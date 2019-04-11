Ankapark'ta bir işçi çatıdan düşerek yaralandı
Güvenlik sorunu ve milyarlarca lira harcanması nedeniyle tepki gösterilen Ankapark'ta bir işçi iş kazası geçirdi.
Fotoğraflar: Evrensel
Ankara'da güvenlik sorunu ve yüksek maliyeti nedeniyle tepki gösterilen Ankapark'ta bir işçi iş kazasında yaralandı.
İş kazası, Ankapark'ın inşası için kurulan polyester atölyesinin sökülmesi sırasında gerçekleşti. Dün akşam saat 20.00 sularında Ankapark A.Ş. işçisi kaynakçı Serkan Demirkıran çatıya çıktı.
Yağmur nedeniyle ıslak olan sac kaplama çatıya çıkan Demirkıran'ın ayağı kaygan zeminde kaydı. Plastik plakanın olduğu kısmın kırılmasıyla Demirkıran yaklaşık 10 metre yükseklikte bulunan çatıdan betona zemine düştü. Yere düşmesi üzerine vücudunun birden fazla yeri kırılan işçi Demirkıran'ın özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Görgü tanıkları Demirkıran'ın yağış nedeniyle kaygan çatıda çalışması ve güvenlik önlemi alınmaması nedeniyle düştüğünü aktardı. (Ankara/EVRENSEL)
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