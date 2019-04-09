AKP Ahmet Türk’ün mazbatasına göz dikti

HDP’den Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen Ahmet Türk’ün daha önce görevinden alınmasını gerekçe gösteren AKP, belediye başkanlığı mazbatasının kendi adaylarına verilmesini istedi. İl Seçim Kurulu, başvuruyu reddetti; ancak Türk’e mazbatasının verilip verilmemesi konusunda kararı YSK’ye bıraktı.

Halkların Demokratik Partisinin (HDP) 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 56.24 oy alarak Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen Ahmet Türk’ün “KHK ile görevinden alındığını” belirten AKP Mardin İl Örgütü, mazbatanın ikinci en fazla oyu alana yani yüzde 38,53 oy alan AKP’nin Adayı Mehmet Vejdi Kahraman’a verilmesini istedi.

"ADAYLIK SÜRECİNDE İTİRAZ OLMADI"

MA’dan Ahmet Kanbal’a göre; başvuruyu değerlendiren İl Seçim Kurulu AKP’nin başvurusunu reddetti. Kurul kararında 2972 sayılı Mahalli İdareler Kanunu’nun 9’uncu Maddesi ve 2989 Sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nun 11’inci maddesine atıfta bulunarak, seçilmesinde kanuna bir aykırılık olmadığını belirtti. Kurul ayrıca aynı Kanun’un 14’üncü maddesine işaret ederek, Türk’ün başkanlığa engel olan bir halinin iddiası ile adaylık sürecinde herhangi bir parti veya ilgili tarafından itirazın olmadığını ifade etti.

Kurul kararının devamında ise, Ahmet Türk’ün görevinden alınmasının ardından hakkında açılan davanın devam ettiği ve henüz karara bağlanmamasına dikkat çekerek, “Ahmet Türk’ün 692 ve 697 Sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar kapsamında olmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, itiraz kesinleştiğinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ahmet Türk’e mazbatasının verilmesine dair karar vermek gerekmiştir” dedi.

MAZBATANIN VERİLMESİ DE REDDEDİLDİ

Kurulun kararı üzerine AKP’nin 3 gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna gitmesi beklenirken, Türk’ün avukatları karar üzerine Ahmet Türk’e mazbatasının verilmesi için Mardin İl Seçim Kuruluna başvurdu. Kurul avukatların talebini YSK sürecinin beklenmesi gerektiğine işaret ederek, reddetti. (HABER MERKEZİ)