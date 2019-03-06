Sözcü iddianamesini hazırlayan savcı sabıkalı çıktı

Sözcü davasının ilk iddianamesini hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren’in 2002 yılında görev yaptığı Osmaniye’de soruşturmasını yürüttüğü “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” dosyasında şüphelilerden haksız menfaat temin etmeye çalışmaktan (İrtikap suçu) 10 ay hapis cezası ve para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre; Savcı Asım Ekren 2002 yılında görev yaptığı Osmaniye’de tahkikat aşamasını yürüttüğü “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” dosyasında şüphelilerden Ertan M. ile Abdülvahit A’yı adliyeye davet ederek ifadelerini aldı. İddiaya göre ifadelerin alındığı sırada talimat ile şüphelileri gözaltına aldırdı. Ekren’in şüphelilere soruşturmadan ceza alacaklarını, kendilerinin Osmaniye’de hatırı sayılır esnaflar olduklarını, bundan zarar göreceklerini ancak bunun bir çaresi olduğunu, kendisine Clio marka bir araç alınması ve sanığa belirli bir miktar para verilmesi halinde soruşturmadan zarar görmeyeceklerini, dosyada takipsizlik kararı vereceğini söyledi. Şüpheli Ertan M. bu talebi kabul etmiş gibi görünerek, savcıya ödenecek paranın ikamet ettiği adliye lojmanlarına yoğurt getirir gibi düzenlenecek bir plan dahilinde teslim edileceği söyledi. Bu görüşmenin ardından şüpheli Ertan M. savcı Ekren’i Adalet Bakanlığı’na şikâyet etti.

MAHKEME CEZA VERDİ

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “irtikap” suçundan yargılanan Ekren’e mahkeme heyeti, “Görevi kötüye kullanma” suçundan önce 1 yıl hapis cezası, para cezası ve 3 ay süre ile memuriyetten men cezası verdi verdi. Sanık Ekren’in duruşmadaki davranışları gerekçesiyle cezada indirim yapan mahkeme heyeti sanık Ekren’in hapis cezasını önce 10 aya indirerek, daha sonra ise paraya çevirerek, 2 ay 15 gün memuriyetten men edilmesine hükmetti.

Ekren’in aldığı ceza Yargıtay tarafından 23 Eylül 2004 tarihinde onanarak kesinleşti.

Basın ve spor suçlarına bakan Ekren, Sözcü gazetesi sahibi ve çalışanları hakkındaki iddianameyi hazırladı. Ayrıca Ekren, “6 yaşındaki çocukla evlenilebilir” diye açıklamalar yapan Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’ın, “Kocasından dayak yiyen kadın şükretsin” açıklamalarının ardından başlatılan soruşturmada da takipsizlik kararı verdi.



Gazeteci Cem Küçü Ekren’den “Kahraman” diyerek söz etmişti. (HABER MERKEZİ)