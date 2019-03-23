Siyasi tutuklu Ayten Beçet, tecridi protesto için yaşamına son verdi

Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için Ayten Beçet isimli siyasi tutuklu yaşamına son verdi. Beçet’in cenazesinin bu sabah cezaevinden cenaze aracı ile çıkarıldığı öğrenildi. Ayten Beçet'in babası Sabri Beçet'in verdiği bilgilere göre, cenaze Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'nda tutuluyor.

Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için yaşamına son veren 24 yaşındaki Ayten Beçet'in ailesi İstanbul'a doğru yıla çıktı. 6 yıldır tutuklu olan Beçet'in sabah saat 05.00 sularında yaşamına son verdiği belirtildi.

Yaşamına son veren Ayten Beçet'in ailesi İstanbul'a doğru yola çıktı. Baba Beçet, 24 yaşında olan kızı Ayten Beçet'in 6 yıldır cezaevinde olduğunu söyledi. Beçet, 2012'de Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış "terör örgütü üyeliği" gerekçesiyle 9 yıl cezaya çarptırılmıştı.

CENAZE ANTEP'E GÖTÜRÜLECEK

Antep'ten karayolu ile yola çıkan ailenin sabaha karşı İstanbul'da olması bekleniyor. Cenazenin yarın sabah yapılacak olan işlemlerin ardından Antep'e götürülmesi bekleniyor.



Emniyet Müdürlüğü, aileyi arayarak "ölüm vereseti verin cenaze Pazartesi'ye kalmasın" dedi. Aile bunun üzerine İstanbul'da bulunan yakınlarını arayarak "ölüm veraseti" vermelerini istedi. Ailenin yakınları İHD yöneticileri ve avukatlarla birlikte Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na giderek "ölüm veraseti" verecek.

SABAHA KARŞI YAŞAMINA SON VERDİ

Avukatlar Gebze Kadın Kapalı Cezaevi yetkilileri ve avukatlarla görüştü. Yetkililer cenazenin nereye götürüldüğü konusunda avukatlara bilgi vermeyeceklerini söyledi. Cezaevinde bulunan tutukluların avukatlara verdiği bilgilere göre; Ayten Beçet sabaha karşı saat 05.00 sularında yaşamına son verdi. Behçet'i sonra fark ettiklerini belirten tutuklular, müdahale ettiklerini ancak geç kaldıklarını söyledi.



17 Mart'ta da Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan siyasi tutuklu Zülküf Gezen tecridi protesto etmek için yaşamına son vermiş cenazesi Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.



Almanya'nın Krefeld kentinde de 20 Şubat tarihinde mahkeme önünde bedenini ateşe veren Uğur Şakar, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart'ta yaşamını yitirmişti.