Kadıköy'de panolara Binali Yıldırım'ın "kazandık" afişi asıldı

Seçim gecesi AKP'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın YSK sonuçlarına göre geride olmasınına rağmen "kazandık" açıklaması yapmasının ardından İstanbul'un her yerine mevcut AKP'li belediye araç ve çalışanlarınca AKP'nin "Gönül Belediyeciliği Kazandı" pankart ve afişleri asıldı. Afişlerde Binali Yıldırım ve Cumhubaşkanı Tayyip Erdoğan yer alıyor ve "Gönül Belediyeciliği kazandı, Teşekkürler İstanbul" ifadeleri bulunuyordu.

Bilboardları süsleyen bu ilanların bir kısmı kaldırıldı, bir kısmı siyah naylonlarla kaplandı, bazıları ise hâlâ duruyor.

KADIKÖY'E DE ASILDI

Seçimden bir gün sonra asılan Binali Yıldırım ve Tayyip Erdoğan'ın "teşekkür" ilanları. | Fotoğraf: Evrensel

Aynı ilanlar seçimden bir sonraki gece İBB ekibi olduğu düşünülen kimliği belirsiz kişilerce Kadıköy'e, hem de İlçe Seçim Kurulunun yanıbaşındaki bilboardlara asıldı. Seçimin kaybedeni AKP'nin "Gönül belediyeciliği kazandı" afişlerinin asılmasına tepki gösterilmesi üzerine afişleri asan ekip, işi yarım bırakarak uzaklaştı. Afişlerin bir kısımı provokatif olaya tepki gösteren yurttaşlarca söküldü.

Asılma anının sosyal medyada paylaşılması üzerine olaya tepki gösteren yurttaşlar seçim kurulu önüne toplandı. (İstanbul/EVRENSEL)

Seçimden bir gün sonra asılan Binali Yıldırım ve Tayyip Erdoğan'ın "teşekkür" ilanlarına tepki gösteren yurttaşlar YSK önüne toplandı. | Fotoğraf: Onur Kavak/Evrensel

İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

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