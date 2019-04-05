Cezaevinde bir ölüm daha: Mahsum Pamay yaşamına son verdi

Elazığ T Tipi Cezaevi’nde bulunan 22 yaşındaki Mahsum Pamay, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek amacıyla kendini asarak yaşamına son verdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Pamay’ın ailesini arayan cezaevi yönetimi olayı bildirdi. Pamay’ın geçtiğimiz pazartesi günü ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde annesine, kendilerine yönelik baskıların arttığını söylediği aktarıldı. Pamay’ın Şırnak Cizre doğumlu olduğu belirtildi.

LEYLA GÜVEN "FEDAİ EYLEMLERDE BULUNMAMANIZI İSTİYORUM" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için süresiz-dönüşümsüz açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven, cezaevlerinden gelen ölüm haberleri üzerine şu çağrıyı yapmıştı:

“Sizlerden de açlık grevi eylemleri etrafında toplanmanızı ve bu fedai eylemlerde bulunmamanızı istiyorum. Doğrusu, bunlar beni güçten düşürüyor. Ne yaparsam yapayım, beni duygusal olarak etkiliyor, yükümü ağırlaştırıyor. Bu şekilde ilerleyemem. Arkadaşlarımın da bu şekilde davranmalarını ve eylemimizi başarıya ulaştırmayı umut ediyorum.”

Leyla Güven: Fedai eylemlerde bulunmamanızı istiyorum

İHD VE TİHV: BU TARZ EYLEMLERE BAŞVURULMAMALI

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tecridin kaldırılması için devam eden açlık grevleri ve yaşamına son veren mahpuslar hakkında yaptıkları açıklamada “Hapishanede veya herhangi bir yerde hiç kimse yaşamına son vermemelidir. Bu tarz eylemleri kesinlikle onaylamadığımızı ve karşı olduğumuz belirtmek isteriz. Mahpusların içerisinde bulunduğu siyasal ve psikolojik ortamın farkındayız. Ancak tecridin kaldırılması noktasında kişilerin yaşamına son vermesi kabul edilemez ve bu tarz eylemlere başvurulmamalıdır” çağrısı yapmışlardı.

İHD ve TİHV: Yaşam hakkı vazgeçilmez, bu tarz eylemlere başvurulmamalı

PAMAY, TECRİDİ PROTESTO İÇİN YAŞAMINA SON VEREN 8'İNCİ KİŞİ OLDU

Tecridi protesto için Almanya’nın Krefeld kentinde 20 Şubat tarihinde mahkeme önünde kendini yakan Uğur Şakar, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart’ta yaşamını yitirmişti.

Tecridi protesto etmek amacıyla Zülküf Gezen (33) 17 Mart'ta Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde, Ayten Beçet (24) 23 Mart'ta Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde, Zehra Sağlam (23) 24 Mart'ta Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Medya Çınar (24) 25 Mart'ta Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşamına son vermişti.

Yonca Akici de 29 Mart’ta aynı amaçla Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde yaşamına son vermeye çalışmış ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 1 Nisan günü yaşamını yitirmişti.

Siraç Yüksek de 2 Nisan’da Osmaniye 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tecridi protesto etmek için yaşamına son vermişti. (HABER MERKEZİ)

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