Öykü Arin için animasyon film: Kök hücre bağışı nasıl yapılır?

Nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olması gereken Öykü Arin için henüz uygun donör bulunamadı ve kampanyalar devam ediyor.

Öykü Arin ve ilik bekleyen tüm hastalara ses olmak için, kök hücre naklinin nasıl yapılacağını anlatan animasyon film hazırlandı.

Animasyon filmde Öykü Arin, “Bana ve tüm lösemi hastalarına umut olmak ve bir hayat kurtarmak ister misin?” diye soruyor. (HABER MERKEZİ)