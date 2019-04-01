Ekrem İmamoğlu: Bütün CHP’liler seçim kurullarında nöbete gelsin

Resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, yaptığı basın açıklamasında "Aman ha ilçe seçim kurullarının önünü asla terk etmiyoruz" dedi.

İmamoğlu, "Gururla söyleyebilirim ki ıslak imzalı tüm tutanaklar elimizde ve bunlar üzerinde değerlendirmeler devam ediyor. Bir hata varsa lehimize ya da aleyhimize bunu paylaşırız" dedi.

"VİCDANLAR BUNU SORGULAR, DÜNYA DA BUNU AYIPLAR"

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bütün CHP’liler seçim kurullarında nöbete gelsin. Sandık tutanağı tutulurken somut bir tespit üzerinden itiraz yapılıyorsa değerlidir, yerine getirilmelidir. Ancak İstanbul’da bütün geçersiz oylar tekrar sayılacak gibi bir süreç ortaya koyulursa vicdanlar bunu sorgular, dünya da bunu ayıplar. Her sandıkta geçersiz oylar sayılacak gibi bir şey ortaya konulursa beyinler bulanır. Vicdanlar bunu sorgular. Bakın bu kadar önemli bir uyarı yapıyorum. 300 bin geçersiz oy üzerinden bir manipülasyon oluşturmak, strateji geliştirmek tamamen yanlıştır. Aradaki fark ciddi bir sayıdır. 23-24 bin oy ciddi bir sayıdır. Aldığımız bilgiler var. İlçe seçim kurullarında farklı uygulamalar peşinde olanlar var. 'Oylar burada, kapıyı mühürleyeceğiz' diyorlar. Kapıda nöbetçi olarak bekleyeceğiz.

İlçe seçim kurulu müdürlerine seslenmek istiyoruz. Bir yerde gideceğim kendim nöbet tutacağım. Biz tereddütleri gidermek zorundayız. Bunu giderirsek iktidar da rahatlar. Orada bulunan arkadaşlar asla orayı terk etmeyecekler.

Günün sonunda bizim teminatımız YSK olacaktır.

Dün seçimi bitirdik, bugün pazartesi, İBB hizmet vermeye devam ediyor. İBB’nin çalışanlarına seslenmek istiyorum: Hiçbir siyasi iradenin emrini kabul etmeyiniz. Biz göreve başlayana kadar İstanbul’un rutin hizmelerini yerine getiriniz. Bir şaibe doğuracak durumlara imza atmayınız. Şu anda onlar sadece emanetçilerdir."

KAFTANCIOĞLU'DAN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da tartışmalı seçim tutanakları hakkında, “Sandık başında bir hata olmuş ve fark edilmiş düzeltilmiş, sistemde düzeltilmiş hali var” dedi. (HABER MERKEZİ)

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