Öykü Arin’in annesinden çağrı: Kampanya tüm Öyküler için sürmeli

Dilek OMAKLILAR

İzmir

Lösemi hastalığının özel bir türü (JMML mutasyonu PTPN11) ile mücadele eden minik Öykü, kemoterapi tedavisi için hastaneye yatıyor. Öykü’ye uygun donör bulunamadığı için yarı uyumlu kök hücre yarın anne Eylem Şen Yazıcı’dan nakil yapılacak. Geçtiğimiz hafta Öykü Arin için 3 ayda toplanan 150 bin kan numunesini incelenmesi için Sağlık Bakanlığının harekete geçirmek amacıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlatılmış ve toplanan kök hücre numunelerinin incelenmesinin ne olduğu sorulmuştu.

Gazetemize konuşan Öykü Arin’in annesi Eylem Şen, Öykü için sosyal medyada düzenlenen kampanya sonrasında alınan kan örneklerine ilişkin Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile görüştüğünü “Alınan kan örnekleri üzerine çalışılıyor, çalışma hızlandırılınca niteliği düşüyor” cevabını aldıklarını söyledi. Birçok kişinin kendilerine mesaj atarak ‘Sonuç ne oldu ben kan verdim’ diye sorduğunu anlatan anne Şen “Biz de dilekçe hazırladık, kendi akıbetlerini öğrenmek için o dilekçe ile başvuru yapabilecekler” dedi.

Öykü Arin’in yarı uyumlu nakil sürecine gireceğini söyleyen Şen, “Ama yeniden nakil olma ihtiyacı olabilir. JMML tekrar edebilir, nakil tutmayabilir ki biz aslında bunların hiçbirinin olmasını istemiyoruz. Biz hem Öykü Arin için hem de bütün Öyküler için bu kampanyayı yaptık. Dolayısıyla takipçisi olmaya devam edeceğiz, kampanyamız sürecek” diye konuştu.

"BELKİ ONLARDAN BİRİ KIZIMIN GENETİK İKİZİ"

Hem yurt içinde hem yurt dışında kampanya yürüttüklerini ve şu zamana kadar yapılan bütün kampanyaların hepsinin sonuçlanmadığını anlatan anne Şen şunları söyledi; “Bütün numuneler çalıştırılmadı. Belki onlardan biri kızımın genetik ikizi olabilir. Ama sonuçta başarı şansı eskisine göre daha yüksek yüzde yüz uyumlu bir nakil olma olasılığı vardı. Yine de ben bunda da çok umutluyum.”

Anne Şen, Öykü Arin’in son durumuna ilişkin ise şu bilgileri aktardı; “Öykü’ye geçtiğimiz Cuma günü katater takıldı. Katater kanama yaptı, sızma var. Bu canımızı sıktı hâlâ da devam ediyor ama toparlanacağını düşünüyoruz. Çarşamba sabahı hastaneye yatıyoruz. İlk gün bir şey yapmayacağız, ertesi günden sonra bir aksilik olmazsa kemoterapi başlayacak. 7 gün boyunca alacağı ağır bir kemoterapi, kendi iliğini yok etmek için yapılıyor. Sonra da benden toplanan kök hücre ona verilecek.”

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