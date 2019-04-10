HDP’nin kazandığı belediyelerde mazbata oyalaması sürüyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) seçimlerde 8 büyükşehir ve il belediyesi dahil 63 belediye başkanlığı kazandı. Belediye başkanlıklarını kazanan HDP’lilerin çoğu mazbatalarını hâlâ alamadı.

HDP’nin kazandığı 63 belediyeden il belediyesi olarak henüz yalnızca Kars ve Batman belediyelerinde mazbatalar alındı. Mazbataların geciktirildiği merkezlerin çoğunun kayyım belediyeleri olması dikkat çekiyor. İtirazlar gerekçe gösterilerek uygulanan “mazbata geciktirmenin” bir amacının da nisan ayı ödenekleri olduğu konuşuluyor.

Mazbata verilmeyen belediyelere örnekler ile konuyla ilgili bazı girişim ve açıklamaları derledik.

MARDİN’DE AHMET TÜRK MAZBATA BEKLİYOR

Deneyimli siyasetçi Ahmet Türk seçimde yüzde 56,24 oy alarak halk iradesiyle Mardin Belediyesine Eş Başkan olmaya hak kazandı. Ahmet Türk, kayyımdan önce de Mardin Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. Türk’e mazbatası halen verilmedi.

Ahmet Türk’ün daha önce KHK ile görevinden alınmasını gerekçe gösteren AKP, belediye başkanlığı mazbatasının kendi adaylarına verilmesini istedi. İl Seçim Kurulu, bu başvuruyu reddetti; ancak Türk’e mazbatasının verilip verilmemesi konusunda kararı YSK’ye bıraktı.

Ahmet Türk'ün avukatı Erdal Kuzu, AKP'nin "İhraç" iddiasına karşı çıkıyor ve Türk'ün ihraç edilmediğini, görevden uzaklaştırıldığına dikkat çekti.

AKP Ahmet Türk’ün mazbatasına göz dikti

Mardin’de ayrıca belediyeye ait taşınır ve taşınmaz malların AKP'nin eline geçen Artuklu Belediyesi'ne devredilmeye başlandığı iddiası gündemde. Türk, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile belediyede 1 Nisan tarihinden itibaren yapılan tüm işlemlerin hükümsüz olduğu uyarısında bulundu.

NUSAYBİN’DE OY YÜZDE 77,42 AMA MAZBATA YOK

Fotoğraf: MA

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yüzde 77,42 oyla belediyeyi kazanan HDP’li eş başkanlar Semire Nergis ve Ferhat Kut’un mazbataları da AKP’nin geçersiz oylara yaptığı itiraz nedeniyle hâlâ verilmedi.

HDP adayları Nusaybin’de seçimi rekor bir oyla kazandı. Ancak AKP’liler, 3 bin 54 geçersiz oyun yeniden sayılması için il ve ilçe seçim kurullarına başvurdu. AKP’nin başvurusu “somut dayanağı” olmadığı gerekçesi ile reddedildi. AKP bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulundu. Mazbataların verilmesi için itirazın sonuçlanması bekleniyor.

DİYARBAKIR’DA MERKEZ DAHİL 12 BELEDİYEYE MAZBATA VERİLMEDİ

Seçimlerin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen şu ana kadar Diyarbakı’da sadece Çınar ve Ergani'de seçilen belediye başkanları mazbatalarını aldı. Büyükşehir belediyesi ve 12 ilçe belediye başkanları mazbatalarını henüz alamadı. Mazbataların gelmemesinin sebebi ise AKP'nin yaptığı itirazlar...

HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık ile birlikte 4 ilçede seçilen eş başkanlar dün mazbatalarını almak üzere Kayapınar’daki İl Seçim Kuruluna dilekçe verdi. Mazbatalara ilişkin hâlâ bir gelişme yok.

Diyarbakır’da HDP’li eş başkanlara mazbataları verilmedi

VAN’DA DA MAZBATALAR İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Fotoğraf: MA

HDP’nin Van Büyükşehir ve 3 ilçesinin seçilmiş belediye eş başkanları mazbatalarını almak için İl Seçim Kuruluna başvuru yaptı. Van Büyükşehir Belediye Eş başkanı Bedia Özgökçe Ertan, mazbataların verilmemesinin toplumda bir gerilime neden olduğunu söyledi.

31 Mart seçimlerinde Van halkının tercihini yaparak HDP’yi seçtiğini söyleyen Özgökçe, “YSK derhal sonuçları ilan etmeli ve mazbataları vermeli. Mazbatalarımızın verilmesi farklı gerekçelerle uzatılıyor. Bunun oyalama süreci olduğunu düşünüyoruz. Biz de İl Seçim Kurulu ile görüşme yaparak mazbatalarımızın neden verilmediğini sorduk. Halk kararını vermiştir. Herkes bu sonuca saygı duymalıdır” dedi.

“MAZBATALAR NİSAN AYI ÖDENEĞİ İÇİN GECİKTİRİLİYOR”

Mezopotamya Ajansı’na konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, kayyım atanmamış olan Çınar ve Ergani’de mazbata sorunu yaşanmadığına, kayyım atanmış diğer Diyarbakır belediyelerinde mazbata verilmediğine dikkat çekti.

AKP’nin itirazlarla mazbataların verilme sürecini uzatarak Nisan ayı ödeneklerinin yapılmasını beklediğini belirten HDP Milletvekili Semra Güzel, bunun kayyımla başlayan gasp sürecinin bir devamı olduğunu söyledi.

HDP EŞ BAŞKANI TEMELLİ'DEN AÇIKLAMA

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, KHK ile ihraç edilme gibi gerekçelerle mazbata verilmemesinin seçmen iradesini ve kanunları yok saymak olduğunu söyledi. Temelli, "YSK, adaylıkları kabul ettiği gibi mazbataları da vermeli" diyerek YSK'yı acil olarak yasalara uygun hareket etmeye çağırdı.

“SANDIKTA KAYBEDENLER BAŞKA YOLLARA GİRİŞİYOR”

HDP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Batman Milletvekili Mehmet Tiryaki ise “Sandıkta kaybedenler başka yollarla belediye başkanlığı almaya çalışıyor” diyor. BBC Türkçe’ye konuşan Tiryaki, ilçe/il seçim kurullarına ve ardından YSK’ya AKP örgütleri eliyle yapılan itirazların kapsamına dair bilgi verdi. AKP’nin yeniden sayım gibi yollarla çözüm bulamayınca mazbata süreçlerini oyalamaya çalıştığına dikkat çeken Tiryaki, başvurularda kullanılan bir diğer yöntemin “KHK ile ihraç olanların belediye başkanı olamayacağı” iddiasına dayandırıldığını söyledi. Tiryaki, “beklentimiz YSK'nın, bu konuyla ilgili yapılan tüm başvuruları da reddetmesi" dedi.

HDP’li eş başkana "KHK’li olduğu için" mazbata verilmedi

BİR BAŞKA “KHK” GECİKTİRMESİ DE SİİRT’TE

HDP adayları Siirt’te yüzde 48,86 oy aldı ancak mazbatayı henüz alamadı. AKP adayı Ali İlbaş, belediye başkanı seçilen Berivan Helen Işık'ın Batman Belediyesi'ndeki görevinden "KHK ile görevden ihraç" edildiğini belirttiği, Işık'ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığını savunduğu bir dilekçe ile İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Berivan Helen Işık ise ihraç iddiasının asılsız olduğunu, sözleşmesinin feshedilmesi üzerine Batman Belediyesindeki işine son verildiğini belirtiyor.

Bugüne kadar mazbatasını alabilen HDP'li belediyeler şunlar:

Kars Belediyesi

Batman Belediyesi

Adıyaman'ın Kömür beldesi

Ağrı'nın Patnos ilçesi

Bitlis'in Güroymak ilçesi

Diyarbakır'ın Çınar ve Ergani ve Kocaköy ilçeleri

Elazığ'ın Sarıcan Beldesi

Mardin'in Mazıdağ ilçesi

Muş'un Varto ve Bulanık ilçeleri ile Erentepe Beldesi

Şırnak'ın Silopi, Cizre ilçeleri ve Balveren Beldesi

Van'ın Muradiye ve Özalp ilçeleri

(İstanbul/EVRENSEL)