Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 9 Nisan 2019 Salı

YSK'nin İstanbul seçimleri için AKP itirazına verdiği yanıt, İBB başkanlığı için verilen ve savaşa dönen mücadele, iktidara yakın medyanın tetikçi dili, Erdoğan-Putin görüşmesi ve S-400 konusu, ekonomi gündemi ve yaklaşan 1 Mayıs için sendikaların çağrıları ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne Nar Ne Yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

9 Nisan Salı günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)