Ortaokul ve liselerden binlerce öğrenci Ankapark'a taşınacak

Burcu YILDIRIM

Ankara

Milli Eğitim, maliyeti ve güvenliği konusundaki tüm tepkilere rağmen açılan Ankapark'a yerel seçimler öncesi gezi düzenleme kararı aldı. Okullara gönderilen yazılardan birinde, 10 okuldan 1 günde toplam 4 bin 800 öğrencinin Ankapark gezisine götürülmek istenmesi dikkat çekti.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm ortaokul ve lise müdürlüklerine Ankapark gezisi için yazı gönderdi. Uzmanların güvenlik konusunda yetersiz olduğu açıklamalarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı eski adıyla "Ankapark" yeni adıyla "Wonderland Euroasia"ya 25-30 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek gezi için velilerden izin alınması istendi. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okullara gönderilen yazıda, bir günde 10 okuldan toplam 4 bin 800 öğrencinin geziye katılmasının istenmesi dikkat çekti.

"GEZİNİN NE AMAÇLA YAPILDIĞINI ANLAMIŞ DEĞİLİZ"

Konuya ilişkin Evrensel'e konuşan Eğitim Sen 1 No'lu Şube Başkanı Sultan Saygılı, “Bir günde çeşitli okullardan 4 bin 800 öğrenciyi Ankapark gezisine götürmenin nasıl amacı, eğitim açısından nasıl bir hedefinin olduğunu anlamış değiliz. Öğrencilerin geziye götürülmesi, müzeleri, okul dışında eğitime yararlı yerleri görmesi iyidir. Fakat biz gezileri sınıf sınıf düzenleriz. Şimdi tam da sınavların olduğu bir zamanda binlerce öğrencinin Ankapark'a götürülmesi kaostan başka bir şeye yol açmaz. Ayrıca bu biçimde gezi öğrencilere rehberlik edecek öğretmenlere de büyük bir sorumluluk yüklüyor. Öğretmenler olarak bu gezinin ne amaçla yapıldığını bilmiyoruz. Sadece öğrenciler eğlensin diye mi, yoksa Ankapark'ın reklamını yapmak gibi başka amaçlar mı güdülüyor, bunun açıklanması gerekiyor” dedi.

"MALİYETİ DE GÜVENLİĞİ DE TARTIŞMALI"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ve maliyetinin 2 milyar lira olduğu iddia edilen Ankapark yıllardır tartışmalara neden oluyor. Uzun süredir atıl durumda olan Ankapark, tepkilere rağmen yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açıldı. Açılışında kısa bir süre sonra bir oyuncağın bozulması da tepkileri haklı çıkardı.

Maliyetinin yanı sıra güvenliği de eleştirilen Ankapark konusunda Mimarlar Odası Ankara Şubesi, zeminin gevşek ve su varlığı yüksek bir mutlak tarım arazisi olduğunu belirtmişti. Parkın yapım aşamasında teknik şartnamelerden kaçınıldığını ifade eden Mimarlar Odası, parktaki birçok araçta çökme ve paslanma olduğunu ifade etmiş, "Hızlı trenin sinyalizasyon olmadan açılıp kaza yapması gibi Ankapark’ın açılması da kazalara yol açacaktır" diyerek yurttaşları parktaki oyuncaklara binmemeleri konusunda uyarmıştı.

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