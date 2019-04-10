Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u denetlenebilir hale getireceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Halk TV, KRT, TELE 1, Cem Tv ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu, AKP'nin Büyükçekmece ile ilgili ortaya attığı usulsüzlük iddiaları ile ilgili konuştu. CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın ulaştığı bilgileri aktaran İmamoğlu seçimler öncesinde seçmen kaydı Büyükçekmece’de aynı daireye alınan 11 kişiden 4’ünün AKP’nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal’a yakınlığıyla bilinen isimler olduğunu belirtti.

İmamoğlu "Nuretten Ertemel, Hüseyin Sevim, Kaan Şahin; bu üçü aynı zamanda Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal’ın vakıf başkanlığı yaptığı vakıfın yönetim kurulu üyeleri, Başakşehir kulübünün yöneticileri, başkan yardımcısı. Artı Abdullah Yasin Durmuş… Yine Uysal’ın özel kalem müdürü. Herhalde ev bulamamışlar, 11’i de aynı eve taşınmış” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

"BÜYÜKÇEKMECE'DE HAYALİ OY DİYE BİRŞEY YOK"

“Büyükçekmece’deki seçmen verilerinden bahsetmemiz gerek. 6 ayda 3 binin üzerinde seçmen sayısı artmış. Bu iddiayı ortaya atan kişiler iftira, yalan değilse geçerli oyun 175 bin olması lazım. Aradaki fark 2 bin 300 civarında. Kullanılan oy 149 bine düşüyor. Biliyorsunuz katılım oranı daha düşük. Geçerli oysa 144 bin 733. Sayı burada. Geçerli oy haziran ayında 146 bin 138. Taşınmış oy, hayali oy diye bir şey yoktur. ‘Listelerimizden eminiz’ diye YSK başkanının açıklaması var şubat ayında. Büyükçekmece aynı zamanda nüfus hareketliliğinde nüfus oranına göre 30’uncu sırada."

MEVLÜT UYSAL'A YAKIN İSİMLER AYNI EVDE KAYITLI

"4 Ocak 2019'da seçmen kayıtları askıya çıkıyor. İtirazlar yapılıyor. 18 Ocak 2019'da kesinleşiyor. Büyükçekmece'ye seçmen kaydırmada iki ilçenin aktif olduğunu tespit ediyor Karabat. Başakşehir ve Fatih'ten nüfus kayması var Büyükçekmece'ye. Mevlüt Uysal önceki Başakşehir Başkanı. Masum olduğunu düşünelim. Bu süreçte özellikle Büyükçekmece’ye bağlı Kamilova Gümüş 1 Sokak no 12’de, tam 11 kişi aynı adrese kayıt yapılıyor. Bu 11 kişi arasındaki dikkat çekici dört kişiyi sayın Karabat bana aktarıyor. Sayın Nuretten Ertemel, Hüseyin Sevim, Kaan Şahin; bu üçü aynı zamanda Büyükçekmece adayı Uysal’ın vakıf başkanlığı yaptığı vakıfın yönetim kurulu üyeleri, Başakşehir kulübünün yöneticileri, başkan yardımcısı. Artı Abdullah Yasin Durmuş… Yine Uysal’ın özel kalem müdürü. Herhalde ev bulamamışlar, 11’i de aynı eve taşınmış. Halbuki ben Kamilova’yı bilirim, çok boş ev var. Bana söyleselerdi onlara ev bulurdum."

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"ANADOLU AJANSI 100 YILIN MEDYA SKANDALINA İMZA ATMIŞTIR"

"Anadolu Ajansı, saat akşam 6’dan 11'lere kadar veri girdi. Ne zaman biz çıktık saat 10 gibi (3 kanaldan takip ediyoruz YSK, parti sistemi, sadece büyükşehir belediye başkanlığı verilerini takip ettiğimiz kimsenin bilmediği sistem) tüm ıslak imzalı veriler elimizdeydi. Sultangazi hariç. 2 gün sonra tamamlandı. AA bizi de aramadı. Devletin kurumu veriyi bir partiden alıyor. Ne kadar acı. Anadolu Ajansı 100 yılın medya skandalına imza atmıştır."

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"FARK 14 BİN 87"

"24 bin 57'lik ilk farktan sonra itirazları sonucu maddi hataların olduğu tutanaklar düzeltildi. 20 bin 388'e düştü. Sonra bazı ilçelerin tamamı, bazı ilçelerde de geçersiz oylar sayıldı. Fark 14 bin 87'de."

"O AFİŞLERİN ASILMASI BİLE DARBE HAZIRLIĞIYDI"

"O gece bir darbe yapılacaktı. O afişlerin asılması bile darbe hazırlığıydı. Biz bir darbe girişimini devirdik. Buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Sabahın köründe afişler asılmaya başlandı. Demokrasi adına bir katletme operasyonu. Binali Yıldırım'ın yerinde olsam o kişilerin yüzüne bakmak, maddi manevi, ahirete dair haklarımı ararım. Sayın cumhurbaşkanı bile bence tecrübesine dayanarak süreçte bir hata olduğunu görmüş hissetmiş. Ben yerinde olsam bu arkadaşlarla ilgili gerekeni yaparım partide. İstanbul Gönüllülerine, 10 binlerce kişiye diyorum ki hepiniz demokrasi kahramanısınız. Darbeyi bertaraf ettiniz."

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"YSK'YA KATKI SUNDUĞUMUZ ÇOK ŞEY OLDU"

"YSK 14 ilçede geçersiz oylar sayılmayacak dedi. O an itibariyle örgütü serbest ve rahat bıraksaydık, demokrasi kahramanları orayı terk etseydi ne olacaktı? YSK nasıl güvence verecekti. Dedik ki o çuvalları terk etmeyin. YSK'ya katkı sunduğumuz çok şey oldu. Sürecin, demokrasinin teminatıdır. Bir daha seçim yapılabilmesinin, sürecin ferahlamasının, değişebilir ihtimalinin teminatıdır YSK."

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"BELEDİYE KİMSENİN MÜLKÜ DEĞİL"

"Ben biliyorum İBB çalışanları da beni bekliyor. Çalışamadılar, üzüldüler. Siyasi kaygı. İmza atamıyorlar. Siyasi ağalar ne diyecek diye. Usandı çalışanlar. On binlerce çalışanı var. Ben onların bütün faaliyetlerinden faydalanmaya geliyorum, asgari ücreti 2 bin 200 lira yapmaya, tüm sosyal haklarını vermeye geliyorum. Benim çalışanım bana değil İstanbul'a hizmet edecek."

"DERİN BİR EKONOMİK SORUN VAR"

"Ülkenin derin bir ekonomik sorunu var. Uluslararası alanlarda sorunlar var. İstanbul'da seferberlik ilan etmezsek bu ülkeye ihanet ederiz. Sorumluluğu beraber üstleneceğiz. İş dünyasının aklına ihtiyacımız var. İnsanlar işsizlikten kırılıyor."

"EŞİT KOŞULLARDA YARIŞMADIK"

"Sosyal medya bizim kurtarıcımız. Elbette eşit koşullarda yarışmadık. İmkanların en fütursuzca kullanılmasından, medyadaki eşit olmayan imkanlara... Partinin temsilcisi benim yaptığım toplantıya cevap veriyor. Onu yayınlıyor. Beni yayınlamıyor. Vatandaş ne anlayacak bundan. İnce hesaplar, beyinde dolaşan tilkiler benim hiç işim değil."

"İSTANBUL’U DENETLENEBİLİR HALE GETİRECEĞİZ"

"Borç yükü yüksek. Ne yapalım batsın gitsin mi? Kurtaracağız. Ekstra kaynaklar, dünya ile kabiliyetli ilişkiler kurmak... 6-7 milyar artı değere ulaşacağımızı düşünüyoruz İstanbul'un kaynakları ile. İstanbul'u denetlenebilir hala getireceğiz kabiliyetli firmalarla. Ucuz borçlanabilsin, yatırım yapabilsin…” (HABER MERKEZİ)