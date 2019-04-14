Bahçeli'den İmamoğlu yorumu: Bundan belediye başkanı olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumuna katıldı.

Dün akşam Beşiktaş-Başakşehir maçını stadyumda izleyen İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'yu eleştiren MHP lideri, "Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Bundan belediye başkanı olmaz" dedi.

AKP'NİN OYLARININ DÜŞMESİ TARTIŞMASI

Bahçeli’nin, ‘yüzde 18,5 oy aldık’ açıklamasının hatırlatılması ve AKP’nin oyunun yüzde 30’lara düştüğü tartışmalarının sorulması üzerine Bahçeli, "İl genel meclisi üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclisi üyelerini yok farz ederek, üç tane, beş tane belediyenin aldığı yerlerdeki oy oranını esas alarak yorum yapanlar kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır" ifadelerini kullandı.

BAKANLARIN YSK ÜYELERİNİ ARADIĞI İDDİASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün YSK üyelerini telefonla aradığı iddialarına "Çok büyük bir iddia. Seçimin adaleti ve güvenliği açısından önemli sorumluluklar taşıyan insanlar hakkında böyle iddia atılıyorsa ispat edilmeli" yanıtını verdi (HABER MERKEZİ)