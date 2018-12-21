KHK'ler gitti, ODTÜ Rektörü'nün e-postaları geldi

OHAL kararnameleriyle kapatılan kurumlar, yayımlanan kararlar gibi ODTÜ yönetimi dee-postalarla öğrenci topluluklarını kapatıyor, etkinlikleri yasaklıyor.

ODTÜ Rektörü Verşan Kök, seçimlerde birinci seçilmemesine karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanmasından beri öğrencilerin tepkisini çekiyor. Geçtiğimiz günlerde gençlik örgütlerinin düzenlediği üç farklı panele saatler kala “güvenlik” gerekçesiyle dersleri ve sınavları ertelenmiş, binaları kapatmıştı. Emek Gençliği tarafından düzenlenen ve CHP Milletvekili Selin Sayek Böke ile Emek Partisi MYK Üyesi İskender Bayhan'ın katıldığı kriz konulu panel, SGDF'nin HDP milletvekillerinin katılacağı 19 Aralık Katliamı paneli ve Sosyalist Fikir Kulübü'nün Sarı Yelekliler konulu etkinliği polisin de baskısıyla iptal edilmek zorunda kalmıştı.

Ekran görüntüsü, ODTÜ Rektörlüğü tarafından öğrencilere gönderilen e-postadan alınmıştır

SEÇİMLERE KADARA YASAK

Bir gün sonra rektörlük öğrencilere gönderdiği e-posta ile yerel seçimlere kadar üniversite dışındaki herhangi bir kurumun veya üniversite içinde resmi olmayan toplulukların panel, toplantı yapmasını yasakladı. Ardından öğrenci topluluklarına Öğrenci Dekanlığı imzası ile gönderilen e -posta ile ODTÜ Medya Topluluğu’nun kapatıldığı duyuruldu.

İKİ YILDIR SÜRÜYOR

ODTÜ'deki söz konusu uygulamalar, yaklaşık iki yıldır sürüyor. Rektörlük seçimlerini yok sayan atama kararının ardından Hazırlık Öğrenci Temsilciliği tarafından yapılan basın açıklamasında birinci olmayan adayların çekilmesinin bir gelenek olduğu belirtilerek seçilen adayın atanması istenmişti. 11 Kasım 2016 tarihinde öğrencilere atılan e-posta ile okul giriş-çıkışlarında güvenlik önlemlerinin artırılacağı, sınıfların saat 17.30’da kilitleneceği ve kültürel etkinliklerin mesai saatleri içerisinde yapılabileceği duyuruldu.

Fotoğraf: Evrensel

ODTÜ’DEKİ YASAKLAR İLK DEĞİL

ODTÜ Rektörlüğü tarafından, 28 Şubat 2017 günü yurt ve bölüm kantinlerinde sıcak yemekler yasaklanmış ve 15 gün içinde uygulanmaya konulması yönündeki açıklama kantinlere iletilmişti. Ertesi gün 2,15 TL olan yemekhane fiyatı 2,35 TL’ye çıkarılmıştı. Aynı günün akşamında Devrim Stadyumu’nun akşam saatlerinde kapatılacağı duyurulmuştu.

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması, 2016 yılının Mart ayında Sosyal Bilimler Fakültesindeki bir katın tuvaletlerinin cinsiyetsiz tuvalet haline getirilmesi talebiyle bir imza kampanyası başlatmış ve imza kampanyası fakülte öğrencisi 420 kişiye ulaşmıştı. Ancak ODTÜ yönetimi imzaların gerçek bir karşılığı olmadığı ve bu sebeple cinsiyetsiz tuvalet yapılmasının uygun görülmediği yönündeki tepki çeken açıklamalar yapmıştı. 2018 Kasım ayında ODTÜ’de öğrenciler tarafından gösterimi yapılacak olan iki LGBTİ+ filminin izlenmesi elektrikler kesilerek engellenmeye çalışılmıştı.

MELİH GÖKÇEK İLE YOL FOTOĞRAFI

Eylül - Ekim 2017 tarihlerinde ODTÜ’ye yapılacak yol için yüzlerce ağacın kesilmesi ve Rektör Verşan Kök’ün anlaşma yapmak için dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek ile aynı masada poz vermesi tepkiyle karşılanmıştı. Okulun açılış töreninde olası bir protestoya karşı tören Anıtkabir’e taşındı. ODTÜ’nün açılış töreninin ODTÜ’de yapılması gerektiğini savunan öğrenciler ise rektörlük önünde alternatif açılış töreni düzenlemişlerdi.

KANTİN ZAMMINA BOYKOTLA GERİ ADIM

2018 Nisan ayında ODTÜ Rektörlüğü tarafından kantinlere zam yapılması yönünde gönderilen yazının ardından boykot kararı alan hazırlık öğrencileri, bir günün sonunda taleplerini kabul ettirdiler.

Fotoğraf: Buse Vurdu/EVRENSEL

MEZUNİYET TÖRENİNDEN SONRA GÖZALTI

Rektör Kök, okulun ek ödeneğinin yüzde 25’ini kendi üstüne geçirmeye çalıştığı iddiaları üzerine 2018 Mezuniyet Töreni’nde protesto edildi. Bu protestoyu kayıt altına alan ODTÜ Medya Topluluğu’nun ekipmanlarına el konuldu, ilerleyen süreçte de topluluk faaliyetleri askıya alındı. Protestonun yanı sıra, törende açılan pankartlar sonucunda içerisinde dönemin ODTÜ ÖTK Başkanı Özgür Gür’ün de olduğu 4 ODTÜ öğrencisi gözaltına alındı.

Eylül ayında ODTÜ öğrenci topluluklarının her sene düzenlediği Topluluk Oryantasyonunun, Rektörlük tarafından atılan bir maille etkinlikten bir gün önce akşam saatlerinde güvenlik gerekçesi ile iptal edildiği duyuruldu. (Ankara/EVRENSEL)