ODTÜ'de etkinlik yasakları, atölye etkinlikleriyle protesto edildi

ODTÜ öğrenci toplulukları, etkinliklerinin engellenmesine ve Alakart'ın kapanış saatinin erkene çekilmesine karşı buluştu. Fizik bölümü önünde stant açan topluluklar, etkinlik yasaklarına karşı bilgi yarışması, stencil atölyesi gibi çeşitli etkinlikler düzenledi.

Münazara Topluluğu üyesi Umut Taş, ODTÜ'de toplulukların büyük bir çoğunluğunun özellikle bu sene daha da artan baskılarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Toplulukların bu baskılara karşı hep birlikte bir duruş sergileyebilmesinin önemli olduğunu belirten Taş, üniversite yönetiminin yönetme anlayışının tüm toplulukları etkilediğini ifade etti.

BASKILARA RAĞMEN MÜCADELE SÜRÜYOR

Aynı topluluğun üyesi Fikret Tamer ise üniversitenin sadece sınıf, bina ve derslerden ibaret görülmemesi gerektiğini dile getirdi. Diğer üniversitelerde sürekli baskı altında tutulan öğrenci faaliyetlerinin hala ODTÜ' de sürebiliyor oluşunun nedeninin öğrencilerin verdiği mücadele olduğunu vurgulayan Tamer, bu mücadelelerin devam edebilmesinin garantörü olarak ise toplulukları gördüğünü ifade etti.

ODTÜ Yönetimi etkinlik yasağını seçime kadar uzattı, topluluk kapattı

"TOPLULUKLARIN DAYANIŞMASI ÖNEMLİ"

Felsefe Topluğu'ndan Ahmet, “Bir süredir okul içindeki etkinliklerin engellenmesi, toplulukların baskı altında tutulması ve yeni bir öğrenci profilinin yaratılmaya çalışılmasına karşı bizim yine de etkinlik yapabileceğimizi, bu baskıların karşısında durabileceğimizi göstermek için buradayız” dedi.

Siyaset Bilimi Topluluğu üyeleri ise öğrencilerin okuldaki yaşam alanlarının artan baskılarla birlikte daralmaya başladığını belirterek, Medya Topluluğu'nun kapatılması, Erdoğan'ın okula gelişi sebebiyle topluluklara Kültür ve Kongre Merkezi'nin verilmemesi gibi baskılara karşı bir arada durmanın, bu etkinlikte bulunmanın ve toplulukların dayanışma göstermesinin son derece önemli olduğunu vurguladılar. (Ankara/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel