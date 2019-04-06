İran’da sel sonucu 70 kişi hayatını kaybetti, 791 kişi yaralandı

İran’da günlerce süren ve halen bazı bölgelerde devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybederken rekor düzeye ulaşan su miktarı tarım ve altyapıya zarar verdi. Bin 900 ilçe, kasaba ve köy su ve çamur altında kaldı, yaklaşık 100 bin kişi barınaklara yerleştirildi.

İran Acil Durum Merkezi, mart ayının son günlerinde başlayan şiddetli yağışın sele dönüşmesiyle şu ana kadar 70 kişinin hayatını kaybettiğini 791 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İran'da sel Fotoğraf: AA

EN BÜYÜK KAYIP FAS'TA YAŞANDI

Ülkede en büyük kayıp Fars’ta yaşandı. Sel nedeniyle Şiraz’da 23, Loristan’da 14, Gülistan’da 8, Mazenderan’da 5, Hemedan’da 5, Kuzey Horasan’da 3, Kohgiluye-Buyer Ahmed’de 3, Rezevi Horasan, Simnan, Huzistan, Kirmanşah, İlam, Kum, İsfahan, Kazvin ve Zincan eyaletlerinde de birer kişi olmak üzere toplam 70 kişi yaşamını yitirdi.

Sel, tarım alanlarının su altında kalmasına, geçimini hayvancılıkla sürdüren göçebelerin ve köylülerin ahırlarındaki on binlerce hayvanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

İran'da sel Fotoğraf: AA

TOPLAM 731 BİN HEKTAR TARIM ALANI ZARARA UĞRADI

İran resmi ajansı IRNA’ya konuşan Tarım Bakanlığı Kriz Yönetimi Başkanı Muhammed Musevi, son haftalarda ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağış sonucu meydana gelen selin 16 eyalette toplam 731 bin hektar tarım alanına zarar verdiğini belirtti.

Tarım alanlarındaki zararın 47 trilyon riyali (yaklaşık 360 milyon dolar) aştığını anlatan Musevi, en büyük zararın 120 milyon dolarla ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde meydana geldiğini söyledi.

İran'da sel Fotoğraf: AA

400'DEN FAZLA KÖPRÜ TAMAMEN YIKILDI

Sel nedeniyle başta Gülistan, Loristan, Mazenderan ve Kuzey Horasan’da olmak üzere ülke genelinde 400’den fazla köprü tamamen yıkılırken yaklaşık 5 bin köprünün de kısmi zarar gördüğü bildirildi.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, nehir ve göllerin çevresindeki yaklaşık 12 bin kilometrelik yolun su altında kaldığını ya da toprak kayması sebebiyle ciddi zarar gördüğünü söyledi. Bakanlık yetkilisi Şaban Ali Haveri de selin ülke alt yapısına verdiği zararın 150 milyon doları aştığını aktardı.

İran'da sel Fotoğraf: AA

ÜLKENİN BATI VE GÜNEYBATI BÖLGELERİNDE YENİDEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

İran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin batı ve güneybatı bölgelerinin yeniden şiddetli yağışın etkisine gireceğini duyurdu. Yağışların Huzistan, Kirmanşah, İlam ve Fars eyaletlerinde bazı noktalarda şiddetini artırarak sele sebebiyet verebileceği belirtildi.

Ülkenin batısındaki Huzistan eyaletinin Kriz Yönetimi Başkanı Kiyumers Hacızade, uyarının ardından eyaletteki 110 köyün sel tehdidi nedeniyle tamamen boşaltıldığını bildirdi. (Ankara/AA)