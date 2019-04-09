    • Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 9 Nisan 2019 Salı

    İstanbul'da bir türlü nihayete ermeyen seçim, AKP'nin itirazları, YSK'nin kararı, S-400 gündemi, ekonomi verileri, yaklaşan 1 Mayıs ve daha fazlası...

    09 Nisan 2019 08:59
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    YSK'nin İstanbul seçimleri için AKP itirazına verdiği yanıt, İBB başkanlığı için verilen ve savaşa dönen mücadele, iktidara yakın medyanın tetikçi dili, Erdoğan-Putin görüşmesi ve S-400 konusu, ekonomi gündemi ve yaklaşan 1 Mayıs için sendikaların çağrıları ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

    Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne Nar Ne Yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

    Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

    9 Nisan Salı günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)

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