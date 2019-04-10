10 Nisan 2019 22:35
Son Güncellenme Tarihi: 10 Nisan 2019 22:54

Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u denetlenebilir hale getireceğiz

İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu gündeme dair konuştu: Belediye kimsenin mülkü değil. İstanbul'u borç yükünden kurtaracağız.

GÜNCELLENDİ
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u denetlenebilir hale getireceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu

Ekran görüntüsü Ekrem İmamoğlu'nun Youtube hesabından alınmıştır

    • Paylaş

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Halk TV, KRT, TELE 1, Cem Tv ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu, AKP'nin Büyükçekmece ile ilgili ortaya attığı usulsüzlük iddiaları ile ilgili konuştu. CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın ulaştığı bilgileri aktaran İmamoğlu seçimler öncesinde seçmen kaydı Büyükçekmece’de aynı daireye alınan 11 kişiden 4’ünün AKP’nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal’a yakınlığıyla bilinen isimler olduğunu belirtti. 

    İmamoğlu "Nuretten Ertemel, Hüseyin Sevim, Kaan Şahin; bu üçü aynı zamanda Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal’ın vakıf başkanlığı yaptığı vakıfın yönetim kurulu üyeleri, Başakşehir kulübünün yöneticileri, başkan yardımcısı. Artı Abdullah Yasin Durmuş… Yine Uysal’ın özel kalem müdürü. Herhalde ev bulamamışlar, 11’i de aynı eve taşınmış” dedi.

    Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

    "BÜYÜKÇEKMECE'DE HAYALİ OY DİYE BİRŞEY YOK"

    “Büyükçekmece’deki seçmen verilerinden bahsetmemiz gerek. 6 ayda 3 binin üzerinde seçmen sayısı artmış. Bu iddiayı ortaya atan kişiler iftira, yalan değilse geçerli oyun 175 bin olması lazım. Aradaki fark 2 bin 300 civarında. Kullanılan oy 149 bine düşüyor. Biliyorsunuz katılım oranı daha düşük. Geçerli oysa 144 bin 733. Sayı burada. Geçerli oy haziran ayında 146 bin 138. Taşınmış oy, hayali oy diye bir şey yoktur. ‘Listelerimizden eminiz’ diye YSK başkanının açıklaması var şubat ayında. Büyükçekmece aynı zamanda nüfus hareketliliğinde nüfus oranına göre 30’uncu sırada."

    MEVLÜT UYSAL'A YAKIN İSİMLER AYNI EVDE KAYITLI

    "4 Ocak 2019'da seçmen kayıtları askıya çıkıyor. İtirazlar yapılıyor. 18 Ocak 2019'da kesinleşiyor. Büyükçekmece'ye seçmen kaydırmada iki ilçenin aktif olduğunu tespit ediyor Karabat. Başakşehir ve Fatih'ten nüfus kayması var Büyükçekmece'ye. Mevlüt Uysal önceki Başakşehir Başkanı. Masum olduğunu düşünelim. Bu süreçte özellikle Büyükçekmece’ye bağlı Kamilova Gümüş 1 Sokak no 12’de, tam 11 kişi aynı adrese kayıt yapılıyor. Bu 11 kişi arasındaki dikkat çekici dört kişiyi sayın Karabat bana aktarıyor. Sayın Nuretten Ertemel, Hüseyin Sevim, Kaan Şahin; bu üçü aynı zamanda Büyükçekmece adayı Uysal’ın vakıf başkanlığı yaptığı vakıfın yönetim kurulu üyeleri, Başakşehir kulübünün yöneticileri, başkan yardımcısı. Artı Abdullah Yasin Durmuş… Yine Uysal’ın özel kalem müdürü. Herhalde ev bulamamışlar, 11’i de aynı eve taşınmış. Halbuki ben Kamilova’yı bilirim, çok boş ev var. Bana söyleselerdi onlara ev bulurdum."

    CHP'den AKP'nin Büyükçekmece iddialarına yanıtlar

    CHP'den AKP'nin Büyükçekmece iddialarına yanıtlar

    "ANADOLU AJANSI 100 YILIN MEDYA SKANDALINA İMZA ATMIŞTIR"

    "Anadolu Ajansı, saat akşam 6’dan 11'lere kadar veri girdi. Ne zaman biz çıktık saat 10 gibi (3 kanaldan takip ediyoruz YSK, parti sistemi, sadece büyükşehir belediye başkanlığı verilerini takip ettiğimiz kimsenin bilmediği sistem) tüm ıslak imzalı veriler elimizdeydi. Sultangazi hariç. 2 gün sonra tamamlandı. AA bizi de aramadı. Devletin kurumu veriyi bir partiden alıyor. Ne kadar acı. Anadolu Ajansı 100 yılın medya skandalına imza atmıştır."

    CHP Anadolu Ajansı için Meclis Araştırması istedi

    CHP Anadolu Ajansı için Meclis Araştırması istedi

    "FARK 14 BİN 87"

    "24 bin 57'lik ilk farktan sonra itirazları sonucu maddi hataların olduğu tutanaklar düzeltildi. 20 bin 388'e düştü. Sonra bazı ilçelerin tamamı, bazı ilçelerde de geçersiz oylar sayıldı. Fark 14 bin 87'de."

    "O AFİŞLERİN ASILMASI BİLE DARBE HAZIRLIĞIYDI"

    "O gece bir darbe yapılacaktı. O afişlerin asılması bile darbe hazırlığıydı. Biz bir darbe girişimini devirdik. Buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Sabahın köründe afişler asılmaya başlandı. Demokrasi adına bir katletme operasyonu. Binali Yıldırım'ın yerinde olsam o kişilerin yüzüne bakmak, maddi manevi, ahirete dair haklarımı ararım. Sayın cumhurbaşkanı bile bence tecrübesine dayanarak süreçte bir hata olduğunu görmüş hissetmiş. Ben yerinde olsam bu arkadaşlarla ilgili gerekeni yaparım partide. İstanbul Gönüllülerine, 10 binlerce kişiye diyorum ki hepiniz demokrasi kahramanısınız. Darbeyi bertaraf ettiniz."

    Kadıköy'de panolara Binali Yıldırım'ın "kazandık" afişi asıldı

    Kadıköy'de panolara Binali Yıldırım'ın "kazandık" afişi asıldı

    "YSK'YA KATKI SUNDUĞUMUZ ÇOK ŞEY OLDU"

    "YSK 14 ilçede geçersiz oylar sayılmayacak dedi. O an itibariyle örgütü serbest ve rahat bıraksaydık, demokrasi kahramanları orayı terk etseydi ne olacaktı? YSK nasıl güvence verecekti. Dedik ki o çuvalları terk etmeyin. YSK'ya katkı sunduğumuz çok şey oldu. Sürecin, demokrasinin teminatıdır. Bir daha seçim yapılabilmesinin, sürecin ferahlamasının, değişebilir ihtimalinin teminatıdır YSK."

    Ekrem İmamoğlu: Bütün CHP’liler seçim kurullarında nöbete gelsin

    Ekrem İmamoğlu: Bütün CHP’liler seçim kurullarında nöbete gelsin

    "BELEDİYE KİMSENİN MÜLKÜ DEĞİL"

    "Ben biliyorum İBB çalışanları da beni bekliyor. Çalışamadılar, üzüldüler. Siyasi kaygı. İmza atamıyorlar. Siyasi ağalar ne diyecek diye. Usandı çalışanlar. On binlerce çalışanı var. Ben onların bütün faaliyetlerinden faydalanmaya geliyorum, asgari ücreti 2 bin 200 lira yapmaya, tüm sosyal haklarını vermeye geliyorum. Benim çalışanım bana değil İstanbul'a hizmet edecek."

    "DERİN BİR EKONOMİK SORUN VAR"

    "Ülkenin derin bir ekonomik sorunu var. Uluslararası alanlarda sorunlar var. İstanbul'da seferberlik ilan etmezsek bu ülkeye ihanet ederiz. Sorumluluğu beraber üstleneceğiz. İş dünyasının aklına ihtiyacımız var. İnsanlar işsizlikten kırılıyor."

    "EŞİT KOŞULLARDA YARIŞMADIK"

    "Sosyal medya bizim kurtarıcımız. Elbette eşit koşullarda yarışmadık. İmkanların en fütursuzca kullanılmasından, medyadaki eşit olmayan imkanlara... Partinin temsilcisi benim yaptığım toplantıya cevap veriyor. Onu yayınlıyor. Beni yayınlamıyor. Vatandaş ne anlayacak bundan. İnce hesaplar, beyinde dolaşan tilkiler benim hiç işim değil."

    "İSTANBUL’U DENETLENEBİLİR HALE GETİRECEĞİZ"

    "Borç yükü yüksek. Ne yapalım batsın gitsin mi? Kurtaracağız. Ekstra kaynaklar, dünya ile kabiliyetli ilişkiler kurmak... 6-7 milyar artı değere ulaşacağımızı düşünüyoruz İstanbul'un kaynakları ile. İstanbul'u denetlenebilir hala getireceğiz kabiliyetli firmalarla. Ucuz borçlanabilsin, yatırım yapabilsin…” (HABER MERKEZİ)

    Ekrem İmamoğlu: 1 oyla da seçim kazanılır, örnekleri var

    Ekrem İmamoğlu: 1 oyla da seçim kazanılır, örnekleri var

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    'AKP için İstanbul’u kaybetmek Türkiye’yi kaybetmek anlamına geliyor'
    SONRAKİ HABER

    İtalya'da parlamento Ermeni Soykırımı'nı tanıdı
    YAZARLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Ne kadar az bilgi, o kadar çok çirkinlik
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İzmir’de bir ayda 4 taşeron belediye işçisi yaşamını yitirdi
    İzmir’de bir ayda 4 taşeron belediye işçisi yaşamını yitirdi

    İzmir'de son bir ay içinde 4 taşeron belediye işçisi, iş güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle yaşamını yitirdi.

    Van Valiliği YSK'nin kararının ardından eylem yasağı kararı aldı
    Van Valiliği YSK'nin kararının ardından eylem yasağı kararı aldı

    YSK’nin KHK’lilere mazbata verilmeyeceği kararı sonrasında Van Valiliği kentte 7 günlük eylem yasağı koydu.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı

    YSK kararıyla KHK ile ihraç edilen seçilmiş belediye başkanlarına mazbata verilmeyecek.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u denetlenebilir hale getireceğiz
    Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u denetlenebilir hale getireceğiz

    İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu gündeme dair konuştu: Belediye kimsenin mülkü değil. İstanbul'u borç yükünden kurtaracağız.

    GÜNCELLENDİ
    Albayrak, ekonomide "reform paketi"ni açıkladı: Hedef kıdem tazminatı
    Albayrak, ekonomide "reform paketi"ni açıkladı: Hedef kıdem tazminatı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "reform paketi"nde işçilerin kıdem tazminatı hakkının gasbı için adım atılacağı ilan edildi.

    HDP'den YSK kararına tepki: YSK adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur
    HDP'den YSK kararına tepki: YSK adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur

    YSK'nin KHK’li belediye başkanlarına mazbatalarının verilmemesi yönünde aldığı karara HDP’den ve mazbataları verilmeyen başkanlardan tepki geldi. 

    GÜNCELLENDİ
    İsrail'de seçim sonuçları koalisyon senaryolarını tartışmaya açtı
    İsrail'de seçim sonuçları koalisyon senaryolarını tartışmaya açtı

    İsrail’de erken seçimin ilk sonuçlarına göre koalisyon tablosu ortaya çıktı. Benyamin Netanyahu başbakanlık koltuğuna en yakın isim.

    'AKP için İstanbul’u kaybetmek Türkiye’yi kaybetmek anlamına geliyor'
    'AKP için İstanbul’u kaybetmek Türkiye’yi kaybetmek anlamına geliyor'

    Kocaeli Dayanışma Akademisi'nin Çarşamba Seminerlerinde yerel seçimler sonrası belediyelerin durumu konuşuldu.

    Güncelliğini yitirmeyen oyun: Ferhangi Şeyler
    Güncelliğini yitirmeyen oyun: Ferhangi Şeyler
    24. İzmir TÜYAP Kitap Fuarında ‘Popülizm’ konferansı düzenlendi
    24. İzmir TÜYAP Kitap Fuarında ‘Popülizm’ konferansı düzenlendi
    GÜNCELLENDİ
    Bilim insanları, ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını yayımladı
    Bilim insanları, ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını yayımladı
    Anne terliğinin yerini tekno yasaklar aldı
    Anne terliğinin yerini tekno yasaklar aldı
    Dirk Nowitzki’nin vedası resmen açıklandı
    Dirk Nowitzki’nin vedası resmen açıklandı
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Tottenham yarı final için avantajlı
    Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Tottenham yarı final için avantajlı
    GÜNCELLENDİ
    Ankara Batıkent’te çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü
    Ankara Batıkent’te çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü

    Ankara Batıkent’teki parkta zehirlenerek öldürülen köpeklerin sayısı 16'ya yükseldi. Soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

    KESK İzmir Platformu ihraçlara karşı oturma eylemini sürdürdü
    KESK İzmir Platformu ihraçlara karşı oturma eylemini sürdürdü

    İzmir’de KESK üyelerinin ihraçlara karşı yaptığı oturma eylemi 100. haftasında da devam etti.

    GÜNCELLENDİ
    Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçelerde son durum
    Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçelerde son durum

    31 Mart yerel seçimlerinin ardından birçok il ve ilçede partiler seçim sonuçlarına itiraz etti.

    GÜNCELLENDİ
    22. Metin Göktepe gazetecilik ödülleri sahiplerine verildi
    22. Metin Göktepe gazetecilik ödülleri sahiplerine verildi

    22’nci Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Göktepe'nin doğum gününde düzenlenen törende sahiplerine verildi.

    HDP, CHP'li adayın mazbatasının verilmemesine tepki gösterdi
    HDP, CHP'li adayın mazbatasının verilmemesine tepki gösterdi

    Muş'un Rüstemgedik beldesinde CHP'li adayın mazbatasının HDP'li adaya verilmesini HDP kabul etmedi: Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez

    GÜNCELLENDİ
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü

    Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan İlhan Ünğan, Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu öldü.

    Çelik: İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır
    Çelik: İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır

    AKP MYK'sı sonrası açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Oyların yeniden sayılması talebinin reddedilmesi insanların kafasını berraklaştırmadı" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Mahkeme, Rabia Naz'ın babasının akıl sağlığını sorguluyor
    Mahkeme, Rabia Naz'ın babasının akıl sağlığını sorguluyor

    Mahkeme, şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın 3 hafta süreyle gözlem altında tutulmasına karar verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Kozan'da mazbata MHP'li Nihat Atlı yerine SP'li Kazım Özgan'a verildi
    Kozan'da mazbata MHP'li Nihat Atlı yerine SP'li Kazım Özgan'a verildi

    Adana Kozan'da belediye başkanı seçilen MHP adayı Nihat Atlı'nın seçime yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbata SP'li Kazım Özgan'a verilecek.

    Kıdem tazminatı nedir, kıdem tazminatı fonu ne anlama geliyor?
    Kıdem tazminatı nedir, kıdem tazminatı fonu ne anlama geliyor?

    Kıdem tazminatı nedir, işçiye ne sağlıyor? Kıdem tazminatı hakkı ne zaman kazanıldı, ne zamandan beri hedefte, fona devri ne anlama geliyor?

    GÜNCELLENDİ
    Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'e bağlı sendika şubelerinin 1 Mayıs çağrısı
    Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'e bağlı sendika şubelerinin 1 Mayıs çağrısı

    DERİTEKS İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Veysel Arslan'la 1 Mayıs'a doğru işçilerin taleplerini ve hazırlıkları konuştuk.

    MHP, Kars ve Iğdır'da seçimlerin iptali için YSK’ye başvurdu
    MHP, Kars ve Iğdır'da seçimlerin iptali için YSK’ye başvurdu

    MHP, Kars ve Iğdır'da il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için YSK'ye başvuru yaptı.

    CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay: “Darbe yorumları paranoya”
    CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay: “Darbe yorumları paranoya”

    Evrensel'e konuşan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, AKP'nin ve iktidara yakın basının “organize usulsüzlük” söylemlerine tepki gösterdi.

    Sezai Temelli: YSK, adaylığı kabul ettiği gibi mazbatayı da vermeli
    Sezai Temelli: YSK, adaylığı kabul ettiği gibi mazbatayı da vermeli

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçimleri kazanan pek çok HDP'li adaya mazbatalarının verilmemesine ilişkin açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    "Sudan'da Beşir'e bağlı milisler eylem yapan halka saldırdı"
    "Sudan'da Beşir'e bağlı milisler eylem yapan halka saldırdı"

    Sudan’da Devlet Başkanı Ömer Beşir'e bağlı milisler, halkın düzenlediği oturma eylemine saldırdı. AKP ise Beşir'e destestek açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Kıdem tazminatının gasbı yine gündemde: Birlikte mücadele şart
    Kıdem tazminatının gasbı yine gündemde: Birlikte mücadele şart

    İktidar, kıdem tazminatının gasbını reform paketine ekleyerek yeniden diş gösterdi. Siyasi partilerden gasp girişimine tepki geldi