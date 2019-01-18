Sözcü davası görüldü: İktidarı eleştirdiğimiz için yargılanıyoruz

Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Haber Koordinatörü Yücel Arı hakkında “FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme” suçlamasıyla açılan dava Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu 5 kişinin, "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın dosyası, aynı mahkemede gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunuğu 4 kişinin yargılandığı davanın dosyasıyla birleştirildi. Mahkeme heyeti, mütalaasını hazırlaması için dava dosyalarının cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

DURUŞMA ÖNCESİ GAZETECİLERE DESTEK

Davayı CHP milletvekilleriyle birlikte Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ile Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da izliyor.

Duruşma, kimlik tespitlerinin ardından Ankara Adliyesi’nden SEGBİS sistemi ile katılan Emin Çölaşan’ın savunması ile başladı.

Çölaşan, “Hayatım FETÖ ile kavga etmekle geçti. Nice davalar açtılar, hiçbiri tutmadı. Şimdi iddianamede, bu konuda yazdığım yüzlerce yazı görmezden geliniyor, bir köşe yazımdaki ve verdiğim bir söyleşideki birkaç cümleden yola çıkılıp suçlanıyorum. Sözcü gazetesi Fetullahçı-cemaatçi değildir. Hiçbir zaman olmamıştır” diye konuştu.

DOĞRU: ŞEREFİMİ LEKELEYEN BİR SUÇLAMA

Çölaşan'ın ardından savunma yapan Metin Yılmaz, “Sert muhalefet yapmaktan yargılasalardı hadi neyse. Biz bunları devlete yerleştirmeyin dedikçe ‘Siz Ergenekoncu, darbecisiniz’ diye saldırdılar. Fethullah’a herkes inandı, aldandı, biz inanmadık, aldanmadık!” ifadelerini kullandı.

Necati Doğru ise savunmasında, “Şerefimi lekeleyen bir suçlamayla karşı karşıyayım. Yazımın tamamı buzlanıp 2 cümle ile suçlanıyorum. Sıraladığım sorularla, okura görünmeyeni de düşünmeye çağırıyorum. Fethullahçılar iktidarı eleştiriyor, Necati Doğru da iktidarı eleştiriyor; kuşun da insanın da iki ayağı vardır. O halde kuş insandır. Böyle bir düşünce tarzı olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Avukatlardan İsmail Yılmaz ve Ceren Yakışır, yazılan yazı ve haberler hakkında Basın Kanunu'na göre 4 ay içinde dava açılması gerektiğini ifade ederek, zaman aşımı olduğunu belirtti ve davanın usulden düşürülmesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, taleplerin reddine hükmetti. Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Dava dosyasının, aynı mahkemede gazetenin sahibi Burak Akbay ve beraberindeki 3 kişinin yargılandığı davayla birleştirilmesi kararı veren heyet, duruşma savcısından her iki dosya hakkında mütalaa istenmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, Sözcü Gazetesi İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı, yazar Necati Doğru ve yazar Emin Çölaşan şüpheli sıfatıyla yer alıyor. 61 sayfalık iddianamede 5 kişi hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla beraber örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DİĞER DAVA DA MÜTALAAYA GÖNDERİLMİŞTİ

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, Mediha Olgun, Bekir Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli'nin İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın dosyası da son duruşmada mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Burak Akbay'ın ''silahlı terör örgütünü yönetme'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 30 yıla, diğer 3 kişinin ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. (MEDYA SERVİSİ)