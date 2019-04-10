Sezai Temelli: YSK, adaylığı kabul ettiği gibi mazbatayı da vermeli

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, KHK ile ihraç edilme gibi gerekçelerle mazbata verilmemesinin seçmen iradesini ve kanunları yok saymak olduğunu söyledi. YSK'nın ihraç edilenlerin adaylığını kabul etmesine karşın şimdi kalkıp farklı bir tasarrufa yönelmesi kendi içtihadını reddetmesinden kaynaklandığını dile getiren Temelli, YSK'yı acil olarak yasalara uygun hareket etmeye çağırdı.

Temelli, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Acar Başaran ve Seçim İşleri Komisyonu Sözcüsü Ali Ürküt ile birlikte parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçimlerin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen Türkiye'nin halen seçim sonuçlarını tartıştığını söyledi. Bunun arkasında da YSK'nin basiretsizliği olduğunu belirten Temelli, YSK'nin bizzat kendi içtihatlarına uymama, kendi yasalarını tanımama, Anayasayı ihlal gibi bir tabloyla toplumu karşı karşıya bıraktığını ifade etti. YSK'nın kararlarına itiraz edecek bir üst merci olmadığına dikkat çeken Temelli, “Seçimin adaleti ve güvenliği konusunda buna yetkili olan bir kurum, adaletli olarak ve bağımsızlık çerçevesinde hareket etmesi gereken bir kurum Türkiye toplumunun beklentilerine cevap vermemektedir. YSK acil olarak yasalara uygun hareket etmeli ve toplumun beklediği, vicdanları rahatlatacak kararları bir an önce almalıdır” dedi.

“KHK'Lİ DENİLEREK MAZBATA VERİLMİYOR”

AKP’nin itirazlarının yüzde 90’ının yerine getirilmesine karşın HDP’nin tek bir itirazının kabul edilmediğini söyleyen Temelli, bölge belediyelerindeki mazbata sorununa dikkat çekti. OHAL döneminde KHK ile ihraç edilen ama bugün seçilmiş olan kişilere mazbatalarının verilmediğini belirten Temelli, “Tabii sadece bu arkadaşlarımızın mazbataları verilmemekle kalınmıyor. Bu konu dahilinde değerlendirilmemesi gereken arkadaşlarımızın da mazbataları verilmiyor. 3 büyükşehrimizin, Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediye başkan adaylarımızın kazanmaları netleşmiş ve büyük oy farkıyla gerçekleşmiş olmasına rağmen başkanlarımızın mazbataları verilmiyor. Gerekçesi de açıklanmıyor. Bu mazbataların halen neden verilmediği konusunda YSK’den henüz açıklama yapılmış değil” dedi.

KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi tartışmasının bile başlı başına bir hukuk tanımazlık olduğunu vurgulayan Temelli, YSK'nın ihraç edilenlerin adaylığını kabul etmesine karşın şimdi kalkıp farklı bir tasarrufa yönelmesi bizatihi kendi içtihadını reddetmesinden kaynaklandığını dile getirdi. Adaylık kriterlerinin kanunlarda çok net olduğunu kaydeden Temelli, “Şimdi kalkıp bu adaylara mazbatalarının verilmemesi seçmenin iradesinin de yok sayılmasıdır. Sadece seçilenler değil, seçenlerin de iradesi yok sayılmaktadır. Siyasi partilerin iradeleri yok sayılmaktadır. Bunlar bütün çıplaklığıyla ortadayken YSK tüm bunlara kulaklarını kapatmış gibi görünüyor.

“SANDIKTA ‘FETÖ’ İDDİASINA KİMSE İNANMIYOR”

AKP'nin sandıklara ‘FETÖ’nün el attığı iddiasının sorulması üzerine Temelli, “Nasıl bir İçişleri Bakanlığı, nasıl bir istihbarat teşkilatı var ki bu ülkede hala FETÖ’cüler sandık kurulu başkanı olabiliyor. Buna kimsenin inandığı yok. Bu tamamen bugün iktidarın algı yönetimi çerçevesinde uydurduğu bir başlıktır. Seçimleri kazanabilmek için akla hayale gelmeyecek her türlü hile ve şaibe kurgusu ile hareket eden iktidar şaşkınlık geçirmekte. 'Biz bunca adım atmamıza, hileli seçim kurgulamamıza rağmen nasıl oldu da bu seçimi kaybettik' şaşkınlığı ile aslında ne dediklerinin kendileri de farkında değil” dedi. (Ankara/EVRENSEL)