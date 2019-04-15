Öğrencilerden ODTÜ Rektörüne yalanlama: Böyle bir görüşme olmadı

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Ankara

"Olanak yok" diyerek 33. Bahar Şenliği'ni iptal eden ODTÜ Rektörü Prof. Mustafa Verşan Kök, şenliğin iptalinin sorumlusunun "LGBT, Marksist, Aşırı Sol, HDP gruplar" olduğunu öne sürdü. Sözcü'den Deniz Zeyrek'e mesaj gönderen Kök, şenlikle ilgili "Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) ile Devrim Stadı konserleri dahil her konuda anlaştıklarını" ancak daha sonra UGT'nin "LGBT, Marksist, Aşırı Sol, HDP gruplarla toplantı yapıp bu karardan vazgeçtiğini" söyledi.

Kök, "Tüm alanları istediler. İsteklerinin maliyeti 1 milyonun üstünde. Traktör bile istediler" derken yönetimde hiçbir zaman yasakçı tutumlarının olmadığını savundu.

ODTÜ REKTÖRÜNE YALANLAMA: BÖYLE BİR GÖRÜŞME OLMADI

ODTÜ Rektörü Verşan Kök'ün Uluslararası Gençlik Topluluğu'ndan öğrencilerin “LGBT, Marksist, aşırı sol, HDP gruplarla” toplantı yaptıktan sonra bahar şenliği anlaşmasından vazgeçtiği açıklamasına yalanlama geldi. ODTÜ Rektörü Kök’ün iddialarını sorduğumuz Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) Başkanı Anıl Şimşek, şenlikte sahnesi bulunan topluluklar dışında herhangi bir grupla kısıtlama kararı öncesi görüşmediklerini söyledi.

Şimşek, daha önce yayınladıkları açıklamalarda da belirttikleri üzere, 8 Nisan’a kadar yönetim ile yaptıkları tüm görüşmeleri Müzik Toplulukları, Jazz Topluluğu ve Radyo Topluluğu ile yürütücülüğünü üstlenerek sürdüklerini söyledi. Şimşek, 9 Nisan günü ise herhangi bir görüşme yapılmaksızın şenliğin Kültür Kongre Merkezi (KKM) ve otoparkı ile sınırlandırıldığının kendilerine iletildiğini açıkladı.

"HERHANGİ BİR GRUPLA GÖRÜŞME OLMADI’

Şimşek, Rektör Kök’ün “anlaşmayı öğrenciler bozdu” iddiasını reddederek “Biz şenlik programımızın iptalinin ardından büyük bir çağrı yaparak, tüm ODTÜ’ye bir çağrıda bulunarak durumu anlattık. Bu toplantının olduğu günün sabahında iptal edildi şenlik. Bundan daha önce, başta saydığım topluluklar dışında hiçbir toplulukla da herhangi bir görüşmemiz olmadı. Yani iddia edildiği gibi çeşitli gruplarla görüştükten sonra reddetme gibi bir durum yoktur. Bunlar kesinlikle provoke etmeye yönelik yalan iddialardır. Bunun böyle olmadığını herkes biliyor” dedi.

"KENDİ OLANAKLARIMIZI KENDİMİZ YARATIYORUZ"

Rektörün şenlik masrafının 1 milyon lira tuttuğu ve “olanak olmadığı” açıklamasına da cevap veren Şimşek, “Yıllardır kendi olanaklarımızı kendimiz yaratıyoruz. ODTÜ Rektörlüğü’nün gelip kolumuza girip de ‘Hadi çocuklar şenlik yapalım’ gibi bir durumu hiçbir zaman olmadı. İlk şenlik zamanları vardı, bundan 30 yıl önce ama son yıllarda zaten hiç böyle bir şey yok. Aksine biz kendi imkanlarımızla bunu sağlıyoruz. Şenliği Rektörlük yapıyormuş gibi bir algı var, bu tamamen yanlış. ODTÜ öğrencisi kendi kendine yapardı zaten, yıllardır bu böyle sürüyor” dedi.

Geçmiş yıllarda personelin ek mesai ücretini bile kendilerinin ödediğini vurgulayan Şimşek, Rektörlüğün “Bizden traktör bile istediler” açıklamasına da tepki gösterdi. Şimşek, “Orada müzik topluluklarının ekipmanlarının panayır alanına taşınması adına bir traktör istenmişti. Herhangi bir taşıt da olurdu. Okulun bir traktörü var” şeklinde konuştu.

"ŞENLİĞİ YAPMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Bu işi çok ufak paralara, dayanışma ile bir arada yaptıklarını vurgulayan Şimşek, ODTÜ’lüleri şenliğe sahip çıkmak için Salı günü saat 13.30’da Rektörlük önünde olmaya çağırdı. Şimşek, destek veren isimlerle iletişim halinde olduklarını ve 24-25-26 Nisan tarihlerinde her zamanki yerlerinde bulunarak şenliği yapmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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