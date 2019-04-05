TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nda Öykü Arin'e kök hücre bağışı yapılabilecek

TÜYAP Kitap Fuarı’nda 6-7 Nisan arasında fuar alanında Kızılay kan aracı olacak ve tüm İzmirlilere “Kök hücre bağışçısı olun, umut olun” çağrısı yapılacak.

Bu yıl 6-14 Nisan 2019 tarihleri arasında başlayacak olan TÜYAP Kitap fuarı, Öykü Arin ve tüm lösemili hastalar için umut oluyor. 6-7 Nisan arasında fuar alanında Kızılay kan aracı olacak ve tüm İzmirlilere “Kök hücre bağışçısı olun, umut olun” çağrısı yapılacak.

24. TÜYAP İzmir kitap fuarı yarın başlıyor ve 4 yaşındaki kan kanserinin çok özel bir türü ile mücadele eden Öykü Arin’e bir destek de kitap fuarından geldi. Öykü Arin ve tüm lösemili hastalara umut olmak için 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günü TÜYAP fuar alanındaki Kızılay kan aracı yer alacak. (İzmir/EVRENSEL)