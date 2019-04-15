İmamoğlu: Milletin seçtiği belediye başkanıyım, maçlara gideceğim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi semt pazarına yaptığı ziyarette hafta sonu maçlara gitmesine tepki gösteren AKP-MHP çevrelerine yanıt verdi.

İmamoğlu, Habertürk Yazarı Nagehan Alçı'nın bugünkü köşe yazısında dile getirdiği "Hafta sonu derbi maçlarına gitmemesi için Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine bir bakandan tehdit telefonu geldiğine yönelik" iddiasına ilişkin konuştu.

"Beni bir kulübün yetkilisi aradı, bu konuda tehdit unsurları var, maça gelmesi doğru değildir dedi" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Ben de dedim ki hayır kardeşim, eğer böyle bir süreç varsa sorumlusu siz değilsiniz, orası kamuya açık bir alan, benim maça gitmeme kimse engel olamaz, eğer bir sorun tespiti varsa beni arasın. Şimdi siz benden bunun ismini açıklamamı bekliyorsunuz, ben açıklamam, kendisi yaptığı şeyi açıklasın, ben cevabını veririm. Kamuya bunu açıklayacak olan kulüp yetkilisini arayan kişidir. Niye yaptığını açıklasın, ben cevabımı veririm. Daha fazla da açıklama yapmam, ben bu maçlara gitmeye devam edeceğim. Ben bu milletin oy vererek seçtiği belediye başkanıyım."

Ekrem İmamoğlu, hafta sonu Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını tribünden izlemiş, maç sırasında taraftarlar İmamoğlu lehine tezahüratlarda bulunmuştu. Bunun üzerine iktidar medyası "İmamoğlu'nun tribün üzerinden tahrikte bulunduğunu" iddia ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Bundan belediye başkanı olmaz" demişti. (HABER MERKEZİ)

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