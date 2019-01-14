Ankapark ölüm riskine rağmen açılacak mı?

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Ankapark’ta incelemelerde bulunan Çin merkezli bir şirketin parkın bu haliyle ciddi ölüm tehlikesi barındırdığı ve 50 milyon liralık ek güvenlik harcaması gerektiği yönündeki tespitlerine ilişkin iddiaları Meclis gündemine getirdi.

Ankapark’ın 31 Mart yerel seçimleri öncesi açılmasının planlandığını belirten Taşçıer, “Tespit edilen önlemler alındı mı bilinmiyor. Seçim sürecinde şov yapmak için insanların hayatlarını tehlikeye atacaklar. Ankapark’ta biletler can pahasına satılacak” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek tarafından temelleri atılan ve bugüne kadar 2 milyardan fazla harcama yapılan Ankapark’ın 31 Mart yerel seçimleri öncesi açılacağına ilişkin iddialar gündemde.

CHP'li Taşcıer, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a soru önergesi verdi. Taşcıer, “Ankapark’ın 31 Mart yerel seçimlerinden önceki bir tarihte tüm risklere rağmen açılacağı, seçim sonrası da tekrar tadilata alınacağı iddiaları doğru mudur?” diye sordu.

28 Ekim 2017’de Melih Gökçek’in istifa etmesinin ardından göreve gelen Mustafa Tuna’nın, verdiği bir röportajda, Ankapark için Çin Büyükelçisi ile görüştüklerini ve Büyükelçinin inceleme yapmak üzere “birilerini” gönderdiği ifadelerini hatırlatan Taşçıer, Çin merkezli bir şirketin parkta incelemelerde bulunduğunu, hayati tehlike yaratacak ve hatta ölümlere yol açacak güvenlik riskleri tespit ettiği yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

‘GÜVELİK İÇİN 50 MİLYON LİRALIK HARCAMA GEREKLİ’

Önergede şirketin tespit ettiği güvenlik eksikliklerinin neler olduğunu da soran Taşcıer, “Bir kişinin hayal dünyası için, yaşayamadığı çocukluğu yüzünden Ankaralının milyarlarca lirası bu demir yığınına harcandı. Atatürk’ün Ankaralılara armağanı Orman Çiftliği gasp edildi. Tüm bu maddi ve manevi zararın yanına bir de can tehlikesi getiriyorlar” dedi. Çin merkezli şirketin, harcanan 2 milyar liranın üzerine bir 50 milyon daha harcanması gerektiğini ve bu haliyle açılırsa ölüm tehlikesi olabileceğini tespit ettiğine ilişkin iddiaların doğruluğunu soran Taşçıer, bu hayati güvenlik eksikliklerinin hala giderilmediği iddialarına yer verdi. Taşçıer, “Kulağımıza gelen duyumlara göre Ankapark yerel seçim öncesi şov amacıyla açılacak ardından da seçim sonrası tekrar tadilata alınacak. Bu bilgiler doğruysa, Ankaralılar bitmemiş bir yerde, siyasi şov uğruna kobay olarak kullanılacak demektir” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK MERAKLILARSA KENDİLERİ KOBAY OLABİLİR’

Ankapark’ın gerekli denetim ve belgelerinin tamamlanıp tamamlanmadığını soran Taşcıer, “Çin merkezli şirketin tespit ettiği ve ölümle sonuçlanabilecek boyutta güvenlik sorunlarının bulunduğu belirtilen Ankapark’ta, oyuncakların operatörleri gerekli eğitimleri almış mıdır? Bu kişilerin sertifikaları bulunmakta mıdır?” diye de sordu. Bu temaparkın en büyük misafirlerinin çocuklar olacağına dikkat çeken Taşçıer, Eğer bu güvenlik sorunları halledilmeden açılırsa çocuklarımızın hayati tehlikesi bulunuyor demektir. Ne için, AKP siyasi şovunu yapsın diye? Bu kabul edilemez. Çok meraklılarsa kendileri kobay olabilir” dedi.

REFERANDUM YAPILACAKTI NE OLDU?

Taşcıer’in önergede, Ankapark için ne kadar harcama yapıldığını da sorarak, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kasım 2017’de verdiği röportajda, Ankapark’ın akıbetinin Ankaralılara sorulacağını ve bir referandum düzenlenebileceğini ifade etmiştir? Söz konusu referandum neden düzenlenmemiştir?” şeklinde sordu. (Ankara/EVRENSEL)