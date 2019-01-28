Öykü Arin için animasyon film: Kök hücre bağışı nasıl yapılır?
Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için animasyon film hazırlandı. Filmde, kök hücre naklinin nasıl yapılacağı anlatılıyor.
Ekran görüntüsü 'Öykü Arin'e umut ol' Twitter hesabından alınmıştır
Nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olması gereken Öykü Arin için henüz uygun donör bulunamadı ve kampanyalar devam ediyor.
Öykü Arin ve ilik bekleyen tüm hastalara ses olmak için, kök hücre naklinin nasıl yapılacağını anlatan animasyon film hazırlandı.
Animasyon filmde Öykü Arin, “Bana ve tüm lösemi hastalarına umut olmak ve bir hayat kurtarmak ister misin?” diye soruyor. (HABER MERKEZİ)
Öykümüz mutlu sonla bitsin istiyoruz. Kök hücre naklinin nasıl yapılacağını hazırladığımız bu animasyonda izleyebilirsiniz. Umarız hem Öykü'ye hem de nice lösemi hastasına umut olacak kimselere bu kampanya sayesinde ulaşırız. pic.twitter.com/3N5qWbjlGn— Öykü Arin'e Umut Ol (@oykuarineumutol) 28 Ocak 2019