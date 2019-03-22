Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Ankapark'ta roller coaster bozuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı eski adı "Ankapark", yeni adı ise "Wonderland Euroasia" olan parkta "Roller coaster" adlı oyuncak bozuldu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin güvenlik konusunda yeterli testlerin yapılmadan açıldığı yönünde uyarılar yaptığı Wonderlan Euroasia adlı park, Erdoğan tarafından seçim propagandası olarak törenle açılmıştı. Birçok oyuncağın henüz çalışmadığı parkta, roller coaster adlı oyuncak bozuldu ve yüksek bir noktada asılı kaldı.

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"Roller coaster"ın çalıştırılamaması üzerine oyuncağa binen yurttaşlar, hiçbir güvenlik önlemi olmadan rayların üzerinden yürüyerek aşağı inmek zorunda kaldı.

MİMARLAR ODASI AÇILIŞ ÖNCESİ UYARMIŞTI

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, eski adıyla Ankarapark’ın zemininin gevşek ve su varlığı yüksek bir mutlak tarım arazisi olduğunu belirtmişti. Parkın yapım aşamasında teknik şartnamelerden kaçınıldığını ifade eden Mimarlar Odası, parktaki birçok araçta çökme ve paslanma olduğunu ifade etmiş, "Hızlı trenin sinyalizasyon olmadan açılıp kaza yapması gibi Ankapark’ın açılması da kazalara yol açacaktır" diyerek yurttaşları parktaki oyuncaklara binmemeleri konusunda uyarmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de Ankapark'ın güvenlik problemi ile ilgili ciddi iddialar olduğunu ifade etmişti.

Ankapark ile ilgili korkutucu iddialar var. Ankara Milletvekili olarak bu tehlikeyi sormak ve gündeme getirmek benim görevim. Gökçek ve Özhaseki Ankapark’ta oyuncaklara el ele gönüllerince binebilir, ama çocuklarımızı güvenliği üzerine soru işareti olan bir yere gönderemeyiz. pic.twitter.com/wZbn53Ht7R — Gamze TAŞCIER (@gamzetascier) 22 Ocak 2019

(HABER MERKEZİ)