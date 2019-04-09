AKP ve MHP’de seçim iptaline ilişkin neler konuşuluyor?

AKP’nin 31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul’da tüm oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı başvuru reddedildi. Gözler şimdi partinin stratejisinin ikinci ayağı olarak yorumlanan “Seçimlerin iptali ve yenilenmesi”nde.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi 2014 yerel seçimlerinde Ağrı ve Yalova örneklerini vererek bu yöndeki eğilimlerinin güçlü olduğunu ima etmişti.

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, AKP içinde seçimlerin yenilenmesi meselesinin “Hukuki ve siyasi olarak iki noktada tartışıldığını” söylüyor. Buna göre “Ters teper, AK Parti’nin imajına zarar verir diyen de var, seçimler yenilensin, sahtecilik ortaya çıksın diyen de.”

Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya ise “Cumhur İttifakı içinde olan bazı isimler konuya daha politik yaklaşıp, seçimin yenilenmesinin gerçekleşmesi halinde seçmen tabanının konsolide edilip, daha yüksek oyla sandıktan çıkılacağına inanıyor. Bunun için sonuna kadar her yolun denenip, geçmişte Yalova veya Ağrı’da yeniden sandığın getirilmesine benzer bir yolun izlenmesini istiyor” diyor.

MHP SEÇİM İPTALİNE NASIL BAKIYOR?

Sarıkaya, köşe yazısında MHP’nin seçimlerin tekrarlanmasına nasıl baktığını şöyle aktardı:

“Bir usulsüzlük sezgisine vurgu yapılmakla birlikte, İstanbul’da seçimlerin tekrarı gibi bir yola gidilmesinin içinden çıkılmaz daha büyük sorunlara yol açabileceğine de dikkat çekiyor.

Bundan dolayı, YSK’nın da müdahaleden uzak hukuk içinde karar alması ve kararının da millet vicdanında yer bulması gerektiğine işaret ediliyor…

Özetle elde ikna edici gerekçe olmadığı sürece seçimlerin yenilenmesinin yaratacağı olumsuzluğa dikkat çekiyor.”

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AKP’DE HAKİM GÖRÜŞ: İPTAL DAHİL HER YOLA BAŞVURULMALI

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre ise AKP’de İstanbul seçimlerine ilişkin 3 görüş var. Buna göre “Sonuç kabul edilir, rakip aday tebrik edilir” diyenlerin önerisi, parti yönetimininin “organize usulsüzlük” iddiaları sonrası seçenek dışında kaldı.

“Parti içinde uzun yıllardır siyaset yapan, içlerinde çok sayıda deneyimli siyasetçinin de bulunduğu bir grup” olarak tanımlanan kesimse YSK’ye itirazların doğal olmasıyla birlikte “Seçim iptalinin tüm muhalefet partilerinin Ekrem İmamoğlu’nun etrafında birleşme olasılığına yol açacağı bu yüzden doğru olmayacağını” savunuyor.

Üçüncü grubunda “Her ne koşulda olursa olsun İstanbul'un AKP'nin hakkı olduğunu, usulsüzlüklerle İmamoğlu'nun önde çıktığını belirtip, seçim iptali dahil her türlü yasal yola başvurulması gerektiğini” belirtiyor. Parti yönetiminde bu görüşün hakim olduğu belirtiliyor.

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BÜYÜKÇEKMECE İDDİALARI

İstanbul’da sandıkta “organize usulsüzlük” yapıldığını iddia eden AKP, Büyükçekmece’de 2017’den itibaren usulsüz seçmen kaydı yapılması ve sandık başlarına dışarıdan kişiler getirilmesini gündeme getiriyor.

Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Özgür Samanlı, boş konutlara nüfus kaydı yaptığı iddiasıyla 19 Ocak 2019'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Emniyet kaynaklarına göre Samanlı’nın ilçedeki boş dairelere Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ilk belirlemelere göre 354 kişi kaydettiği Demirören Haber Ajansı’nın haberinde yer almıştı.

Büyükçekmece’de seçmen listeleri açıklandıktan sonra CHP’nin de AKP’nin de itiraz ettiği, bu itirazlar sonucu bazı seçmen kayıtlarının silindiği belirtiliyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece’de 11 bin 186 kişinin usulsüz bir şekilde seçmen kaydının yapıldığını öne sürdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak ise seçmen listelerinin açıklanmasının ardından CHP’nin itirazda bulunduğunu, bunun sonucunda 741 kişinin Büyükçekmece’deki seçmen kaydının silindiğini söyledi. Öztrak, “31 Ocak'ta seçmen listeleri kesinleşti. Beyefendiler bu tarihe kadar neredeymiş?” dedi.

Büyükçekmece'de "sahte seçmen" iddiaları inceleniyor

AKP Büyükçekmece İl Başkanlığı, “usulsüz seçmen kaydı” iddiasıyla Büyükçekmece’deki seçimlerin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. İl Seçim Kurulu başvuruyu geçen hafta reddetti.

31 Mart yerel seçimleri öncesi usulsüz seçmen kayıtlarıyla ilgili itirazlar muhalefetten geliyordu, Evrensel de bu iddiaları derlemişti. YSK Başkanı Sadi Güven ise “Mükerrer, sahte, hayali seçmen yok” demişti.

BÜYÜKÇEKMECE SEÇİMLERİ

CHP’li Hasan Akgün, seçimlerde AKP’nin adayı eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ı 4 bin oy farkla geçti. Akgün yüzde 50.34, Uysal ise yüzde 47.75 oy aldı. Beş dönemdir Belediye Başkanlığı yapan ve 6’ncı kez seçilen CHP’li Hasan Akgün, bu sonuçlar sonrası mazbatasını da aldı. (HABER MERKEZİ)

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İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları