CHP'li Erkek: Soylu ve Abdulhamit Gül, YSK üyelerini arıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün YSK üyelerini telefonla aradıklarını duyduklarını söyledi. Erkek, "Yerel seçim sonrası yaşadıklarımız parti devlete dönüştüğümüzün en büyük göstergesi. Bakanlar YSK üzerinde baskı kuruyor" dedi.

BirGün'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yerel seçimler sonrası tartışmalı kararlara imza atan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri üzerinde iktidarın baskı kurmaya çalıştığını ifade ederek "İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı’nın YSK üyelerini aradığını duyuyoruz" dedi. Seçimlerin siyasi partiler tarafından yapıldığını ve seçim kurullarının bunun denetimi ve gözetimi ile görevli olduklarının altını çizen Erkek, şunları söyledi: "Seçimler sonuçlandıktan sonra da siyasi partiler itirazlarını yaparlar, itirazlarını kanıtlayacak delillerini toplar, kurullara sunarlar. Şimdi ise bir siyasi parti, AK Parti hukuksuz itirazlar yapıyor, delilleri devletin bakanı, savcısı, polisi topluyor. Bakanlar kararda etkili olmak için YSK üyelerini arıyor. Bütün bunlar parti devletine dönüştüğümüzün en önemli göstergesi. Devlet bu seçimde iktidarın yanında taraf…"

SEÇMEN KÜTÜKLERİNE İTİRAZ

AKP’nin seçmen kütüklerine itirazlarının da gündeme gelmeye başladığını ifade eden Erkek, "Seçmen kütüklerinde usulsüzlük ancak MERNİS ve SEÇSİS üzerinden yapılabilir. Bu kurumların her ikisi de kamu kurumu, usulsüzlük varsa bu ancak kamu gücü ile yapılabilir" dedi.

Seçim takvimi başladığı andan itibaren seçmen kütüklerinin artık YSK’nin mülkiyetine geçtiğini de belirten Erkek, "Kütük YSK’nin namusudur. Bunu da tartışmaya açarsanız, Türkiye artık seçim yapamaz duruma gelir" ifadelerini kullandı.

"DARBECİLER BİLE YAPMADI"

Seçimlerin iptali tartışmalarına da değinen Erkek, bu durumda ortaya çıkacak durumun bedelini iktidarın ağır bir şekilde ödeyeceğini ifade ederek, "Bunu darbeciler bile yapmadı" dedi. (HABER MERKEZİ)

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