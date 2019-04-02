Kadıköy'de panolara Binali Yıldırım'ın "kazandık" afişi asıldı
Seçim gecesi Binali Yıldırım'ın "kazandık" afişleri İstanbul'un pek çok yerine asılmıştı. Aynı afişler bu gece Kadıköy'e asıldı.
Seçimden bir gün sonra asılan Binali Yıldırım ve Tayyip Erdoğan'ın "teşekkür" ilanları. | Fotoğraf: Onur Kavak/Evrensel
Seçim gecesi AKP'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın YSK sonuçlarına göre geride olmasınına rağmen "kazandık" açıklaması yapmasının ardından İstanbul'un her yerine mevcut AKP'li belediye araç ve çalışanlarınca AKP'nin "Gönül Belediyeciliği Kazandı" pankart ve afişleri asıldı. Afişlerde Binali Yıldırım ve Cumhubaşkanı Tayyip Erdoğan yer alıyor ve "Gönül Belediyeciliği kazandı, Teşekkürler İstanbul" ifadeleri bulunuyordu.
Bilboardları süsleyen bu ilanların bir kısmı kaldırıldı, bir kısmı siyah naylonlarla kaplandı, bazıları ise hâlâ duruyor.
KADIKÖY'E DE ASILDI
Aynı ilanlar seçimden bir sonraki gece İBB ekibi olduğu düşünülen kimliği belirsiz kişilerce Kadıköy'e, hem de İlçe Seçim Kurulunun yanıbaşındaki bilboardlara asıldı. Seçimin kaybedeni AKP'nin "Gönül belediyeciliği kazandı" afişlerinin asılmasına tepki gösterilmesi üzerine afişleri asan ekip, işi yarım bırakarak uzaklaştı. Afişlerin bir kısımı provokatif olaya tepki gösteren yurttaşlarca söküldü.
Asılma anının sosyal medyada paylaşılması üzerine olaya tepki gösteren yurttaşlar seçim kurulu önüne toplandı. (İstanbul/EVRENSEL)
İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
YSK Başkanı: Ekrem İmamoğlu, 28 bin oy farkla önde
Binali Yıldırım: İmamoğlu 25 bin fazla oy almış görünüyor
Ekrem İmamoğlu: Bütün CHP’liler seçim kurullarında nöbete gelsin