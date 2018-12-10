SÃ¶zcÃ¼ gazetesi yazar ve yÃ¶neticileri hakkÄ±nda 'FETÃ–' davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

Gazeteciler Emin Ã‡Ã¶laÅŸan ve Necati DoÄŸru hakkÄ±nda â€˜FETÃ–â€™ soruÅŸturmasÄ±ndan iddianame dÃ¼zenlendi.

Sözcü gazetesinin yazarlarÄ± Emin ÇölaÅŸan ve Necati DoÄŸru ile gazetenin genel yayÄ±n yönetmeni Metin YÄ±lmaz'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 5 kiÅŸi hakkÄ±nda, ‘FETÖ’ üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek yardÄ±m etme suçundan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosu'nca, Sözcü gazetesinin yazarlarÄ± Emin ÇölaÅŸan ve Necati DoÄŸru ile gazetenin genel yayÄ±n yönetmeni Metin YÄ±lmaz, internet haber koordinatörü Yücel ArÄ± ve internet genel yayÄ±n yönetmeni Mustafa Çetin hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma tamamlandÄ±.

SavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 61 sayfalÄ±k iddianamede, bu 5 ÅŸüphelinin ‘FETÖ’ içindeki hiyerarÅŸik yapÄ±ya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardÄ±m etme suçundan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

Ä°ddianame, baÅŸsavcÄ±lÄ±kça onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gönderildiÄŸi Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Mahkeme heyeti, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tensip zaptÄ±nda ilk duruÅŸmanÄ±n 18 Ocak 2019'da yapÄ±lmasÄ±na, sanÄ±klarÄ±n da bu duruÅŸmada hazÄ±r olmasÄ± için çaÄŸrÄ± kaÄŸÄ±dÄ± gönderilmesine karar verdi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, gazeteci UÄŸur Dündar ve SaygÄ± Öztürk'ün de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 5 kiÅŸi hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma sonucunda ise takipsizlik kararÄ± verildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 15:49

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