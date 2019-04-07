CHP Anadolu Ajansı için Meclis Araştırması istedi

Anadolu Ajansı'nın (AA) yerel seçimlerde veri akışında aldığı tutum Meclis'e taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AA hakkında Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Ajansın açıkladığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışını yaklaşık 13 saat kesmesi nedeniyle halkın verilere ulaşmasının engellendiğini belirten Ağbaba, “Hem bu durum hem de sonrasında Anadolu Ajansı Genel Müdürü’nün ulusal basına yansıyan açıklamaları, tarafsızlığı kamuoyunca halihazırda tartışma konusu olan Anadolu Ajansı’nın güvenilirliği konusundaki şüpheleri de derinleştirmiştir. Anadolu Ajansı’nın, kamunun imkanlarıyla, kamu yararına, tarafsız ve etkin biçimde kamu yayıncılığı yapmak amacıyla kurulduğu ve faaliyetlerinin de bu amaca istinaden yürütüldüğü unutulmamalıdır. Fakat bugün gelinen noktada, kamu yayıncılığı çizgisinden tamamen uzaklaşıldığı ve kamu kaynaklarının etkin biçimde kullanılmasının engellendiği açıkça görünmektedir” dedi.

Ağbaba, Anadolu Ajansı’nın kamu kaynaklarıyla gerçekleştirdiği yayıncılığın tarafsızlık, eşitsizlik ve kaynak kullanımındaki verimlilik konularında mevcut durumunun, gerekirse dünya basınındaki benzer kamu yayıncılığı örnekleriyle karşılaştırılarak saptanması ve mevcut veriler değerlendirilerek ajansın tarafsız, eşit, ilkeli, etkin ve kaynak kullanımı bakımından verimli bir yayıncılık yapması için gereken tedbirlerin ve AA’nın faaliyetlerini yürütürken iktidar unsurlarından talimat alıp almadığının araştırılmasını talep etti. (Ankara/EVRENSEL)