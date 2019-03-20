"Sözcü savcısı" haberi nedeniyle Cumhuriyet muhabirine soruşturma

Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar hakkında, “Sözcü savcısı sabıkalı çıktı” haberi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Kamu görevlisini terör örgütlerine hedef gösterdiği” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’na ifade veren Avşar, “Kamuoyunun yakından takip ettiği Sözcü gazetesi iddianamesini hazırlayan, ‘6 yaşındaki çocukla evlenilebilir’ tarzı söylemleri bulunan Nurettin Yıldız hakkında takipsizlik kararı veren bir savcının daha önceki tarihlerde hakkında kesinleşmiş mahkeme kararının olması dünyanın neresine giderseniz gidin haber değeri taşır. Yaptığım haberle halkın haber alma hakkına ve gerçekleri öğrenme hakkına sahip çıktım” dedi. (MEDYA SERVİSİ)