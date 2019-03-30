Güvenliği şaibeli Ankapark ile Özhaseki'ye oy isteniyor

Burcu YILDIRIM

Ankara

Başkent Ankara Esnaflar ve Sanatkarlar Birlik ve Dayanışma Federasyonu güvenliği şaibeli olan Ankapark'a sahip çıkmaya çağırdı. Broşürde Ankapark'a sahip çıkmanın tek yolunun Mehmet Özhaseki'yi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçmek olarak gösterilirken Ankara'ya turist yağacağı iddia edildi. Uzmanlar tarafından ise parktaki birçok araçta çökme paslanmanın olduğu ifade edilmişti.

Mansur Yavaş'ın ve Mimarlar Odası'nın Ankapark'ı yıkıp hurda olarak satmayı planladıklarını iddia edilen broşürler, Başkent Ankara Esnaflar ve Sanatkarlar birlik ve Dayanışma Federasyonu imzasıyla ziyaretçilere dağıtılıyor. Seçime günler kala “Dünya Rekoru” olarak tanıtılan ve güvenlik konusunda ciddi şaibelerin olduğu Ankapark, Özhaseki seçilirse ilk belediye meclisi kararıyla 23 Nisan'a kadar ücretsiz olacağı da şu notla yer alıyor: “Sn Cumhurbaşkanımız TV'de gençlerle sohbetinde Sn. Özhaseki'ye seçilince 23 Nisan'a kadar Ankapark'ı ücretsiz yapılması için talimat verdi. Sn. Özhaseki seçilirse ilk belediye meclisinde bu kararı alacak."

Ankapark ile Ankara'ya turist yağacağı da belirtilirken Özhaseki'ye de oy istendi.

OKUL GEZİSİNDEN SONRA "TURİST YAĞACAK" KAMPANYASI

Ortaokul ve liselerden öğrencilerin Ankapark'a gezisi için Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullara yazı göndermesinin ardından Ankaralılara teşvik edilen Ankapark'ın maliyeti de güvenliği de uzun zamandır tartışma konusu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yapılan uzman görüşlerinde ise Ankapark'ın yapım aşamasında teknik şartnamelerden kaçınıldığı ve parktaki birçok araçta çökme ve paslanma meydana geldiği ifade edilmişti.

Mamak Kaymakamlığı'nın okullara gönderdiği belge

"ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER SEÇİM PROPAGANDASI İÇİN SUÇA ALET EDİLİYOR"

Eğitim-Sen Ankara Şubeleri ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yazılı açıklama yaparak maliyeti ve güvenliği tartışmalı olan Ankapark'ın seçim propagandasına haline getirilmesini eleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okullara yazı gönderilerek öğrencilerin ve öğretmenlerin iktidar partisinin seçim propagandasına alet edilmesinin suç olduğu belirtilen açıklamada, velilerin ise çocuklarının idare ile sıkıntı yaşamaması için sessiz kaldığına dikkat çekiyor.

Açıklamada uzun süredir atıl durumda olan; maliyeti, inşa edilişi ve de güvenliği tartışmalı olan Ankapark'ın tepkilere rağmen seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açılmasına dikkat çekildi. “Ankapark bu seferde seçim propagandasına dönüştürülmüş, milli eğitim müdürlükleri üzerinden öğrenci ve öğretmenler de buna alet edilmiştir” denilen açıklamada Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin daha önce Ankapark ile eksiklikleri sıraladığı ve “Hızlı trenin sinyalizasyon olmadan açılıp kaza yapması gibi Ankapark’ın açılması da kazalara yol açacaktır" uyarısı da bir kez daha hatırlatıldı ve öğrenci ve öğretmenlerin resmi yazılar üzerinden götürülmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, "AKP'li Belediye başkanı adayının ve Cumhurbaşkanı’nın propagandası için kullanılan bir etkinliğe götürülmek istenmesi açıkça suçtur. Devletin bütün imkânlarının, iktidar partisi ve onun propagandasını yapan Cumhurbaşkanı’nın 'eğlence merkezine gezi' görünümlü propaganda için seferber edilmesi kabul edilemez. Milli Eğitim Müdürlüklerinin görevi iktidar partisinin mitinglerine insan toplamak değil, eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır” ifadeleri kullanıldı.

"İDARECİLER SUÇ İŞLİYOR"

Eğitim öğretim saatleri içinde ya da dışında öğrencilerin ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlerinin talimatı ile Ankapark’a taşınmasının yasaya açıkça aykırı olduğu belirtilen açıklamada, idarecilerin görevini kötüye kullandıkları ifade edilerek, “Öğrencilerimizin siyasi amaçlarla, siyasi propagandalarına malzeme konusu yapılması bir suçtur. Aynı zamanda anayasanın hükümleri uyarınca seçim kanunun 63. maddesi gereğince memur ve kamu görevlilerinin araç ve gereç imkânlarını belli bir siyasi partinin hizmetine sunmaları da suçtur” bilgilerine yer verildi.

"VELİLER OKUL İDARESİ ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALMASIN DİYE SESSİZ KALIYOR"

Öğrencilerin bir siyasi partinin dolgu malzemesi olmasından habersiz ve görevlilerce dağıtılan bildirilere karşı çıkma olasılığının olmadığı belirtilen açıklamada, “Çocuklarının elinde belediye başkanlığı seçimi bildirilerini gören öğrenci velileri okul idaresinin çocuklarını hedef alacakları kaygısı ile sessiz kalmayı tercih etmektedirler. Yaşları 18 olan çoğu lise öğrencilerinin iktidar partisine oy vereceklerinin düşüncesi ile yapılan bu tutum ilgili eğitimcilerin eğitimci olma kimliği ile bağdaşmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

"BAĞIMSIZ FİRMALARIN RAPORLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞILSIN"

Eğitim kurumlarını, öğretmen ve öğrencileri bir siyasi partinin propagandasına alet edecek şekilde yetkilerini kötüye kullananlar ile ilgili gerekli işlemlerin başlatılması gerektiği ifade edilen açıklamada, “Ayrıca Ankapark oyuncaklarının her türlü testten geçtiğine ilişkin bağımsız firmalar tarafından verilecek raporların ve güvenlik sertifikalarının kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz” çağrısı yer aldı. (Ankara/EVRENSEL)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Ankapark'ta roller coaster bozuldu

Ankapark ölüm riskine rağmen açılacak mı?