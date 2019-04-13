ODTÜ'lüler, rektörlüğün iptal ettiği 33 yıllık şenliğe sahip çıkıyor

Ekin Yoldaş KALI

Ankara

ODTÜ Rektörlüğü, "olanak yok" diyerek 33. Bahar Şenliği’ni iptal ettiğini duyurdu. Daha dar kapsamlı bir şenlik için ise otopark alanı öne sürüldü. Bunun üzerine 70'e yakın öğrenci topluluğu ortak bir açıklama yaparak rektörlüğün sunduğu şenlik planının bu şekliyle kabul edilemeyeceğini bildirirken kendi şenliğini kendi istediği şekliyle yapmak isteyen tüm ODTÜ'lüleri 16 Nisan Salı günü saat 13.30'da Rektörlük önünde toplanmaya ve şenliğe sahip çıkmaya çağırdı.

Onlarca sanatçı ise ücretsiz konser yapmak istediklerini sosyal medya hesaplarından ifade ederken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de şenliğin maddi ve teknik masrafını karşılayacaklarını duyurdu.

ODTÜ Rektör Yardımcıları Ofisi, öğrencilere gönderdiği maille 33. Bahar Şenliğinin gerçekleşmeyeceğini belirtti. Söz konusu mailde bahar şenliği düzenlemeleri ile ilgili Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) ve ilgili topluluklarla 22 Şubat, 27 Şubat ve 8 Nisan’da olmak üzere 3 toplantı gerçekleştirildiği ifade edilirken “İlgili topluluklarla bahar şenliği ile ilgili, üniversitemizin mevcut olanakları çerçevesinde, özellikle topluluklarımızın potansiyelini ve üniversitemizin uluslararası yönünü ortaya çıkaracak şekilde 24, 25, 26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere bir şenlik formatı önerilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“REKTÖRLÜĞÜN SUNDUĞU ŞENLİK PLANI KABUL EDİLEMEZ”

Önerinin Kültür ve Kongre Merkezi (KKM) otoparkında saat 22.00’ye kadar yapılacak bir şenlik ve KKM salonlarının mesai saatleri içerisinde topluluk stantları ve etkinlikleri için kullanılması olduğu belirtildi. Ayrıca Avusturya Elçiliği’nin katkılarıyla Avusturya’dan gelen sanatçıların konseri, uluslararası öğrenci stantlarının kurulması ve kermes talebinde bulunan toplulukların hazırlayacakları yiyecek stantlarının da olacağı bir öneri olduğu belirtilen mailde, şenlik formatının geçtiğimiz yıllardaki hali ile kalması talebiyle öğrenci topluluklarının bu şenlik taslağını kabul etmediği belirtildi. “Bu çerçevedeki şenliğin üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, 33. Bahar Şenliği’nin yapılamayacağını bilgilerinize sunarız” cümleleriyle Bahar Şenliği’nin bu sene yapılmayacağı rektörlük tarafından duyurulmuş oldu.

Bunun üzerine ilgili topluluklar yazılı bir açıklama yaparak önerilen şenlik planının bu şekliyle kabul edilemeyeceğini ifade ederken tüm ODTÜ'lüleri 16 Nisan Salı günü saat 13.30'da Rektörlük binası önüne çağırarak şenliklerine sahip çıkmaya davet etti.

32 YILLIK GELENEĞİN SÜRMESİ İÇİN SANATÇILARDAN ÇAĞRI

ODTÜ 33. Uluslararası Bahar Şenliği'nin "olanak yok" denilerek yapılamayacağının duyurulması üzerine onlarca sanatçı, sosyal medya üzerinden yayınladıkları mesajlar ile ODTÜ öğrencilerinin #ŞenliğineSahipÇık çağrısına destek verdi. Haluk Levent, Genco Erkal, Sebahat Akkiraz, Şanışer gibi birçok sanatçı ise hiçbir talepte bulunmadan ücretsiz olarak konser verebileceklerini veya oyunlarını sahneleyebileceklerini duyurdu. ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök'e çağrıda bulunan sanatçılar, 32 yıllık geleneğin sürmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de şenliğin tüm maddi ve teknik ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını duyurdu. (Ankara/EVRENSEL)

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