Çiğli’de işçiler 1 Mayıs’a hazırlanıyor

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs yaklaşırken, çalışmalar da hızlanıyor. Çiğli Organize Sanayi’deki işçiler 1 Mayıs’ı Çiğli’de kutlayacak. Kıdem tazminatının fona devredilmesi konusunun yeniden gündeme gelmesi ile işçiler, bu yıl 1 Mayıs’ta kıdem tazminatı hakkından vazgeçmeyeceklerini haykıracaklarını belirtiyor. 1 Mayıs’ta bu taleplerinin öne çıktığını belirten bir Schneider işçisi, “Fabrikalarda kıdem tazminatı ve zorunlu BES konusu çok konuşulan ve tartışılan bir konu. Kıdem tazminatının fona devredilmesine uzun bir süredir AKP’li işçiler çok tepkili değilken son paketin açıklanmasıyla onlar da tepki gösteriyor. Genel anlamda sendikaların söylemden çıkıp bir an önce eyleme geçmeleri gerekir” dedi.

1 Mayıs çalışmasının da ekonomik krizin faturasının patronlara kesilmesi talebiyle ve kıdem tazminatı hakkının gasbedilmemesi üzerinden yürütülmesi gerektiğini söyleyen bir tekstil işçisi ise “Mesela 1 Mayıs’ta bütün sendikalar kıdem tazminatıyla ilgili pankartla çıkabilir” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

DİSK: Kıdem tazminatının gasbına karşı 1 Mayıs’a