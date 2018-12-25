ODTÜ öğrencileri: Yasaklara geçit vermeyeceğiz

ODTÜ öğrencileri, 19 Aralık'ta hafta okul içerisinde gerçekleşecek etkinliklerin engellenmeye çalışılmasına ve ODTÜ Medya Topluluğu’nun kapatılmasına karşı rektörlüğe yürüdü. Hazırlık binası önünde toplanan öğrenciler, üniversite yönetiminin baskılarına tepki gösterdi. Öğrenciler ODTÜ’de kaybettikleri iki arkadaşlarının ölümündeki ihmallerin giderilmesi için topladıkları dilekçelere de bir an önce yanıt verilmesini istedi.

ODTÜ Yönetimi etkinlik yasağını seçime kadar uzattı, topluluk kapattı

KHK'ler gitti, ODTÜ Rektörü'nün e-postaları geldi

Fotoğraf: Evrensel

Rektörlük önünde basın açıklamasını okuyan Öğrenci Temsilcisi Ekin Bal, ODTÜ Rektörlüğünün okul içerisinde OHAL ilan ettiğini söyledi. Okulda yapılacak olan 3 etkinliğin yasaklanmaya çalışıldığını, o gün (19 Aralık) saat 16.30’dan sonra fakültelerin kilitlendiğini ve derslerin, sınavların iptal edildiğini hatırlatan Bal, “Bu süreçte etkinliklerin gerçekleşmesini engellemek adına fakülteleri kapatan, sınavları ve dersleri erteleyen rektörlük; esas olarak öğrencilerin bir araya geldikleri, kendilerini ifade edebildikleri alanları daraltmayı hedefliyor.” dedi. Üniversitelerde garanti altına alınması gereken akademik özgürlük, tartışma ortamı ve üniversite öğrencilerinin dâhil olması beklenen demokratik yönetim anlayışının ODTÜ rektörlüğü tarafından bir kez daha hiçe sayıldığını belirten Bal, rektörlüğün, üniversite içerisindeki kararları tek başına alarak ODTÜ öğrencilerinin, akademisyenlerinin ve emekçilerinin iradesini yok saydığını söyledi. Yapılan uygulamaları, öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri kürsülerin yok edilmesi olarak değerlendiren Bal, “ODTÜ rektörlüğü kendini üniversite içindeki tek karar alma mekanizması olarak değerlendirmekten derhal vazgeçmeli ve hem en temel yaşamsal taleplerimize bir an önce gerçekçi bir biçimde cevap vermeli, hem de aldığı bu keyfi kararları en acil şekilde iptal etmelidir” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)