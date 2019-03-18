Zülküf Gezen'in 'tecridi protesto için' yaşamına son verdiği açıklandı

Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan 30 yaşındaki Zülküf Gezen'in Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için yaşamına son verdiği açıklandı. Gezen’in 1 Mart’ta açlık grevine girdiği ancak rahatsızlığı nedeniyle 10 gün sonra bıraktığı öğrenildi. Gezen'in cenazesi, ailesinden habersiz şekilde Diyarbakır'a getirildi ve polis eşliğinde defnedildi.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ise Gezen'in "fedai eylemi gerçekleştirdiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevindeki Zülküf Gezen’in dün PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için kendisini astığı açıklandı.

AMCA AHMET GEZEN: TECRİDİ KIRMAK İÇİN BU EYLEMİ YAPTI

Zülküf Gezen’in amcası Ahmet Gezen, Medya Haber TV’deki programa katılarak, yeğeninin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını ve 12 yıldır tutuklu bulunduğunu anlattı. Amca Gezen, “Kürt halkının başı sağ olsun. Zülküf Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi kırmak için bu eylemi yapmıştır. Tüm Kürt halkının başı sağ olsun” dedi.

10 GÜN AÇLIK GREVİNDE KALDI

BBC Türkçe’nin haberine göre de Amca Ahmet Gezen, yeğeni Zülküf'ün de 1 Mart'tan itibaren açlık grevine girdiğini ama Hepatit B hastası olduğu için onuncu günün sonunda arkadaşlarının ona eylemden vazgeçirdiğini söyledi.

Gezen, yeğeninin herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını ifade etti.

BAŞSAVCILIK REDDETTİ

Sabah gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sözde 'tecride karşı fedai eylemi' söz konusu olmayıp, ilk bulgulara göre bahsi geçen hükümlünün ölümü kendisini asarak intihar etmek suretiyle meydana gelmiştir" diye iddia edildi.

CENAZE POLİS EŞLİĞİNDE DEFNEDİLDİ

Mezopotamya Haber Ajansı’nın aktardığına göre; dün yaşamını yitiren Zülküf Gezen’in cenazesinin bu sabah 09.50 uçağı ile Diyarbakır’a getirilerek, Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı’na defnedilmesi bekleniyordu. Ancak Gezen’in cenazesi, Türk Hava Yolları’nın TK2600 sayılı seferi ile 00.20’de ailesinden habersiz Diyarbakır’a getirildi. Haberi alan Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Pero Dündar, Musa Farisoğuları, Remziye Tosun, Nuran İmir, Feleknas Uca, Saliha Aydeniz ve Ayşe Acar Başaran, cenazeyi almak üzere Diyarbakır Havalimanı’na geldi. Havalimanı yüzlerce polis ve zırhlı araçlarla abluka altına alınarak, HDP’li vekillerin geçişi engellendi. Burada vekilleri kalkanlarla çembere alan polis müdürü, milletvekillerinin cenazeye katılmalarına izin vermeyeceğini belirterek, “Ben devletim, devlet kararı var. Aileye taziyede bulunabilirsiniz ama cenazeye katılamazsınız” dedi.

Daha sonra polis, cenazeyi alarak ranger ve sivil araçlar eşliğinde Yeniköy Mezarlığı’na götürdü. Yeniköy Mezarlığı’nı da zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleri ile abluka altına alan polis, HDP’li vekiller Saliha Aydeniz, Semra Güzel ve Nuran İmir’i sürükleyerek mezarlığa girişlerini engelledi. Cenaze, polis eşliğinde bazı aile bireylerinin de katılımıyla defnedildi.

Cenaze kaçırıldı. Havaaalanı girişinin hali. Cenazeye katılımımız haydutvari bir yöntemle engelleniyor. Hükümetin kararı olduğu söyleniyor, ellerinde yazılı bir karar yok. pic.twitter.com/0uf8xCrWh5 — Ayşe Acar Başaran (@ayseacar_b) 17 Mart 2019

GEZEN NEDEN TUTUKLUYDU?

Diyarbakır'ın Balıkçılarbaşı Semti'nde 10 Ekim 2007 yılında bir polisin yaşamını yitirdiği ve 2'si polis 6 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan saldırı ile ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle Zülküf Gezen hakkında açılan dava 19 Şubat 2010’da Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Zülküf Gezen’in TCK'nin 82/1 maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca patlama olayında 5 kişinin yaralanmasına ilişkin de TCK'nın 35’inci maddesi gereğince "Eyleminin teşebbüs aşamasında kalmış olması, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı göz önüne alınarak", her bir kişinin yaralanması nedeniyle 20'şer yıldan toplam 100 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca eylemin "Suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması" iddiasıyla 5 yıl hapis cezası ve bin gün adli para cezası verildi. "Mala zarar vermek" iddiasıyla 1 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, bu cezayı artırarak 4 yıl 6 aya çıkardı. Gezen’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve toplam 109 yıl 6 ay hapis cezası verildi. (HABER MERKEZİ)