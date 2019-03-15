Cansu PİŞKİN

İstanbul

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü ikinci duruşması görülen Sözcü Gazetesi davası 18 Nisan’a ertelendi.

Darbe girişimi günü Erdoğan’ın nerede olduğuna ilişkin haberleri ve 17-25 Aralık soruşturmasına ilişkin haberleri nedeniyle Sözcü Gazetesi yönetici ve çalışanlarına açılan dava, 18 Ocak’ta gazetenin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru’ya, "FETÖ’ye yardım" suçlamasıyla açılan davayla birleştilmişti. Birleştirilen davanın ikinci duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada, “FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme” suçlamasıyla yargılanan Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Necati Doğru, Yücel Arı, Bekir Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Yonca Yücelkaleli ile avukatları hazır bulundu.

Emin Çölaşan SEGBİS ile katıldığı duruşmayı, CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin, İngiziliz ve Alman Konsoloslukları ile AB Dlegasyonu’ndan gözlemciler izledi.

AVUKATLAR YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU İSTEDİ

Dosya, önceki celse esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmişti. Duruşma savcısı mahkemeye yakın zamanda görevlendirildiğini ve dosyanın kapsamının geniş olması sebebiyle mütalaasını sunmak için mahkemeden süre istedi.

Avukatlar soruşturma aşamasında yapılan bilirkişi incelemelerinde eksiklikler bulunduğunu belirterek mahkemeden yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti.

Avukat Celal Ülgen, mahkemenin duruşma askısında müvekkillerine yöneltilen suçlamanın, “Terör örgütü kurmak” yazdığını söyleyerek, “Bu lekelenmeme hakkının ihlalidir” dedi.

Avukat İsmail Yılmaz, daha önce mahkemeye sundukları mali rapora göre suç konusu iddiaların çoğunun çürüdüğünü hatırlattı:

“Hal böyleyken savcının soruşturma aşamasındaki incelemelerinin gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştır. Mahkemenin kovuşturma aşamasında soruşturma aşamasındaki incelemeleri yeniden yapmalı. Onlar oluşturulmadan mütalaa verilmesi doğru değil. Gerçek ortaya çıkmadan taraflı bir raporla iddianame tanzim edilip yargılama yapılmaktadır.”

Avukat Fahri Emeksiz de müvekkillerine yöneltilen suçlamaların konusunun kaleme aldıkları haberlerden oluştuğuna ve haberlere ilişkin alınan bilirkişi raporunun ehil bilirkişi tarafından alınmadığına dikkat çekti. Emeksiz, mahkemeden, üniversitelerin iletişim ve hukuk fakültelerinde görevli akademisyenlerin de aralarında bulunduğu bir bilirkişi heyeti oluşturularak yeniden rapor alınmasını talep etti.

Avukat Ceren Yakışır ise Burak Akbay hakkındaki tutuklamaya dönük yakalama kararının kalkmasını ve sanıkların duruşmadan vareste tutulmalarını istedi.

MAHKEME AVUKATLARIN TALEPLERİNİ REDDETTİ

Duruşma savcısı mevcut raporların yeterli olduğunu savunarak yeni bilirkişi raporu talebinin reddini istedi.

Mahkeme, yargılamaya katkı sağlamayacağına kanaat getirerek yeni bilirkişi raporu yönündeki talepleri reddetti. Burak Akbay hakkındaki yakalama kararına ve sanıklara uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme, vareste talebini de reddetti.

Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için savcının süre talebini kabul ederek duruşmayı 18 Nisan, saat 10.00’a erteledi.

Sözcü davası görüldü: İktidarı eleştirdiğimiz için yargılanıyoruz