettin Yedigöl’ün kardeşi Muzaffer Yedigöl söz aldı. “Annem 99 yaşında, her gün abimi sayıklıyor” diyen Yedigöl, “Nurettin ne zaman gelecek?’ diye bize soruyor. Kafasında hep abim var. Annem hakkını helal etmiyor. Öbür dünyaya inanıyorlarsa hesabı sorulsun diyor. Acılı ve üzgünüz. Bir daha kimse bizim gibi üzülmez. Adalet ve vicdan yerini bulsun” dedi.

    "TANIKLIĞIMIZI HER ZAMAN ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguda Nurettin Yedigöl’ü gören tanıklardan Ümit Efe yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “38 yıl önce Nurettin, İstanbul’un  merkezinde Gayrettepe Emniyet Müdürlüğünde gözleri ve elleri bağlı bir biçimde işkenceye maruz bırakıldı. Bu işkence 4 gün acımazsızca sürdürüldü. Kendisi ile orada karşılaştık. 38 yıldır Nurettin’in Gayrettepe Emniyet Müdürlüğünde işkence edilerek katledildiğini, kaybedildiğini söyledik. Nurettin devrimci bir insan olduğu için acımaz bir şekilde katledildi. Ona yapılan işkenceleri onlarca insan gördü. İnsan aklının almadığı işkencelerdir. Tanıklığımızı her zaman anlatmaya Nurettin’i ve onlarca kaybedilen insanın akıbetini sormaya devam edeceğiz. Gerçeklerin üstü örtülemez. Galatasaray meydanından da asla vazgeçmeyeceğiz.”

    "BİZİM BİTMEMİŞ YASIMIZ VAR"

    Son olarak gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren’in kız kardeşi İkbal Eren söz aldı. “Bizim sevdiklerimiz, kardeşlerimiz 12 Eylül’ün karanlık zindanlarında, işkence edilerek kaybedildi” diyen Eren, “12 Eylül darbecileri yargılanmadığı, hesap vermediği ve bizimle yüzleşmediği sürece bu dava kapanmayacaktır. Çünkü bizim bitmemiş yasımız var” dedi. 12 Eylül zihniyetinin, yasakçı zihniyetin hala devam ettiğine vurgu yapan Eren, “Galatasaray meydanını bize kapatarak, sevdiklerimizle buluşma mekanımızı yasaklayarak, onları bize asla unutturamazsınız. Galatasaray meydanını öncelikle bize açın, yasakçı zihniyetinizden vazgeçin. Daha sonra sevdiklerimizle ilgili hukuki işletin. Faillerin bizimle yüzleşmesini sağlayın” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

    Cumartesi Anneleri, ‘yasaklı’ Galatasaray Meydanı'na karanfil bıraktı

    Cumartesi Anneleri, ‘yasaklı’ Galatasaray Meydanı'na karanfil bıraktı

    Cumartesi Anneleri: Yedigöl için 36 yıldır hukuk işletilmedi

    Cumartesi Anneleri: Yedigöl için 36 yıldır hukuk işletilmedi

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Özlem Taner ve Mahmoudi konseri: Anadolu’dan Horasan’a ezgiler
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Mazbata ve zıvana

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    ‘Reform paketi’nden işçiye, emekçiye saldırı çıktı!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Ha Viktor Orban ha Tanju Özcan!

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Faşizmden geriye kalan

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Yenilgi kabul edilsin, mazbatalar verilsin...

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Güçsüzlüğün beka arayışı

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Internet sansürü emin edımlarla ilerliyor

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Mahir olmak
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ'lüler, rektörlüğün iptal ettiği 33 yıllık şenliğe sahip çıkıyor
    ODTÜ'lüler, rektörlüğün iptal ettiği 33 yıllık şenliğe sahip çıkıyor

    Uluslararası Gençlik Topluluğu, ODTÜ'lüleri 16 Nisan Salı günü saat 13.30'da Rektörlük önünde toplanmaya ve bahar şenliğine sahip çıkmaya çağırdı.

    Peri Suyu Pembelik Barajında köprü keşfi yapıldı
    Peri Suyu Pembelik Barajında köprü keşfi yapıldı

    4 yıl önce yapımı tamamlanan Peri Suyu Pembelik Barajında köprü yapımı için bilirkişi keşfi yapıldı. Keşfe köylüler de katıldı.

    GÜNCELLENDİ
    KESK'in 2'nci Ortadoğu Barış Konferansı başladı
    KESK'in 2'nci Ortadoğu Barış Konferansı başladı

    KESK tarafından düzenlenen 2. Ortadoğu Barış Konferansı başladı. Tarık Akan Kültür Sanat Merkezinde yapılan konferans yarın sona erecek.

    26 ifade özgürlüğü grubundan Özgür Gündem için ortak bildiri
    26 ifade özgürlüğü grubundan Özgür Gündem için ortak bildiri

    Aralarında uluslararası gazeteci örgütlerinin de olduğu 26 kurum Özgür Gündem davasında yargılananlar için beraat çağrısı yaptı.

    Sığınmaevlerinde kalan 30 bin kadın oy kullanamadı
    Sığınmaevlerinde kalan 30 bin kadın oy kullanamadı

    Sığınmaevlerinde kalan yaklaşık 30 bin kadın, güvenlik kaygısıyla oy kullanamadı. Hukukçular sorunun taşıma sandıkla çözülebileceğini söyledi.

    Zümrüt Gıda işçilerinin işten çıkışları 40 gün sonra veriliyor
    Zümrüt Gıda işçilerinin işten çıkışları 40 gün sonra veriliyor

    Yaklaşık 40 gün önce Antep Başpınar OSB'de alacakları ödenmeden kapı önüne konan Zümrüt Gıda işçilerinin işten çıkış bildirimleri yeni yapılıyor.

    Leyla Güven’in kızı Temizkan: Sessizlik büyük acılara yol açacak
    Leyla Güven’in kızı Temizkan: Sessizlik büyük acılara yol açacak

    Açlık grevinde olan Leyla Güven’in kızı Sabiha Temizkan, annesinin durumuna ilişkin bilgi vererek kamuoyuna sessiz kalmama çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Emek örgütlerinden 'reform' paketi ve kıdem tazminatı tepkisi
    Emek örgütlerinden 'reform' paketi ve kıdem tazminatı tepkisi

    Emek örgütleri, hükümetin kıdem tazminatının fona devrini yeniden gündeme getirmesine tepki gösterdi; genel grev uyarısında bulundu.

    Can Bartu, düzenlenen cenaze töreni ile uğurlandı
    Can Bartu, düzenlenen cenaze töreni ile uğurlandı
    GÜNCELLENDİ
    Süper Ligde 28'inci hafta | Trabzon, Bursa'da tek golle 3 puanı aldı
    Süper Ligde 28'inci hafta | Trabzon, Bursa'da tek golle 3 puanı aldı
    Alzheimerın sebebini tamamen yanlış mı anladık?
    Alzheimerın sebebini tamamen yanlış mı anladık?
    Sevgi neydi?
    Sevgi neydi?
    Şair ve Gazeteci Ruşen Hakkı ölümünün 8. yılında anıldı
    Şair ve Gazeteci Ruşen Hakkı ölümünün 8. yılında anıldı
    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi: Kadıköy'de 19 yıllık hegemonya
    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi: Kadıköy'de 19 yıllık hegemonya
    Cumartesi Anneleri, Nurettin Yedigöl’ün akıbetini sordu
    Cumartesi Anneleri, Nurettin Yedigöl’ün akıbetini sordu

    Cumartesi Anneleri, 733. kez bir araya gelerek, zorla kaybedilen kaybedilen Nurettin Yedigöl’ün akıbeti soruldu.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'li Erkek: Soylu ve Abdulhamit Gül, YSK üyelerini arıyor
    CHP'li Erkek: Soylu ve Abdulhamit Gül, YSK üyelerini arıyor

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İçişleri Bakanı Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün YSK üyelerini telefonla aradığını ileri sürdü.

    Erdoğan: Seçimden sonra herkes savrulmaya başladı, böyle olur mu?
    Erdoğan: Seçimden sonra herkes savrulmaya başladı, böyle olur mu?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimlerden sonra herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak demek değil. Böyle olur mu?" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli: Yerel yönetimlerde yasal reform büyük ihtiyaçtır
    Bahçeli: Yerel yönetimlerde yasal reform büyük ihtiyaçtır

    Devlet Bahçeli, hem Cumhur İttifakı'nın seçimi açık ara farkla kazandığını ileri sürdü hem de "Gönül isterdi ki daha çok belediye kazanalım" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    31 Mart gecesinden itibaren başlayan İstanbul seçimleri tartışmasının kronolojisi, geçersiz oyların sayımında son durum ve liderlerden açıklamalar...

    EMEP: Beşir’i deviren halktır, halkın kazanımı darbeyle çalınamaz
    EMEP: Beşir’i deviren halktır, halkın kazanımı darbeyle çalınamaz

    EMEP Genel Merkezinin yaptığı açıklamada Beşir’i devirenin Sudan halkı olduğu belirtilerek "ordu darbesine karşı Sudan halkının yanındayız" denildi.

    Özgür Müftüoğlu: AKP iktidarıyla krizden çıkmak mümkün değil
    Özgür Müftüoğlu: AKP iktidarıyla krizden çıkmak mümkün değil

    Özgür Müftüoğlu, ekonomik krizin çalışma yaşamına yansımasını ve olası yeni bir seçimde gidişatın neye evirileceğini değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Ayvalık Yerel İnisiyatifi seçim sonrası yapacaklarını planladı
    Ayvalık Yerel İnisiyatifi seçim sonrası yapacaklarını planladı

    5 Ocak'ta kurulan Ayvalık Yerel İnisiyatifi seçim sonrası yapacağı etkinlikleri planlamak için toplandı.

    Ümit Akçay: İktidar koalisyonu bu süreci taşıyamaz
    Ümit Akçay: İktidar koalisyonu bu süreci taşıyamaz

    Doç. Dr. Ümit Akçay: Öncelikli dert iktidarda kalmak. Bunun ekonomik gereklerini yapıyorlar. Ancak bu da ekonomiyi iyice kilitliyor.

    Mithat Sancar: AKP, tabandaki demokratik ittifakı dağıtmak istiyor
    Mithat Sancar: AKP, tabandaki demokratik ittifakı dağıtmak istiyor

    HDP Mardin Milletvekilli Mithat Sancar: Siyasi partiler ve bütün demokratik kuruluşlar bu tehlikenin farkına varmalı ve birlikte hareket etmeli.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan'da rejim karşıtı hareket darbeyle sonuçlandı, Beşir tutuklandı
    Sudan'da rejim karşıtı hareket darbeyle sonuçlandı, Beşir tutuklandı

    Sudan Savunma Bakanı, Yüksek Askeri Konseyin yönetime el koyduğunu açıkladı. 3 aylık OHAL ilan edildi. Konseyin 2 yıl görevde kalacağı belirtildi.

    Kocaeli'de plastik fabrikasında kazana düşen işçi yaşamını yitirdi
    Kocaeli'de plastik fabrikasında kazana düşen işçi yaşamını yitirdi

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, plastik hammadde bulunan kazanın içine düşen işçi, yaşamını yitirdi.

    Eski eşinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
    Eski eşinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

    Maraş'ın Elbistan ilçesinde eski eşi tarafından silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti.

    AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti
    AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti

    AKP MKYK'si öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti.

    Ethem Sarısülük'ün katiline verilen ödül gibi ceza onandı
    Ethem Sarısülük'ün katiline verilen ödül gibi ceza onandı

    Yargıtay, Gezi Direnişi sırasında Ethem Sarısülük’ü başından vurarak öldüren polis Ahmet Şahbaz’a verilen 15 bin 200 liralık para cezasını onadı.

    GÜNCELLENDİ
    Bayhan: AKP tabanında huzursuzluğunu dile getirenlerin sayısı artıyor
    Bayhan: AKP tabanında huzursuzluğunu dile getirenlerin sayısı artıyor

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile seçimin ardından başlayan tartışmaları ve YSK'nin kararlarını değerlendirdik.