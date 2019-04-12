12 Nisan 2019 10:48

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi: Kadıköy'de 19 yıllık hegemonya

Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlıyor. Sarı-lacivertliler evinde Galatasaray'a 19 yıldır kaybetmiyor.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi: Kadıköy'de 19 yıllık hegemonya

Grafik: AA

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    Süper Lig’in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe, Galatasaray’ı ağırlayacak. 19.00’da başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Galatasaray, son 19 yılda Kadıköy'de çıktığı 22 maçta hiç kazanamadı.

    İLK YARIDAKİ MAÇTA NE OLMUŞTU?

    Ligin ilk yarısındaki maçta Galatasaray, 2-0’lık üstünlüğünü koruyamayarak beraberlikle yetinmişti. Bu maçta çıkan olaylar sonrası Jailson 8, Roberto Soldado 6, Ryan Donk 6, Badou Ndiaye 5, Garry Rodrigues 3 maç ceza aldı. Sarı-kırmızılılarda teknik ekipten Fatih Terim 7, Hasan Şaş 8 maçla cezalandırıldı. Terim’in cezası daha sonra 10 maça çıktı.

    SON DURUMLARI NE?

    Ligde 13 maçtır kaybetmeyen Galatasaray, lider Başakşehir’in 6 puan gerisinde. Sarı-kırmızılılar bitime 7 hafta kala şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürebilmek için kazanmak zorunda.

    Tarihindeki en kötü sezonlardan birini geçiren Fenerbahçe ise 32 puanla 13. sırada. Küme düşme hattının 5 puan önündeki sarı-lacivertliler, son bölümde korkulu rüya yaşamamak için Kadıköy geleneğini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 12 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

    SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

    Galatasaray maça kart cezalısı iki stoperi Marcao ve Luyindama’dan yoksun çıkacak. Sol bek Yuto Nagatomo ve forvet Kostas Mitroğlu’nun durumu belirsiz.

    Fenerbahçe’de ise Mehmet Ekici cezası nedeniyle oynayamayacak.

    ARALARINDAKİ SON 10 MAÇIN BİLANÇOSU

    İki takım arasındaki son 3 maç beraberlikle tamamlandı. Ondan önceki 2 maçı ise Fenerbahçe kazanmıştı. Galatasaray rakibine karşı son galibiyetini 26 Mayıs 2016’daki Türkiye Kupası finalinde 1-0’la elde etti. Son 10 maçta Galatasaray 2, Fenerbahçe 3 kez kazandı. 5 maç berabere bitti.

    21. YÜZYILDA HİÇ KAZANAMADI

    Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda 19 yıldır kazanamıyor. Fenerbahçe deplasmanında en son 22 Aralık 1999’da 2-1’lik sonuçla kazanan sarı-kırmızılı takım, o günden bu yana 3’ü Türkiye Kupası, 19’u lig 22 maçta 15 mağlubiyet, 7 beraberlik aldı. Bu 22 maçın 12’sinde skor üretemeyen toplamda ise sadece 14 gol atabilen Galatasaray, kalesinde 23 gol gördü.

    19 YILIN ÖNCESİNE DAYANAN HAKİMİYET

    Galatasaray, 21. yüzyılda henüz Kadıköy’de galibiyet yüzü göremedi ama Fenerbahçe’ye karşı deplasmandaki başarısızlığı onun da öncesine dayanıyor.

    Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı 1973 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçından 14 Aralık 1975'e uzanan süreçte 13 maçta galibiyet yüzü görmedi. Bu seriyi daha sonra 16 Ağustos 1976-19 Ocak 1980'e kadar uzanan dönem izledi. Sarı-kırmızılılar bu bölümde de hiç kazanamadı. Galatasaray, 1985, 1986, 1987, 1988’de Fenerbahçe Stadyumu’nda kupa ve lig galibiyetleri aldı ancak 1988'den 1999'a kadar ligde 1 kez(1993’te Feldkamp'la alınan 4-1'lik galibiyet ve ’98’de TSYD’deki 4-1’lik maç) kazanabildi.

    Fenerbahçe-Galatasaray; 17 değil 44 yılın hikâyesi

    Fenerbahçe-Galatasaray; 17 değil 44 yılın hikâyesi

    Fenerbahçe Stadı’nın yeniden hizmete girdiği 1982’den itibaren taraflar Kadıköy’de 55 maç yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi sarı-lacivertliler 29, konuk sarı-kırmızılılar 9 galibiyet aldı, 17 maçta eşitlik bozulmadı. İki takım arasında yeni adıyla Ülker Stadı’nda yapılan 35 lig maçından 23’ünü Fenerbahçe, 5’ini Galatasaray kazandı, 7 derbi de berabere sonuçlandı.

    Kadıköy’deki lig maçlarında Fenerbahçe 72, Galatasaray ise 32 gol attı. Fenerbahçe, Galatasaray ile Kadıköy’de yaptığı maçların sadece 4’ünde gol atamadı.

    FENERBAHÇE, EVİNDE DERBİ KAYBETMİYOR

    Fenerbahçe’nin iç sahadaki derbi üstünlüğü Galatasaray’la sınırlı değil. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Beşiktaş’a karşı da son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005’te aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı sahasında 17 maçtır kaybetmiyor.

    SON GALİBİYETİN GOLLERİ HASAN ŞAŞ VE MARCIO’DAN

    Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı en son deplasmanda kazandığında goller Hasan Şaş ve Marcio’dan gelmişti. Takımın başında ise Fatih Terim vardı. Terim daha sonra Kadıköy’e 6 kez geldi, 3 beraberlik 3 yenilgi aldı. 2002’deki 6-0’lık yenilgi sırasında da teknik direktör Terim’di.

    KADIKÖY’DE KAZANAMADI AMA...

    Galatasaray, Kadıköy’de kazanamadığı 19 yıl boyunca 7 lig şampiyonluğu(1999/2000’i dışarıda bırakarak), 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazandı. Fenerbahçe ise bu dönemde 6 lig, 2 kupa şampiyonluğu elde etti.

    GALATASARAY’IN KAZANAMADIĞI 22 MAÇ

    Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 22 resmi maç ve sonuçlar şöyle:

    1. 07.02.2001    Türkiye Kupası     4 - 4
    2. 06.05.2001    Süper Lig           2 - 1
    3. 16.02.2002    Süper Lig           1 - 0
    4. 06.11.2002    Süper Lig           6 - 0
    5. 29.02.2004    Süper Lig           2 - 1
    6. 22.05.2005    Süper Lig           1 - 0
    7. 08.03.2006    Türkiye Kupası   2 - 1
    8. 22.04.2006    Süper Lig           4 - 0
    9. 03.12.2006    Süper Lig           2 - 1
    10. 08.12.2007    Süper Lig           2 - 0
    11. 03.02.2008    Türkiye Kupası  0 - 0
    12. 09.11.2008    Süper Lig           4 - 1
    13. 25.10.2009    Süper Lig           3 - 1
    14. 24.10.2010    Süper Lig           0 - 0
    15. 17.03.2012    Süper Lig           2 - 2
    16. 12.05.2012    Süper Lig           0 - 0
    17. 12.05.2013    Süper Lig           2 - 1
    18. 10.11.2013    Süper Lig           2 - 0
    19. 08.03.2015    Süper Lig           1 - 0
    20. 25.10.2015    Süper Lig           1 - 1
    21. 20.11.2016    Süper Lig           2 - 0
    22. 17.03.2018    Süper Lig           0 – 0

    (SPOR SERVİSİ)

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