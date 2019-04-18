18 Nisan 2019 11:05
Son Güncellenme Tarihi: 18 Nisan 2019 11:22

Sözcü davasında hapis cezası ve kırmızı bülten talebi

Sözcü gazetesine yönelik davada yazar ve çalışanlar hakkında hapis cezası; gazetenin sahibi Burak Akbay için "kırmızı bülten" istendi.

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Sözcü davasında hapis cezası ve kırmızı bülten talebi

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    Sözcü Gazetesi Sahibi Burak Akbay ve çalışanlarının “FETÖ” iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa kabul edildi. Dava, karar duruşması için 14 Haziran'a ertelendi.

    MÜTALAADA NE VAR?

    Burak Akbay’ın savunması alınamadığı gerekçesiyle dosyasının ayrılması istenirken sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli hakkında ise “FETÖ/PDY’nin hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Yurt dışında bulunan Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin işlemlerin başlanılmasına karar verildi.

    AVUKATLAR: BİTMEYEN DOSYA BİTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

    Bugün İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada heyet başkanı, duruşma savcısının 17 sayfadan oluşan mütalaasını verdiğini açıkladı. Mahkeme başkanı sanıklara mütalaaya karşı süre talepleri olup olmadığı sordu. Sanık avukatları mütalaanın kendilerine tebliğ edilmediğini söyledi. Heyet başkanının sanıklara mütalaaya karşı süre isteyip istediklerini sorması üzerine tüm sanıklar mütalaayı tebliğ almadıklarını belirterek, süre talep etti. Ankara'dan SEGBİS ile bağlanan Emin Çölaşan da mütalaayı tebliğ almadıklarını belirterek, süre talep etti.

    Sözcü'nün haberine göre gazetenin avukatı İsmail Yılmaz dosyanın bu aşamasında mütalaa verilemeyeceğini söyleyerek, “Dosya tekerrür etmemiştir. Dosya eksiktir. Tekerrür etmeden mütalaa yazılamaz. Deliller eksiktir. Şahitler var. Bunlar olmadan bu dosyada savcının mütalaa yazması son derece yanlıştır. Şu aşamada mütalaanın okunmamasını talep ediyoruz” dedi.

    Avukat Ceren Yakışır da “Daha mali konuda teknik bir inceleme yapılmadan mütalaa verilmesi hatalıdır” dedi.

    Avukat Celal Ülgen ise “Mütalaa henüz tebliğe verilmedi. Oysa daha henüz dün size ulaşıyor ve tebliğe çıkarılmamıştır. Bu hususun düzeltilmesini istiyoruz” talebinde bulundu.

    Avukatların taleplerine karşı duruşma savcısı “Tevsi tahkikat talepleri konusunda daha önceki celse karar verilmişti” diyerek mütalaayı tekrarladığını söyledi.

    Avukat İsmail Yılmaz yeniden söz alarak, “Israrla şu aşamada mütalaa verilemeyeceğini düşünüyoruz. Bu son derece hukuka aykırıdır. Savcı dosyaya yeni geldi. Bu dosyada soruşturma aşamasında yapılması gerekenlerin yüzde 50'si yapılamadı. Bitmeyen dosya bitirilmeye çalışılıyor” dedi.

    Talebin değerlendirilmesi için duruşmaya 20 dakikalık ara veren mahkeme başkanı Sözcü avukatlarının talebini reddetti ve davayı karar duruşması için 14 Haziran’a erteledi. Mahkeme Başkanı, Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay için de kırmızı bülten çıkarılmasını istedi.

    "FETÖ DÖNEMİNDE YAŞANANLAR TEKRARLANIYOR"

    Sözcü Avukatı Celal Ülgen "Henüz mütalaa kendilerine tebliğ edilmeden Sabah gazetesinde nasıl yayınlanıyor? Biz bunları FETÖ'de yaşadık" diyerek duruma tepki gösterdi.

    NE OLMUŞTU?

    Sözcü'ye yönelik operasyon 19 Mayıs 2017'de başlatıldı. Sözcü çalışanları Gökmen Ulu ve Mediha Olgun tutuklandı. Soruşturma sürecinde Ulu ve Olgun serbest bırakıldı. 10 Aralık 2018'de ise Sözcü bu kez haberleri ve köşe yazarlarının yazılarıyla ikinci bir iddianamenin konusu oldu. Bu kapsamda Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, köşe yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve sozcu.com.tr'nin Haber Koordinatörü Yücel Arı, “FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme” iddiasıyla 18 Ocak’ta hakim karşısına çıktı. (MEDYA SERVİSİ)

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